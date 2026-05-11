دولت بریتانیا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای به امضای وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد افراد و نهادهایی که تحریم‌شدند در فعالیت‌های خصمانه مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله تهدید، طراحی و اجرای حملات بی‌ثبات‌کننده در بریتانیا و دیگر نقاط جهان مشارکت داشتند.

به غیر از اعضا و همکاران «شبکه جنایی زین‌دشتی»، همچنین چندین صرافی و فعالان مالی تحریم شده‌اند. طبق بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا این افراد و نهادها در حمایت مالی از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده نقش داشتند.

منصور زرین‌قلم، ناصر زرین‌قلم، اکرم عبدالکریم اوزتونچ، نیهات عبدال قادر آسان، رضا حمیدی‌راوری، نامیق صالیفوف، فضل‌الله زرین‌قلم، پوریا زرین‌قلم و فرهاد زرین‌قلم، افرادی هستند که در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار گرفتند.

همچنین صرافی برلیان، صرافی جی‌سی‌ام و شبکه زیندشتی، سه نهادی هستند که بریتانیا آنها را تحریم کرده است.

ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شد گفت: «این بسته تحریمی به‌طور مستقیم سازمان‌ها و افرادی را هدف قرار می‌دهد که امنیت در خیابان‌های بریتانیا و ثبات در خاورمیانه را تهدید می‌کنند.»

او افزود: «نیروهای نیابتی جنایتکاری که از سوی بخش‌هایی از رژیم ایران حمایت می‌شوند و امنیت در بریتانیا و اروپا را تهدید می‌کنند، تحمل نخواهند شد؛ همان‌طور که شبکه‌های مالی غیرقانونی نیز تحمل نخواهند شد. ما این اقدامات را در سراسر اروپا هماهنگ می‌کنیم.»

وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد: «ما همچنان به تلاش برای دستیابی به یک توافق مذاکره‌شده و یک راه‌حل دیپلماتیک بلندمدت در خاورمیانه ادامه می‌دهیم؛ راه‌حلی که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به‌سرعت بازگرداند.»

بریتانیا تاکنون بیش از ۵۵۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. بیش از ۹۰ فرد و نهاد تحریم‌شده به دلیل نقض حقوق بشر در این فهرست قرار گرفته‌اند.

ناجی شریفی زین‌دشتی کیست؟

ناجی شریفی زین‌دشتی، شهروند ایرانی و قاچاقچی مواد مخدر، که خودش نیز پیش‌تر از سوی بریتانیا تحریم شده است، به گفته دولت این کشور، در فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران، از جمله تهدید، برنامه‌ریزی برای حذف مخالفان یا انجام این برنامه‌ها و تهدید افراد خارج از مرزهای ایران دخیل بوده است.

پیش‌تر ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی افشا کرده بود که شریفی زیندشتی با کمک مقامات سپاه به بازیگر شماره یک بازار مواد مخدر ایران تبدیل شده است.

طبق این گزارش، زیندشتی حدود ۲۰ درصد قاچاق مواد مخدر ایران را در اختیار دارد و مواد مخدر اندکی که گاهی توقیف می‌شود و بخشی از آن متعلق به زیندشتی است، در پی برخورد دیگر باندهای مواد مخدر سپاه افشا می‌شوند.

با این حال باند زیندشتی در نزاع گروه‌های مافیا دست برتر را دارد.

بهمن ۱۴۰۲، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد ناجی شریفی زیندشتی و دو شهروند کانادایی به توطئه در استفاده از امکانات تجاری در آمریکا در ارتکاب یک طرح قتل در مقابل پول متهم شده‌اند. آنها با یکدیگر توطئه کرده بودند تا دو ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ساکن در ایالت مریلند را به قتل برسانند.

مشارکت در اقدام خصمانه

بر اساس اطلاعیه دولت بریتانیا، شماری از افراد به دلیل مشارکت مستقیم در فعالیت‌های خصمانه تحریم شده‌اند و شماری دیگر نیز به ارائه خدمات مالی یا حمایت‌های مادی دیگر برای تسهیل این فعالیت‌ها متهم هستند.

بریتانیا اعلام کرد نهادهای مالی تحریم‌شده خدماتی به افراد و گروه‌های مرتبط با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ارائه کرده‌اند و به شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی اجازه داده‌اند با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، به جابه‌جایی و دسترسی به منابع مالی ادامه دهند.

اقدامات تحریمی بریتانیا شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و دستورهای محرومیت از مدیریت شرکت‌ها است.

ماه گذشته پلیس بریتانیا اعلام کرد در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از حملات آتش‌سوزی عمدی اخیر علیه اهداف یهودی در لندن است؛ حملاتی که موجب آغاز تحقیقات ضدتروریسم و هشدارهایی درباره فعالیت‌های خصمانه تهران یا گروه‌های نیابتی آن شده است.

نیمه اردیبهشت، هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره نقش حکومت ایران در دامن زدن به یهودستیزی، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، هشدار داد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا «تحمل نخواهد شد».

او گفت: «پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است در پی دامن‌ زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که چنین رفتاری تحمل نخواهد شد.»

بریتانیا سطح تهدید تروریستی ملی خود را به «شدید» افزایش داده است ؛ دومین سطح بالای هشدار، و پلیس و وزرا درباره افزایش خطر حملات و نگرانی رو به رشد از فعالیت‌های خصمانه مرتبط با دولت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی، هشدار داده‌اند.

بریتانیا در بهمن سال گذشته، ۱۰ فرد و یک سازمان را به دلیل سرکوب خشن معترضان ایرانی در ژانویه و اعتراضات دی‌ماه گذشته تحریم کرده بود.