حمله بامداد یکشنبه تحت عنوان «عملیات سپیده‌دم » برای بازداشت مسئولان عراقی متهم به فساد، با بازداشت ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق، تا شامگاه یکشنبه ادامه یافت.

این بزرگ‌ترین موج بازداشت مقام‌های سیاسی و دولتی عراق در سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ عملیاتی که از ساعات نخست اجرای آن، اخبار ضدونقیض و گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق به راه انداخت.

شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور کمیته امنیت استانداری الانبار عراق، ضمن اعلام حمایت از این عملیات، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت: «هر کس مرتکب فساد یا تخلف شده باشد باید پاسخگو شود.»

او با تمجید از کارزار «عملیات سپیده‌دم» تاکید کرد هدف نخست‌وزیر عراق پایان دادن به فسادی است که سال‌ها به مردم این کشور آسیب زده است. الجغیفی در عین حال تاکید کرد حمایت او از این روند مشروط به آن است که «این عملیات نه تنها متوقف نشود، بلکه حتی در برابر گروه‌ها و چهره‌های بانفوذ نیز ادامه پیدا کند».

بازتاب دستگیر شدن مقامات متهم به فساد در عراق بسیار گسترده بود. برخی بلافاصله احتمال نقش یا نظارت آمریکا بر این پرونده را مطرح کردند. از یک سو، بازداشت‌ها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی آغاز شد و از سوی دیگر، یکی از بازداشت‌شدگان، علی بهادلی، پیش‌تر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود.

در همین چارچوب، یک منبع آگاه از بغداد، یکشنبه هفتم تیر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تایید کرد «این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، انجام شده است». به گفته این منبع، در میان بازداشت‌شدگان، «مقام‌هایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور دارند.»

در نتیجه، بسیاری از ناظران این عملیات را صرفا یک پرونده قضایی نمی‌دانند، بلکه آن را همزمان تلاشی برای پاسخ به فشارهای خارجی، مدیریت بحران اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت جدید ارزیابی می‌کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، در مرحله نخست عملیات، بخش عمده بازداشت‌شدگان از چهره‌های نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر سابق عراق، هستند. در همین راستا، برخی منابع آگاه احتمال دادند این پرونده‌ها با تنش‌های اخیر در «بیت شیعی» و اختلافات داخلی میان جریان‌ها، از جمله نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، مرتبط باشد.

با این حال، هم نوری المالکی، هم محمد شیاع السودانی و هم دیگر مقامات سُنی و کُرد، از اجرای این عملیات حمایت کرده و آن را به نخست‌وزیر جدید تبریک گفته‌اند.

برخلاف بسیاری از پرونده‌های فساد در سال‌های گذشته که در همان مراحل اولیه متوقف شدند، دامنه بازداشت‌های «عملیات سپیده‌دم» از مدیران اجرایی فراتر رفت و اعضای پارلمان و چهره‌های بانفوذ سیاسی را نیز دربر گرفت؛ موضوعی که باعث شده برخی آن را کم‌سابقه‌ترین کارزار ضدفساد سال‌های اخیر عراق توصیف کنند.

این عملیات در شرایطی انجام می‌شود که عراق سال‌هاست با فساد گسترده، نفوذ احزاب در ساختار دولت و بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر منابع مالی دولت نیز این وضعیت را دشوارتر کرده و دولت عراق را با یکی از سخت‌ترین شرایط مالی سال‌های اخیر روبه‌رو کرده است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور از ۱۰۰.۳۴ میلیارد دلار در آغاز سال فروردین ۱۴۰۵ به ۹۷.۸۱ میلیارد دلار در پایان نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یافته؛ یعنی تنها ظرف تقریبا یک ماه حدود ۲.۵۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عراق کاسته شده است.

در همین رابطه، شاهو قره‌داغی، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت، علی زیدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور فعلی در نتیجه حوادث اخیر منطقه‌ای، نیازمند بازگرداندن بخشی از اموال و منابع مالی از دست‌رفته در پرونده‌های فساد دولت‌های گذشته است و وخیم‌تر شدن وضعیت ذخایر ارزی پس از جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های آغاز این عملیات به شمار می‌رود.

این تحولات در آستانه سفر برنامه‌ریزی‌شده علی زیدی به واشینگتن رخ داد؛ سفری که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر می‌رسد «عملیات سپیده‌دم» می‌تواند تلاشی برای تقویت موقعیت زیدی پیش از دیدار با دونالد ترامپ باشد؛ به‌ویژه آنکه ترامپ طی ماه‌های اخیر آشکارا از دولت جدید او حمایت کرده است.

با وجود این، عملیات سپیده‌دم تاکنون به رهبران و فرماندهان گروه‌های مسلح یا چهره‌های کلیدی نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نرسیده است.

این در حالی است که این گروه‌ها نیز سال‌هاست به داشتن شبکه‌های گسترده اقتصادی، قاچاق نفت و نفوذ در بخش‌هایی از ساختار اقتصادی و امنیتی عراق متهم هستند، اما تاکنون نامی از رهبران آنها در فهرست بازداشت‌شدگان دیده نشده است.

رحیم العبودی، از اعضای ارشد جریان حکمت ملی عراق در مصاحبه با شبکه خبری رووداو تایید کرد هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با ائتلاف جریان‌های شیعی انجام نمی‌شود.

بر مبنای اظهارات این مقام همسو با جمهوری اسلامی، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ است: آیا این کارزار تنها به پرونده‌های فساد اداری محدود می‌ماند یا به شبکه‌های اقتصادی و امنیتی گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز خواهد رسید؟

عمر الجنابی، روزنامه‌نگار شناخته‌شده مخالف گروه‌های مسلح که پس از اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ ناچار به ترک عراق شد، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره احتمال رسیدن عملیات به شبه‌نظامیان مرتبط با تهران گفت: «آنچه اتفاق افتاد، بازتابی از شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی پس از جنگ ایران است.»

به گفته او بدون تغییر موازنه منطقه‌ای پس از جنگ، چنین برخوردی با چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ممکن نبود.

از همین رو، سرنوشت واقعی عملیات سپیده‌دم نه با شمار بازداشت‌ها، بلکه با پاسخ به یک پرسش تعیین خواهد شد؛ آیا دولت علی زیدی حاضر است این کارزار را به شبکه‌های اقتصادی و رهبران گروه‌های مسلح نیز گسترش دهد، یا این عملیات در همین مرحله متوقف خواهد شد؟

پاسخ به این پرسش، نه‌تنها سرنوشت «عملیات سپیده‌دم»، بلکه میزان آمادگی دولت علی زیدی برای رویارویی با شبکه‌های قدرت، فساد و نفوذ در عراق را نیز روشن خواهد کرد.

