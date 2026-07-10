درگیریها بیمه کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را ساعتی کرد
شرکتهای بیمه کشتیرانی با افزایش تنشهای مرتبط با جمهوری اسلامی، زمان تعیین حق بیمه خطر جنگ برای کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را به شش ساعت پیش از عبور کاهش دادهاند؛ اقدامی که نشاندهنده افزایش ریسک امنیتی در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت دریایی جهان است.
دیوید اسمیت، رییس بخش بیمه دریایی شرکت کارگزاری مکگیل اند پارتنرز در لندن، به شبکه سیانان گفت تحولات اخیر در تنگه هرمز، پس از دورهای از ثبات نسبی و افزایش دوباره تردد کشتیها، بار دیگر ارزیابی ریسک در این آبراه را تغییر داده است.
او افزود: «حق بیمه خطر جنگ اکنون تقریبا بهصورت ساعتی و متناسب با تحولات ژئوپلیتیک تعیین میشود.» به گفته اسمیت، شرکتهای بیمه کشتیرانی اکنون ترجیح میدهند نرخ بیمه را تنها شش ساعت پیش از عبور کشتی از تنگه هرمز مشخص کنند، در حالی که این بازه زمانی پیشتر معمولا بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت بود.