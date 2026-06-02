این روزنامه در گزارشی که عصر سه‌شنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، نوشت که این رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقام‌های عمان رسید و بخشی از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز، با تهران همراه شود.

این رسانه نوشت که وزارت اطلاع‌رسانی عمان از اظهارنظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله الحراصی، وزیر اطلاع‌رسانی عمان، نیز به وال‌استریت ژورنال گفت: «عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلال و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند.»

به گفته مقام‌های عرب، مقام‌های عمان از خصومت ناگهانی آمریکا شوکه شده‌اند و در تلاش‌اند دریابند چگونه باید به آن پاسخ دهند.

این مقام‌ها گفتند یکی از رویکردها، آغاز یک کارزار رسانه‌ای است تا نشان داده شود عمان فعالانه برای حمایت از افزایش تردد دریایی از طریق تنگه هرمز تلاش می‌کند. به گفته یک مقام، این تلاش شامل همکاری با سازمان ملل برای متقاعد کردن ایران است تا به کشتی‌های حامل مواد اولیه کود شیمیایی اجازه دهد به‌عنوان اقدامی در قبال کشورهای آفریقایی درگیر بحران غذایی، با ایمنی عبور کنند.

نیویورک‌تایمز یکم خرداد، به نقل از مقام‌های ایرانی و افراد آگاه، گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در حال رایزنی با عمان برای مشارکت در ایجاد سامانه‌ای است که دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را ممکن کند.

این مقام‌ها گفتند عمان به جمهوری اسلامی اعلام کرده حاضر است از نفوذ خود نزد همسایگان در خلیج فارس، از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و نیز نزد آمریکا استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا به مزایای اقتصادی بالقوه نظام دریافت هزینه پی برده است.

شبکه کان اسرائیل نیز هشتم خرداد گزارش داد که تلاش‌های عمان و ایران برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت و دریافت عوارض در تنگه هرمز، باعث خشم آمریکا و کشورهای خلیج فارس شده است.

بی‌طرفیِ دردسرساز

وال‌استریت ژورنال نوشت که در آغاز جنگ ایران، مقام‌های عمانی با شتاب کوشیدند یک کانال ارتباطی پشت‌پرده با تهران برقرار کنند؛ کانالی که به گفته مقام‌های عرب، به کشورهای خلیج فارس کمک کرد مسیرهای پروازی را دوباره باز کنند.

اما اکنون با پایان جنگ و در حالی که آتش‌بسی شکننده میان طرف‌های جنگ برقرار است، واشینگتن به‌طور فزاینده‌ای رویکرد عمان در قبال تهران را علیه خود خصمانه تلقی می‌کند و مقام‌های این کشور را تحت فشار گذاشته است تا یک طرف را انتخاب کنند.

عمان که از آغاز جمهوری اسلامی در بزنگاه‌هایی چون جنگ عراق و مساله هسته‌ای نقش میانجی را میان تهران و غرب ایفا کرده است، پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و محدود کردن تردد در تنگه هرمز، اقدامات تهران را به‌طور مستقیم و با نام بردن از ایران محکوم نکرد.

یک فرد آگاه از موضوع به وال‌استریت ژورنال گفت که خودداری از تقبیح حملات با سنت دیپلماتیک عمان همخوان است.

هنگامی که جنگ آغاز شد، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، به رسانه‌های عمانی گفته بود این درگیری منطقه را تضعیف می‌کند و پیشنهاد کرد کشورهای عربی خلیج فارس در روابط امنیتی خود با آمریکا بازنگری کنند.

به گفته مقام‌های عرب و آمریکایی، از خاک عمان در آغاز جنگ برای تامین برخی پشتیبانی‌های لجستیکی ارتش آمریکا استفاده شد. اما مقام آمریکایی گفت این کمک نظامی محدود بود.

خبرگزاری رسمی عمان ۱۴ اردیبهشت، ۵ روز پیش از آغاز آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی گزارش داد که یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور هدف حمله هوایی قرار گرفت. در این خبر منشاء حمله روشن نشده بود.

افزون بر این، وزارت خارجه عمان، ۹ فروردین، یک روز پس از حمله به تاسیسات بندر صلاله در این کشور، اعلام کرد که هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای روشن شدن منشاء و انگیزه این حملات ادامه دارد. نیمه اول اسفند نیز حملاتی به عمان گزارش شده بود.

چهارشنبه گذشته، ترامپ در اظهارنظری که ظاهرا فی‌البداهه بود، گفت اگر عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتیرانی همراه شود، ممکن است دستور حملات هوایی به عمان را صادر کند. مسقط همواره هرگونه چنین قصدی را تکذیب کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز هفتم خرداد در شبکه‌های اجتماعی این سلطان‌نشین را تهدید کرد که اگر از کشتی‌ها برای عبور از تنگه عوارض بگیرد، با تحریم روبه‌رو خواهد شد. او روز بعد به خبرنگاران گفت طلال الرحبی، سفیر عمان در واشینگتن، به او اطمینان داده است که این کشور خلیج فارس «هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض» ندارد.

این سخنان بسنت درست یک روز پس از سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به مسقط و دیدار او با سلطان عمان بیان شد.

آیا آمریکا نسبت به عمان بی‌اعتماد شده است؟

مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفتند که ریشه بی‌اعتمادی دولت ترامپ به مسقط به یک روز پیش از نخستین حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بازمی‌گردد. در آن روز وزیر خارجه عمان در تلویزیون آمریکا ظاهر شد و گفت توافقی درباره مسائل هسته‌ای برای جلوگیری از درگیری «در دسترس ماست، فقط اگر به دیپلماسی مجال لازم را بدهیم تا به آن برسد».

این مقام‌ها گفتند هیچ توافقی تا آن اندازه نزدیک نبود و خاطرنشان کردند که ایران پیشنهاد جدی‌ای برای محدود کردن فعالیت هسته‌ای خود ارائه نکرده بود.

وال‌استریت ژورنال افزود از آن زمان، دولت ترامپ تلاش کرده است عمان را در هر روند دیپلماتیکی به حاشیه براند. هرچند به گفته مقام‌های آمریکایی، با وجود اظهارنظر ترامپ در جلسه کابینه هفته گذشته، یک برنامه واقعی برای حمله به این کشور به دلیل حمایت آن از ایران وجود ندارد.

نگاه کشورهای عربی به روابط تهران-مسقط

به نقل از وال‌استریت ژورنال تعامل عمان با ایران نه‌تنها آمریکا، بلکه متحدان آمریکایی در منطقه، به‌ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، را نیز آزرده است. این کشورها همسایه خود را بیش از حد با جمهوری اسلامی همسو می‌دانند.

به گفته مقام‌های عرب، مسقط با خودداری نظام‌مند از پیوستن به بیانیه‌های مشترک آمریکا و کشورهای منطقه در محکومیت حملات ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را خشمگین کرده است. وقتی پهپادهای ایرانی به بندرهای عمان اصابت کردند، عمان وقوع این رویداد را تایید کرد اما تهران را مسئول آن ندانست.

به گفته مقام‌های عرب عمانی‌ها استدلال کرده‌اند که خودداری این کشور از محکوم کردن مستقیم جمهوری اسلامی، از جمله در ارتباط با محاصره هرمز، و تبریک گفتن به مجتبی خامنه‌ای به مناسبت انتصابش به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، با هدف کمک به پایان دادن به جنگ به سود همگان انجام شده است.