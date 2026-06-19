خبرگزاری رویترز به نقل از هشت منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروه‌های مخفی جدیدی را در عراق ایجاد کرده است تا حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام دهد. به گفته این منابع، این گروه‌ها خارج از شبکه‌های شناخته‌شده شبه‌نظامی فعالیت می‌کنند تا از شناسایی شدن جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، سه یا چهار سلول متشکل از نیروهای نخبه شیعه عراقی بین ۳۱ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت دست‌کم هفت حمله پهپادی از مناطق بیابانی نزدیک بصره و سماوه علیه اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام داده‌اند.

منابع رویترز، شامل دو مقام نظامی عراق، یک مقام امنیتی و پنج فرمانده شبه‌نظامی، گفتند شماری از اعضای این گروه‌ها از «مقاومت اسلامی عراق» جذب شده‌اند، اما سلول‌های جدید خارج از ساختار فرماندهی این ائتلاف فعالیت می‌کنند و مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط هستند.

پنج فرمانده شبه‌نظامی به رویترز گفتند تشکیل این سلول‌ها نشان‌دهنده تغییر در تاکتیک‌های سپاه پاسداران است؛ تغییری که با هدف حفظ توان جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ نظامی در منطقه، در شرایط تضعیف گروه‌های نیابتی و کاهش منابع نظامی و اقتصادی تهران، انجام شده است.