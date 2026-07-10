نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کرده‌اند که نیروهای این کشور در حملات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه حدود ۱۷۰ هدف را در ایران هدف قرار داده‌اند؛ رقمی که ۱۵ برابر بیشتر از دور قبلی حملات در اواخر ژوئن است.

به نوشته این روزنامه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است اهداف این حملات شامل سامانه‌های پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و موشک و زیرساخت‌های لجستیکی در امتداد سواحل ایران بوده است. مقام‌های آمریکایی هدف از این عملیات را کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز عنوان کرده‌اند.

دور جدید حملات آمریکا زمانی آغاز شد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ابتدای هفته به چندین کشتی تجاری که از مسیر جنوبی تنگه هرمز در حرکت بودند حمله کردند. جمهوری اسلامی تاکید دارد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها از مسیری باید انجام شود که سپاه تعیین کرده و همه کشتی‌ها باید مجوز عبور دریافت کنند. موضوعی که آمریکا و دیگر کشورهای منطقه حاضر به پذیرش آن نیستند.

وزارت بهداشت ایران نیز اعلام کرده است حملات آمریکا طی دو روز گذشته دست‌کم ۱۴ کشته و ۷۸ زخمی در پنج استان بر جای گذاشته است.

به گزارش نیویورک‌تایمز، جمهوری اسلامی در پاسخ، پایگاه‌های نظامی آمریکا در قطر، بحرین و کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. اردن نیز اعلام کرده بخشی از حملات حکومت ایران را رهگیری کرده است.

این روزنامه می‌نویسد تداوم حملات متقابل منطقه را وارد چرخه‌ای از جنگ‌های پراکنده کرده و احتمال بازگشت به جنگ گسترده‌ای را افزایش داده است که از اواخر فوریه [اوایل اسفند] با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد.

نیویورک‌تایمز همچنین به اظهارات ئسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اشاره کرده که گفته است ارتش این کشور برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران در صورت لزوم آماده است و می‌تواند بار دیگر برای به دست آوردن برتری هوایی، حملات خود را آغاز کند.

این گزارش یادآوری می‌کند که تنها یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد آتش‌بسی که سه هفته پیش با [حکومت] ایران امضا کرده بود «به پایان رسیده است»، مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند دامنه حملات خود را به دیگر پایگاه‌های آمریکا در منطقه گسترش خواهند داد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، حملات روز چهارشنبه [۱۷ تیر] آمریکا نقاط مختلف ایران را هدف قرار داد. تصاویر و ویدئوهای بررسی‌شده توسط این روزنامه نشان می‌دهد برج کنترل دریایی بندر چابهار به‌شدت آسیب دیده است. در ایرانشهر نیز ساختمان‌های فرودگاه هدف حمله قرار گرفته و در بوشهر، یک اسکله و محدوده پیرامونی نیروگاه هسته‌ای آسیب دیده است.

این روزنامه همچنین با استناد به ویدئوهای راستی‌آزمایی‌شده گزارش داد در نزدیکی شهر آق‌قلا در شمال‌شرق ایران، پل راه‌آهن آق‌تکه‌خان هدف حمله قرار گرفته است. این پل در مسیر راه‌آهن تهران-ترکمنستان قرار دارد و بیش از ۷۰۰ مایل [برابر با ۱۱۲۶٫۵۴ کیلومتر] با تنگه هرمز فاصله دارد.

نیویورک‌تایمز به نقل از خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت پس از آنکه آمریکا در ماه آوریل [فروردین] محاصره دریایی کشتی‌های ورودی و خروجی بنادر ایران را آغاز کرد، حجم تردد ریلی چین در این مسیر سه برابر شده است.

به گزارش این روزنامه، حملات [حکومت] ایران در این هفته کشورهای خلیج فارس میزبان نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. کویت اعلام کرد سه موشک بالستیک، یک موشک کروز و ۱۰ پهپاد را رهگیری کرده و سقوط بقایای آنها یک نفر را زخمی کرده است. بحرین نیز از رهگیری و انهدام چند موشک و پهپاد خبر داد.

100 %

جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد قطر را نیز هدف حمله قرار داده است. هرچند مقام‌های قطری وقوع این حملات را تایید نکردند، اما هشدار امنیتی عمومی صادر کردند. قطر از میانجی‌های اصلی مذاکرات میان تهران و واشینگتن به شمار می‌رود.

نیویورک‌تایمز می‌نویسد تشدید درگیری‌ها باعث افزایش بهای نفت شده است. نفت برنت روز پنج‌شنبه [۱۸ تیر] حدود ۷۶ دلار در هر بشکه معامله شد؛ رقمی پایین‌تر از اوج ۱۱۸ دلاری در جریان جنگ، اما همچنان بالاتر از قیمت پیش از آغاز درگیری‌ها.

به نوشته این روزنامه، هم‌زمان تلاش‌های دیپلماتیک نیز ادامه دارد. نخست‌وزیر قطر با وزیران خارجه عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی و ترکیه گفت‌وگو کرده و همچنین در تماس با وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حملات جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرده است. در همین حال، رییس امارات متحده عربی نیز در سفری کم‌سابقه به کویت با امیر این کشور درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی کرده است.

