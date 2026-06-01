نتانیاهو دوشنبه ۱۱ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حزب‌الله را به «نقض مکرر آتش‌بس» و حمله به شهرها و شهروندان اسرائیلی متهم کرد و نوشت به همراه یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، از ارتش اسرائیل خواسته است مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در ضاحیه هدف قرار دهد.

گزارش‌ها حاکی است که به‌دنبال صدور دستور حمله به ضاحیه از سوی مقام‌های اسرائیلی، موج خروج ساکنان از حومه جنوبی بیروت آغاز شده و ترافیک سنگینی در مسیرهای خروجی این منطقه شکل گرفته است.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین در پیامی ویدیویی از گسترش عملیات نظامی ارتش این کشور در جنوب لبنان خبر داد و گفت حزب‌الله «در حال فرار است».

نتانیاهو افزود اسرائیل مصمم است همان‌گونه که امنیت را برای ساکنان جنوب این کشور تامین کرده، امنیت را به مناطق شمالی نیز بازگرداند.

به گفته او، اسرائیل اجازه نخواهد داد حزب‌الله از یک سو به شهرها و شهروندان اسرائیلی حمله کند و از سوی دیگر، مراکز فرماندهی‌ این گروه در ضاحیه بیروت همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.

اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر برقراری آتش‌بس در لبنان به‌عنوان یکی از شروط اصلی تهران برای دستیابی به توافق با واشینگتن تاکید دارند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ خرداد با اشاره به تشدید تنش‌ها در لبنان گفت آتش‌بس در این کشور «بخش لاینفک هرگونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است».

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محاصره دریایی بندرهای ایران و تشدید حملات اسرائیل به لبنان «شواهد روشنی از عدم پایبندی آمریکا به آتش‌بس» است.

کاتز: اجازه نمی‌دهیم شمال اسرائیل زیر آتش باشد و بیروت آرام بماند

وزیر دفاع اسرائیل ۱۱ خرداد در سخنانی در یک مراسم نظامی هشدار داد در صورت ادامه حملات حزب‌الله به مناطق شمالی اسرائیل، بیروت نیز از آرامش برخوردار نخواهد بود.

کاتز تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد وضعیتی حاکم باشد که در آن به جوامع و شهروندان ما آسیب برسد، در حالی که در بیروت آرامش برقرار است.»

او از ادامه عملیات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل علیه حزب‌الله در لبنان خبر داد و گفت نیروهای اسرائیلی در راستای رفع تهدیدات علیه شهروندان و نظامیان این کشور، به «دستاوردهای قابل توجهی» دست یافته‌اند.

کاتز افزود هدف عملیات این است که «لیتانی به منطقه‌ای تحت کنترل امنیتی ارتش اسرائیل، عاری از سلاح و تروریست‌ها تبدیل شود».

رود لیتانی، بزرگ‌ترین رودخانه جنوب لبنان، در حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد. بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، منطقه میان مرز لبنان و اسرائیل تا رود لیتانی باید از حضور نیروها و سلاح‌های غیردولتی خالی باشد و تحت کنترل ارتش لبنان و نیروهای یونیفل قرار گیرد.

هم‌زمان با گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حزب‌الله، نیروهای این کشور ۱۰ خرداد کنترل عملیاتی قلعه راهبردی شقیف (بوفور) در جنوب لبنان را در اختیار گرفتند.