نتانیاهو: کمک میکنیم جمهوری اسلامی از جهان محو شود
نتانیاهو در مراسم معارفه رئیس جدید موساد گفت: «پایان رژیم ایران محو شدن از جهان است و ما کمک میکنیم این هدف محقق شود. جمهوری اسلامی بازنخواهد گشت تا موجودیت ما را تهدید کند.» او افزود اسرائیل اجازه دستیابی ایران به سلاح هستهای یا تهدید با موشکهای بالستیک را نخواهد داد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی «جنگ ایران» و ادامه تنشهای منطقهای، شماری از شرکتهای هواپیمایی به استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردهاند که این تحول به سودآوری برای دمشق منجر شده است.
رویترز نوشت حریم هوایی سوریه در ماه می (از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) شاهد رشد قابل توجه ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به ۱۲ هزار پرواز از آسمان این کشور عبور کردهاند.
این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکتهای هواپیمایی بهمنظور پرهیز از مناطق درگیر و حریمهای هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است.
بر اساس دادههای سازمان هوانوردی غیرنظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به ۱۱ هزار و ۸۰۱ مورد رسید که نسبت به چهار هزار و ۲۶۷ پرواز ثبتشده در ماه فوریه (۱۲ بهمن تا ۹ اسفند)، حدود ۱۷۷ درصد رشد داشته است.
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتشبس موقت میان طرفهای درگیر متوقف شد.
با این حال، تنشها میان تهران و واشینگتن بهطور کامل فروکش نکرده و درگیریهای پراکنده میان دو طرف ادامه دارد.
لبنان نیز همچنان صحنه رویارویی حزبالله و اسرائیل است.
بر اساس گزارش رویترز، آمار نشان میدهد شمار پروازهای عبوری از حریم هوایی سوریه در ماه می، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۷۵ درصد افزایش یافته است.
این رشد چشمگیر بیانگر بازگشت تدریجی سوریه به جایگاه خود در شبکه مسیرهای هوایی منطقهای است و این در حالی است که بسیاری از شرکتهای هواپیمایی طی بیش از یک دهه گذشته، از عبور از حریم هوایی این کشور اجتناب میکردند.
حریم هوایی سوریه در طول جنگ داخلی ۱۴ ساله این کشور که سرانجام با سرنگونی حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ پایان یافت، منطقه پرواز ممنوع به شمار میرفت.
بازگشت پروازها به آسمان سوریه میتواند منبع درآمد قابل توجهی برای این کشور باشد؛ بهویژه آن که دمشق از اوایل سال جاری میلادی، تعرفه استفاده شرکتهای هواپیمایی از حریم هوایی خود را افزایش داده و هزینه ثابت عبور هر پرواز را ۴۹۹ دلار تعیین کرده است.
بر اساس محاسبات رویترز، حجم ترافیک هوایی ثبتشده در ماه می احتمالا حدود ۵.۹ میلیون دلار درآمد از محل حق عبور پروازها برای دمشق به همراه داشته است.
با این حال، سازمان کل هوانوردی غیرنظامی سوریه از اظهار نظر درباره میزان درآمدهای احتمالی و جزییات تعرفههای جدید خودداری کرده است.
جنگ ایران به سود سوریه
رویترز در ادامه نوشت شرکتهای هواپیمایی پس از آغاز جنگ ایران، ناچار به بازنگری در مسیرهای پروازی خود شدند.
بسته شدن حریم هوایی عراق و منطقه خلیج فارس در ماه مارس (۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین)، بسیاری از شرکتها را به استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله آسمان سوریه سوق داد.
علیرغم بازگشایی حریمهای هوایی پس از برقراری آتشبس موقت در جنگ ایران، دادههای سامانههای رصد پرواز «فلایترادار ۲۴» و «ایرناو» حاکی از آن است که اکثر پروازهای اروپا از مبدا دبی و دوحه، دو مرکز بزرگ هوانوردی جهان، همچنان مسیر خود را بهجای عراق، از آسمان سوریه انتخاب میکنند.
رویترز افزود عبور از حریم هوایی سوریه زمان سفر و هزینه سوخت را کاهش میدهد. موضوعی که برای شرکتهای هواپیمایی اهمیت ویژهای دارد، زیرا آنها میکوشند پیامدهای افزایش بهای جهانی نفت را به حداقل برسانند.
بهدنبال آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و حملات سپاه پاسداران به شناورها در منطقه، تردد کشتیها در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شده است. این تحولات نگرانیها را درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی افزایش داده و به رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی انجامیده است.
آیا حریم هوایی سوریه امن است؟
به گفته عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل ترکیه، سوریه پس از دریافت سامانههای پیشرفته راداری و ناوبری از آنکارا در اواخر سال گذشته میلادی، اقدام به ارتقای زیرساختهای فرودگاه بینالمللی دمشق کرده است.
با این حال، سازمان «اوپیاس گروپ» که در زمینه پایش خطرات هوانوردی فعالیت میکند، هشدار داده آسمان سوریه همچنان در زمره مناطق «پرریسک» قرار دارد.
به گفته این سازمان، مدیریت ترافیک هوایی در سوریه تنها بر پایه «کنترل رویهای» انجام میگیرد. روشی که ابتداییترین سطح کنترل ترافیک هوایی به شمار میرود و در آن از پوشش کامل راداری و سامانههای پیشرفته نظارتی استفاده نمیشود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم تودیع دیوید بارنئا، رییس موساد، تاکید کرد اسرائیل به مقابله با دشمنان خود ادامه خواهد داد و سرانجام جمهوری اسلامی چیزی جز سقوط نخواهد بود.
نتانیاهو شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد در این مراسم گفت: «هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر میپروراند، بداند که توطئههایش شکست خواهد خورد. بهایی که او میپردازد، بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همین مقطع پرداخته است، بسیار سنگین است.»
او افزود: «پایههای رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود، باز نخواهد گشت و من به شما میگویم که سرانجام آن سقوط خواهد بود.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر پرونده هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و مناقشه لبنان، همچنان با ابهامهای جدی روبهروست.
همزمان با تاکید مقامهای حکومت ایران بر لزوم توقف درگیریها در لبنان بهعنوان بخشی از هرگونه توافق احتمالی، پایگاه خبری آکسیوس ۱۱ خرداد از گفتوگوی تلفنی پرتنش میان نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خبر داد.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع رییس موساد، از عملکرد این سازمان قدردانی کرد و گفت از نگاه بسیاری، موساد بهعنوان سازمان اطلاعاتی و ضدتروریستی پیشرو در عرصه بینالمللی شناخته میشود.
او موساد را در کنار برندهای موفق این کشور در حوزههای فناوری، صنایع دفاعی، پزشکی و کشاورزی، «یک ابربرند اسرائیلی» خواند و تاکید کرد: «هیچ سازمان اطلاعاتی و ضدتروریستیای بهتر از موساد وجود ندارد.»
نتانیاهو دوره پنج ساله ریاست بارنئا بر موساد را از «سرنوشتسازترین» مقاطع تاریخ اسرائیل دانست و افزود بارنئا طی سالهای اخیر با کسب «موفقیتها و دستاوردهای چشمگیر»، نقش مهمی در تقویت امنیت اسرائیل ایفا کرد.
بارنئا نیز در این مراسم، خواستار تداوم تلاشها برای سرنگونی جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر شد و گفت: «وعده داده بودم جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند. اکنون که حکومت ایران در ضعیفترین و آسیبدیدهترین وضعیت خود قرار دارد، زمان آن است که کار را کامل کنیم.»
او افزود: «همچنان معتقدم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت هدفی ممکن و دستیافتنی است، اما تحقق آن به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز دارد.»
رومن گافمن، فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و دبیر نظامی پیشین نتانیاهو، از ۱۲ خرداد بهطور رسمی ریاست موساد را بر عهده میگیرد و جایگزین بارنئا میشود.
حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به چندین شهر اوکراین، از جمله کییف و دنیپرو، دستکم ۱۰ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
خبرگزاری رویترز گزارش داد بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد، موجی از حملات روسیه مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. تصاویر منتشرشده از کییف، پایتخت اوکراین، انفجارهای شدید و ستونهای عظیم دود را بر فراز ساختمانهای مرتفع این شهر نشان میدهد.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، اعلام کرد در جریان این حملات چهار نفر جان باختند و ۵۸ تن دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند.
به گفته کلیچکو، اصابت پرتابهای به یک ساختمان مسکونی ۲۴ طبقه موجب فروریختن بخشی از آن شد و احتمال میرود شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شده باشند.
او همچنین از وقوع «آتشسوزی در فضای باز» در دو نقطه از شهر خبر داد و گفت یکی از این حریقها در نزدیکی یک مهدکودک رخ داده است.
اولگا مودرا که همراه دختر شش سالهاش ناتالیا در محل یکی از حملات حضور داشت، به رویترز گفت: «نمیتوانستیم بفهمیم چه اتفاقی دارد میافتد. انگار نوعی آخرالزمان بود. همهجا از آوار پوشیده شده بود. همهجا پر از دود بود و هیچ چیز دیده نمیشد.»
شاهدان عینی گفتند هزاران نفر بامداد ۱۲ خرداد برای پناه گرفتن به ایستگاههای متروی کییف هجوم بردند.
رویترز گزارش داد حتی پس از طلوع آفتاب نیز صدای چند انفجار دیگر در پایتخت اوکراین به گوش رسید.
کرملین پیشتر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کییف دست به «حملات هدفمند» خواهد زد.
طبق آمار مقامهای روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.
حملات روسیه به دنیپرو و خارکیف
اولکساندر هانژا، فرماندار منطقه دنیپرو، در پیامرسان تلگرام خبر داد در حمله موشکی و پهپادی روسیه به شهر دنیپرو و مناطق اطراف آن در جنوب شرق اوکراین، هفت نفر کشته و ۳۶ تن دیگر زخمی شدند.
او همچنین تصاویری را به اشتراک گذاشت که ساختمانهای مسکونی ویرانشده، خودروهای سوخته و یک زمین بازی خسارتدیده را نشان میداد.
در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین نیز حملات موشکی و پهپادی روسیه ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.
به گفته ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، یک کودک در میان مجروحان این حملات است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۱۱ خرداد با استناد به «هشدارهای اطلاعاتی» از احتمال وقوع حملهای گسترده از سوی روسیه خبر داده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد پس از گفتوگو با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت متوقف شده است و نیروهایی که در مسیر این شهر بودند نیز بازگردانده شدهاند.
رییسجمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد در تروثسوشال تماس تلفنیاش با نخستوزیر اسرائیل را «بسیار سازنده» خواند و همچنین گفت از طریق «نمایندگانی در سطوح عالی» با حزبالله گفتوگوی بسیار خوبی داشته و این گروه پذیرفته است که «همه تیراندازیها متوقف شود».
ترامپ افزود: «اسرائیل به آنها حمله نخواهد کرد و آنها نیز به اسرائیل حمله نخواهند کرد.»
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که جزئیات تازهای از تلاشهای پشتپرده برای دستیابی به آتشبس میان اسرائیل و حزبالله منتشر شده است.
علی حمدان، مشاور ارشد رییس پارلمان لبنان، به رسانه آمریکایی اکسیوس گفت که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ اطلاع داده است حزبالله آماده پذیرش یک آتشبس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را نیز تضمین خواهد کرد.
به گفته حمدان، این پیام از طریق میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت، به واشینگتن منتقل شده است.
او گفت از طرف بری به مقامهای آمریکایی اطلاع داده که حزبالله آماده تعهد کامل به یک آتشبس جامع است و آنها نیز آمادهاند اجرای آن را تضمین کنند.
حمدان همچنین تایید کرد دولت ترامپ در روزهای گذشته طرحی برای آتشبس محدود ارائه کرده بود که بر اساس آن حزبالله حملات به شمال اسرائیل را متوقف میکرد و در مقابل اسرائیل نیز متعهد میشد بیروت را هدف حمله قرار ندهد.
او گفت نبیه بری در پاسخ به این پیشنهاد گفته است: «چرا آتشبس محدود؟ بیایید آتشبس کامل برقرار کنیم.»
با این حال، یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ارزیابی واشینگتن از پاسخ بری به پیشنهاد آتشبس محدود تغییری نکرده است و این پاسخ همچنان «ناامیدکننده» تلقی میشود.
به گفته حمدان، بری همچنین پیشنهاد آتشبسی در زمین، هوا و دریا را مطرح کرده که بر اساس آن اسرائیل متعهد شود تخریب خانهها در جنوب لبنان را نیز متوقف کند.
تردید درباره موافقت نتانیاهو
اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامهای آمریکایی به بری گفتهاند تصور نمیکنند نتانیاهو با چنین طرحی موافقت کند.
با این حال، یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته است حزبالله آمادگی خود را برای پذیرش آتشبس کامل بدون درخواست خروج فوری نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان اعلام کرده است.
این گزارش همچنین میافزاید برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی درباره توانایی بری برای تضمین پایبندی حزبالله به هر توافقی تردید دارند، هرچند حمدان گفته است که او از کانال ارتباطی مستقیمی با حزبالله برخوردار است و میتواند با نعیم قاسم، دبیرکل این گروه که در مخفیگاه بهسر میبرد، پیام رد و بدل کند.
حمدان گفت: «مطمئن هستیم حزبالله به آتشبس کامل پایبند خواهد بود. فکر میکنیم این گزینه سازندهتر است و میدانیم زمان در حال از دست رفتن است.»
در همین حال، خبرگزاری صداوسیما گزارش داد محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با عبدالله صفیالدین، نماینده حزبالله لبنان در تهران، با تاکید بر یکپارچگی «محور مقاومت»، هرگونه آتشبس با جمهوری اسلامی را بدون در نظر گرفتن لبنان و سایر جبهههای مقاومت «فاقد موضوعیت» دانست.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز گزارش داد با توجه به ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اینکه لبنان یکی از پیششرطهای آتشبس بوده است، تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی «گفتوگوها و تبادل متون از طریق میانجیها» را متوقف میکند.
این مواضع نشان میدهد در حالی که واشینگتن از تلاش برای دستیابی به آتشبس میان اسرائیل و حزبالله سخن میگوید، آینده جبهه لبنان همچنان یکی از اصلیترین نقاط اختلاف در مسیر کاهش تنشها و پیشبرد مذاکرات به شمار میرود.
بیبیسی بر اساس تحلیل ویدیوها و تصاویر ماهوارهای گزارش داد که حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۴۰ روزه، به ۲۰ سایت نظامی آمریکا در هشت کشور منطقه آسیب زده است؛ یافتهای که به گفته این رسانه نشان میدهد دامنه حملات تهران گستردهتر از آن چیزی بوده که بهطور عمومی اعلام شده است.
این رسانه بریتانیایی در گزارشی که دوشنبه ۱۱ خرداد منتشر شد، نوشت بررسی میزان خسارت مشاهدهشده در تاسیسات آمریکا طبق دادههای ماهوارهای، نشان میدهد که ضدحملات تهران دقیقتر و گستردهتر از آن چیزی است که مقامهای آمریکایی پیشتر اذعان کردهاند.
بر اساس این تحلیل، تاسیسات آسیبدیده در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و عمان قرار دارند. با این حال، این رسانه نوشت رقم واقعی ممکن است بالاتر باشد و برخی تحلیلگران شمار پایگاههای هدف قرارگرفته را تا ۲۸ پایگاه برآورد کردهاند.
بر اساس این گزارش، سه آتشبار پیشرفته ضد موشک بالستیک در پایگاههای هوایی الرویس و الصدر در امارات متحده عربی و پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن از جمله تجهیزات ارزشمندی هستند که در این حملات آسیب دیدهاند.
طبق اطلاعات موجود، آمریکا هشت آتشبار از سامانه دفاع موشکی «تاد» را در اختیار دارد؛ سامانههایی که در پایگاههای مختلف این کشور در سراسر جهان مستقرند و ساخت هر یک از آنها حدود یک میلیارد دلار، معادل ۷۶۶ میلیون پوند، هزینه دارد.
مقامهای آمریکایی، بهویژه پیت هگست، وزیر جنگ، شخص رییسجمهوری این کشور بارها گمانهزنیها درباره کاهش ذخایر مهمات ایالات متحده به دلیل دو جنگ پیاپی علیه حکومت ایران و همینطور ضعف این کشور در جایگزین کردن ادوات جنگی آسیبدیده را رد کردهاند.
هگست اواخر اردیبهشت در جلسه بررسی بودجه نظامی دولت در کنگره این کشور در پاسخ به قانونگذارانی که میگفتند ارتش آمریکا در جایگزین کردن بمبها و موشکهایی که در جنگ با ایران مصرف کرده با مشکل روبهروست، گفت که پنتاگون به وضعیت آگاه است و وضعیت آنطور که بازنمایی میشود نیست.
هگست گفت: «مساله مهمات به شکلی غیرسازنده، بیش از حد بزرگنمایی شده است. ما دقیقا میدانیم چه میزان مهمات در اختیار داریم و برای نیازهای خود، ذخایر کافی داریم.»
دونالد ترامپ نیز بارها نسبت به انتقادها از عملکرد نظامی آمریکا در جنگ ۴۰ روزه با جمهوری اسلامی موضعگیری کرد و این اظهار نظرهای رسانهای را «اخبار جعلی» خواند.
او ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت حتی اگر جمهوری اسلامی کاملا تسلیم شود و شکست خود را بپذیرد، رسانههایی مانند نیویورک تایمز، والاستریت ژورنال و سیانان آن را پیروزی تهران جلوه خواهند داد. او افزود رسانههای جعلی و دموکراتها «کاملا راه خود را گم کردهاند و دیوانه شدهاند.»
بیبیسی در گزارش تازهاش همچنین نوشت که ایالات متحده کوشیده است تحلیل ماهوارهای از این درگیری را محدود کند و از شرکت «پلنت»، یکی از ارائهدهندگان بزرگ تصاویر ماهوارهای، خواسته است محدودیتی «نامحدود» بر تصاویر تازه از ایران و بخش عمدهای از خاورمیانه اعمال کند.
این شرکت این اقدام را چنین توجیه کرده است که میخواهد مطمئن شود تصاویرش «از سوی بازیگران متخاصم برای هدف قرار دادن نیروهای کشورهای متحد و شرکای ناتو و غیرنظامیان» استفاده نمیشود.
یک تحلیلگر شرکت بریتانیایی مایار که در زمینه تحلیل دادهها و فناوریهای راهبردی دفاعی فعال است، یکی از جنگندههای آسیبدیده در این پایگاه را هواپیمای شناسایی E-3 Sentry شناسایی کرد. رسانههای آمریکایی گزارش دادند که جایگزینی آن میتواند تا ۷۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.
دو پایگاه هوایی علیالسالم و عریفجان در کویت نیز هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. تصاویر ماهوارهای از پایگاه علیالسالم از نابودی انبارهای سوخت، آشیانههای هواپیماها و محل اسکان نیروها حکایت دارد. اردوگاه عریفجان نیز خسارت گستردهای به تجهیزات ارتباطات ماهوارهای شناسایی شده است.
این گزارش همچنین نشان داد که دستکم ۴۲ فروند هواپیما، از جمله جنگندههای اف-۱۵ و اف-۳۵، ۲۴ پهپاد MQ-9 Reaper و یک هواپیمای تهاجمی A-10، از فوریه تاکنون نابود شده یا آسیب دیدهاند.
کارشناسانی که با بیبیسی وریفای گفتوگو کردند گفتند تاکتیکهای جمهوری اسلامی در طول جنگ تکامل یافت و از رگبارهای گسترده موشکی که شهرها و پایگاههایی را در سراسر خاورمیانه هدف میگرفت، به حملات دقیقتر و هدایتشدهتر تغییر کرد.
دکتر کلی گریکو، تحلیلگر اندیشکده آمریکایی «استیمسون سنتر»، گفت: «رگبارهای آغازین [جمهوری اسلامی] برای حجم بالا طراحی شده بود؛ موجهای گستردهای که هدفشان غلبه بر پدافند هوایی و موشکی از طریق برتری عددی محض بود. اما ظرف چند روز ایران به رگبارهای کوچکتر و دقیقتر تغییر مسیر داد؛ موشکها و پهپادهای باقیمانده را برای اهداف مشخص و باارزش حفظ کرد و آتش خود را بر نقاطی متمرکز کرد که حتی اصابتهای نزدیک نیز در آنها خسارت قابلتوجهی وارد میکند.»
این گزارش میافزاید که یک مقام وزارت جنگ آمریکا با استناد به «دلایل امنیت عملیاتی» از اظهارنظر درباره یافتههای بیبیسی وریفای خودداری کرد.