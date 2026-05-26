دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای چهار شهروند ایرانی، نوشت: «صدور دوباره احکام اعدام برای چهار تن از بچه‌های اکباتان، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، سند دیگری از ماهیت جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی است که برای حفظ قدرت، جوانان ایران را به قتل می‌رساند و از خون مردم برای بقای خود تغذیه می‌کند.»

در این بیانیه آمده است: «رژیم ضحاکی جمهوری اسلامی، دادگاه را به ابزار سرکوب تبدیل کرده و اعدام، سلاحی برای ایجاد وحشت در جامعه است.»

دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «سکوت جهان در برابر اعدام معترضان ایرانی، یک شکست اخلاقی و سیاسی است. هر روزی که جامعه جهانی در برابر این رژیم مماشات می‌کند، جمهوری اسلامی با جسارت و قساوت بیشتری جان جوانان ایرانی را می‌گیرد و سرکوب را گسترش می‌دهد.»