رویترز نوشت حریم هوایی سوریه در ماه می (از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) شاهد رشد قابل توجه ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به ۱۲ هزار پرواز از آسمان این کشور عبور کرده‌اند.

این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکت‌های هواپیمایی به‌منظور پرهیز از مناطق درگیر و حریم‌های هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است.

بر اساس داده‌های سازمان هوانوردی غیرنظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به ۱۱ هزار و ۸۰۱ مورد رسید که نسبت به چهار هزار و ۲۶۷ پرواز ثبت‌شده در ماه فوریه (۱۲ بهمن تا ۹ اسفند)، حدود ۱۷۷ درصد رشد داشته است.

جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد ، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتش‌بس موقت میان طرف‌های درگیر متوقف شد.

با این حال، تنش‌ها میان تهران و واشینگتن به‌طور کامل فروکش نکرده و درگیری‌های پراکنده میان دو طرف ادامه دارد.

لبنان نیز همچنان صحنه رویارویی‌ حزب‌الله و اسرائیل است.

حدود شش میلیون دلار درآمد تنها در یک ماه

بر اساس گزارش رویترز، آمار نشان می‌دهد شمار پروازهای عبوری از حریم هوایی سوریه در ماه می، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۷۵ درصد افزایش یافته است.

این رشد چشمگیر بیانگر بازگشت تدریجی سوریه به جایگاه خود در شبکه مسیرهای هوایی منطقه‌ای است و این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی طی بیش از یک دهه گذشته، از عبور از حریم هوایی این کشور اجتناب می‌کردند.

حریم هوایی سوریه در طول جنگ داخلی ۱۴ ساله این کشور که سرانجام با سرنگونی حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ پایان یافت، منطقه پرواز ممنوع به شمار می‌رفت.

بازگشت پروازها به آسمان سوریه می‌تواند منبع درآمد قابل ‌توجهی برای این کشور باشد؛ به‌ویژه آن که دمشق از اوایل سال جاری میلادی، تعرفه‌ استفاده شرکت‌های هواپیمایی از حریم هوایی خود را افزایش داده و هزینه ثابت عبور هر پرواز را ۴۹۹ دلار تعیین کرده است.

بر اساس محاسبات رویترز، حجم ترافیک هوایی ثبت‌شده در ماه می احتمالا حدود ۵.۹ میلیون دلار درآمد از محل حق عبور پروازها برای دمشق به همراه داشته است.

با این حال، سازمان کل هوانوردی غیرنظامی سوریه از اظهار نظر درباره میزان درآمدهای احتمالی و جزییات تعرفه‌های جدید خودداری کرده است.

جنگ ایران به سود سوریه

رویترز در ادامه نوشت شرکت‌های هواپیمایی پس از آغاز جنگ ایران، ناچار به بازنگری در مسیرهای پروازی خود شدند.

بسته شدن حریم هوایی عراق و منطقه خلیج فارس در ماه مارس (۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین)، بسیاری از شرکت‌ها را به استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله آسمان سوریه سوق داد.

علی‌رغم بازگشایی حریم‌های هوایی پس از برقراری آتش‌بس موقت در جنگ ایران ، داده‌های سامانه‌های رصد پرواز «فلایت‌رادار ۲۴» و «ایرناو» حاکی از آن است که اکثر پروازهای اروپا از مبدا دبی و دوحه، دو مرکز بزرگ هوانوردی جهان، همچنان مسیر خود را به‌جای عراق، از آسمان سوریه انتخاب می‌کنند.

رویترز افزود عبور از حریم هوایی سوریه زمان سفر و هزینه سوخت را کاهش می‌دهد. موضوعی که برای شرکت‌های هواپیمایی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا آن‌ها می‌کوشند پیامدهای افزایش بهای جهانی نفت را به حداقل برسانند.

به‌دنبال آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و حملات سپاه پاسداران به شناورها در منطقه، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با اختلال روبه‌رو شده است. این تحولات نگرانی‌ها را درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی افزایش داده و به رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی انجامیده است.

100 %

آیا حریم هوایی سوریه امن است؟

به گفته عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل ترکیه، سوریه پس از دریافت سامانه‌های پیشرفته راداری و ناوبری از آنکارا در اواخر سال گذشته میلادی، اقدام به ارتقای زیرساخت‌های فرودگاه بین‌المللی دمشق کرده است.

با این حال، سازمان «اوپی‌اس گروپ» که در زمینه پایش خطرات هوانوردی فعالیت می‌کند، هشدار داده آسمان سوریه همچنان در زمره مناطق «پرریسک» قرار دارد.

به گفته این سازمان، مدیریت ترافیک هوایی در سوریه تنها بر پایه «کنترل رویه‌ای» انجام می‌گیرد. روشی که ابتدایی‌ترین سطح کنترل ترافیک هوایی به شمار می‌رود و در آن از پوشش کامل راداری و سامانه‌های پیشرفته نظارتی استفاده نمی‌شود.