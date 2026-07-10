محمدصالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، گفت: «دشمن باید بداند که تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ باز نخواهد گشت و این تنگه با ترتیبات جمهوری اسلامی مدیریت خواهد شد.»او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «به کشورهای منطقه هشدار میدهیم که همراهی با سیاستهای آمریکا، هزینههای سنگین و جبرانناپذیری برای شما به همراه خواهد داشت.»
یک فایل پنجساعته از مکالمات بیسیم نیروهای سرکوبگر در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهد نیروی انتظامی در ۱۸ و ۱۹ دیماه با مجوز استفاده از سلاح جنگی، کلاشنیکف و وینچستر، به برخورد با معترضان پرداخته است.
سرکوبگران همچنین از اماکن آموزشی و خدماتی، از جمله مدرسه و بهزیستی، برای سازماندهی و استقرار ادوات سرکوب استفاده کردند.
محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره جزییات این فایل صوتی بیسیم سرکوبگران توضیح میدهد:
شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که همزمان با توافق برجام به تصویب رسیده بود، تشکیل جلسه داد.
یک مقام سازمان ملل گزارش تازه دبیرکل درباره اجرای این قطعنامه را ارائه میکند؛ گزارشی که تحولات از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون را پوشش میدهد.
نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفت: «ما بهشدت ادعاهایی را که از سوی نمایندگان فدراسیون روسیه و چین مطرح شد رد میکنیم و کاملا از اظهاراتی که توسط نمایندگان بریتانیا و فرانسه بیان شد حمایت میکنیم.»
پیش از آن، نماینده بریتانیا در شورای امنیت درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفت: «در بریتانیا، در کنار فرانسه و آلمان، روند بازگشت خودکار تحریمها را کاملا مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرد. ما این اقدام را به دلیل عدم پایبندی قابلتوجه تهران به تعهدات خود ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجام دادیم.»
نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل ادامه داد: «همه ما خواهان یک راهحل دیپلماتیک برای مسئله هستهای ایران هستیم. اما جلوگیری از بحث شورای امنیت درباره این مسائل حیاتی و تضعیف تحریم تسلیحاتی سازمان ملل که توسط همین شورا طراحی شده است، ما را به دستیابی به یک راهحل نزدیکتر نمیکند. از این رو، بریتانیا به تصویب دستور کار این نشست رای موافق خواهد داد و از همه اعضای شورا نیز میخواهد همین کار را انجام دهند.»
یک منبع آگاه به سیبیاس نیوز گفت که معاون رییسجمهوری آمریکا، جیدی ونس، و همچنین فرستادگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در این هفته پس از تشدید چشمگیر حملات از سوی آمریکا و جمهوری اسلامی، با مقامهای قطری در تماس بودهاند.
این رسانه آمریکایی نوشت که مشخص نیست که تا روز جمعه چه میزان پیشرفت در این تلاش آمریکا حاصل شده است.
بر اساس این گزارش میانجیگران، از جمله قطر و پاکستان تلاش میکنند تنشهای ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز در اوایل این هفته را کاهش دهند.
تنگه هرمز این روزها به یکی از مهمترین میدانهای رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده است. هر دو طرف میگویند کنترل اوضاع را در دست دارند، اما دادههای کشتیرانی و گزارشهای امنیت دریایی تصویر پیچیدهتری را نشان میدهد.
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» بررسی میکند که در تنگه هرمز چه میگذرد و کنترل این آبراه راهبردی با کیست:
همزمان با ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارشها از کاهش چشمگیر تردد کشتیها در تنگه هرمز و توقف تقریبی عبور کشتیهای بزرگ از مسیر هماهنگشده با آمریکا حکایت دارد. در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مذاکرهکنندگان قطری برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی و تلاش برای کاهش تنشها و فراهم کردن زمینه ادامه مذاکرات، در ایران حضور دارند.
جزییات بیشتر با سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال: