یک مقام آمریکایی جمعه ۱۹ تیر به شبکه سی‌ان‌ان گفت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی، پشت صحنه ادامه دارد و واشینگتن عامدانه پس از انجام حملات مکث کرده است تا از تشدید تنش جلوگیری کند و به دیپلماسی فرصت بدهد.

به گفته این مقام، آمریکا همچنان فهرست اهداف احتمالی خود را به‌عنوان اهرم فشار حفظ کرده است.

چند مقام آمریکایی نیز به سی‌ان‌ان گفتند برای حملات احتمالی آمریکا در پنج‌شنبه آمادگی‌هایی انجام شده بود، اما در حال حاضر دیپلماسی در اولویت قرار دارد.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داد خدمه ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» که ۱۸ تیر در دریای عرب مستقر بود، جنگنده‌ها را به تسلیحات مجهز کردند و خلبانان برای آمادگی به منظور انجام هرگونه حمله احتمالی، تمرین‌هایی انجام دادند.

بر اساس این گزارش، فرمانده ناو به هزاران نفر از خدمه گفت اوضاع در حال متشنج‌تر شدن است و آنان باید مانند همیشه آمادگی خود را حفظ کنند.

هم‌زمان با آماده‌سازی برای حملات احتمالی، خلبانان جنگنده‌ها عملیات معمول دفاعی را نیز انجام دادند و پروازها در سراسر روز و شب انجام می‌شد.

ساعاتی پیش از این نیز سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل این هفته اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به‌تازگی طرح مشخصی برای ترور ترامپ تهیه کرده است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۱۷ تیر به خبرنگاران گفته بود: «آن‌ها می‌خواهند رهبر آمریکا، یعنی من، را از میان بردارند. نامم در همه فهرست‌هایشان هست. شاید خوش‌شانسی‌ام زیاد دوام نیاورد. آن‌ها آدم‌های شرور و بیماری هستند و باید این سرطان را ریشه‌کن کرد.»

گفت‌وگوی ترامپ و نتانیاهو درباره وضعیت خلیج فارس

در همین حال، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد ترامپ شامگاه پنج‌شنبه در تماس تلفنی با نتانیاهو، درباره «اقدامات آمریکا در خلیج فارس» رایزنی کرده است.

بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، دو طرف توافق کردند هماهنگی میان آمریکا و اسرائیل در جبهه‌های مختلف ادامه یابد.

در این بیانیه آمده است که ترامپ، نتانیاهو را در جریان اقدامات آمریکا در خلیج فارس قرار داد.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل افزود نتانیاهو در این تماس، خطرناک‌ بودن اظهارات رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه و نزدیکان او علیه موجودیت اسرائیل را مطرح و بر ضرورت حفظ مناطق امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.

اردوغان که به‌تازگی میزبان نشست سران ناتو در آنکارا بود، بارها اسرائیل را به تلاش برای تضعیف توافق آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی متهم کرده است.

حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ۱۸ تیر برای سومین روز ادامه داشت و با کشیده شدن درگیری‌ها به خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره فروپاشی آتش‌بس افزایش یافت .

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پنج‌شنبه از حمله به اهداف نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین و اردن خبر دادند؛ حملاتی که دامنه درگیری را بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاند.

این حملات در پی موج تازه حملات آمریکا در شامگاه چهارشنبه به اهداف نظامی در جنوب و شرق ایران انجام شد.

هم‌زمان، کشورهای منطقه خواستار ازسرگیری مذاکرات و بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به مسیر دیپلماسی شدند.

با وجود ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک، هم‌زمانی تحرکات نظامی و هماهنگی‌های سیاسی آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد احتمال تشدید دوباره تنش‌ها همچنان منتفی نیست.