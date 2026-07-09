به گزارش سی‌ان‌ان، یکی از منابع آگاه گفته است هشدار اسرائیل در هفته جاری به مقام‌های آمریکایی منتقل شده است. منبع دیگری نیز گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر به‌طور مداوم اطلاعاتی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ دریافت کرده بودند، اما اطلاعات ارائه‌شده از سوی اسرائیل جدید بوده و به یک طرح مشخص مربوط می‌شده است.

سی‌ان‌ان نوشت جزئیات این طرح هنوز روشن نیست و همچنین مشخص نشده که آیا دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نیز به‌طور مستقل این طرح را شناسایی کرده بودند یا تنها از طریق هشدار اسرائیل از آن مطلع شده‌اند.

کاخ سفید در پاسخ به درخواست این شبکه برای اظهار نظر درباره این گزارش، که نخستین بار روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر کرده بود، به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد.

ترامپ روز چهارشنبه ۱۷ تیر به خبرنگاران گفت: «آنها می‌خواهند رهبر آمریکا، یعنی من، را از میان بردارند. من در همه فهرست‌های آنها هستم. امروز صبح دیدم که در تک‌تک فهرست‌هایشان قرار دارم. تا اینجا کمی خوش‌شانس بوده‌ام، اما شاید این خوش‌شانسی خیلی دوام نیاورد. اینها آدم‌های شرور و بیماری هستند و باید این سرطان را ریشه‌کن کنیم. سرطان را باید از همان ابتدا از بدن خارج کرد.»

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داد تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، هم‌زمان با فروپاشی آتش‌بس ۶۰ روزه، افزایش یافته و دو طرف تهدیدها و حملات متقابلی را علیه یکدیگر انجام داده‌اند. با این حال، به گفته یک مقام آمریکایی، تلاش‌های دیپلماتیک همچنان پشت پرده ادامه دارد.

به گفته چند مقام آمریکایی، برای انجام حملات احتمالی در شامگاه پنج‌شنبه آماده‌سازی‌هایی انجام شده بود، اما مقام‌های آمریکایی در نهایت ترجیح دادند فعلاً به جای اقدام نظامی، مسیر دیپلماسی را دنبال کنند.

سی‌ان‌ان نوشت پیش از آن، در ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن»، خدمه جنگنده‌ها را به تسلیحات مجهز کردند و خلبانان نیز تمرین‌های لازم را برای اجرای احتمالی حملات انجام دادند. دن کیلر، فرمانده این ناو، به هزاران خدمه حاضر گفت که شرایط در حال بحرانی‌تر شدن است.

این شبکه افزود هم‌زمان با این آماده‌باش ، جنگنده‌های آمریکایی همچنان ماموریت‌های معمول دفاعی خود را ادامه دادند و پروازهای عملیاتی در طول روز و شب برقرار بود.

