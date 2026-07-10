اموس گیلاد، رییس پیشین بخش امنیتی-سیاسی وزارت دفاع اسرائیل و رییس موسسه سیاست و راهبرد دانشگاه رایشمن، گفت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به دلیل توان بالای پاسخگویی اسرائیل، به جای حمله به این کشور، حملات خود را بر کشورهای منطقه متمرکز کرده و هم‌زمان در پی ایجاد شکاف میان آمریکا و کشورهای عربی است.

گیلاد در گفت‌وگو با رادیوی ۱۰۳ اسرائیل، در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر اسرائیل را هدف قرار نداده است، گفت: «تفاوتی وجود دارد؛ ما توانایی پاسخگویی فوق‌العاده‌ای داریم. آمریکایی‌ها هم با قدرت پاسخ می‌دهند، اما کشورهای عربی به شکل فعال واکنش نشان نمی‌دهند.»

او افزود: «به نظر می‌رسد اکنون آن‌ها بر پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی تمرکز کرده‌اند؛ هم برای ایجاد اختلاف میان این کشورها و آمریکا و هم برای کشاندن آمریکا به رویارویی با ایران.»

رییس پیشین بخش امنیتی-سیاسی وزارت دفاع اسرائیل همچنین گفت برخلاف تصور رایج، محور اصلی تنش کنونی برنامه هسته‌ای، موشک‌ها یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نیست، بلکه بر سر کنترل تنگه هرمز شکل گرفته است. او گفت: «موضوع اصلی اکنون این است که چه کسی کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ایرانی‌ها می‌خواهند کنترل تنگه را در دست داشته باشند تا هم منبع درآمد بزرگی از نفت خام باشد و هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی از جمهوری اسلامی محافظت کند.»

گیلاد در پایان با تاکید بر اینکه تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل همچنان پابرجاست، گفت: «ایران یک هیولا است. تنها تهدید بسیار جدی علیه ما، ایران است. جمهوری اسلامی مصمم به نابودی اسرائیل است. این هدف از یک چشم‌انداز به یک برنامه تبدیل شده و برای اجرای آن راهبردی بر پایه سه لایه طراحی شده است: نیروهای نیابتی مانند حزب‌الله، توان موشک‌های بالستیک و در نهایت برنامه هسته‌ای.»