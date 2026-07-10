یک فایل پنج‌ساعته از مکالمات بی‌سیم نیروهای سرکوبگر در اصفهان به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهد نیروی انتظامی در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با مجوز استفاده از سلاح جنگی، کلاشنیکف و وینچستر، به برخورد با معترضان پرداخته است.

سرکوبگران همچنین از اماکن آموزشی و خدماتی، از جمله مدرسه و بهزیستی، برای سازماندهی و استقرار ادوات سرکوب استفاده کردند.

محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، درباره جزییات این فایل صوتی بی‌سیم سرکوبگران توضیح می‌دهد: