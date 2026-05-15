آمریکا: اسرائیل و لبنان با تمدید ۴۵ روزه آتشبس موافقت کردند
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه ۲۵ اردیبهتش اعلام کرد اسرائیل و لبنان با تمدید ۴۵ روزه آتشبسی که رییسجمهوری ایالات متحده در ۲۷ فروردین اعلام کرده بود، موافقت کردهاند.
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه ۲۵ اردیبهتش اعلام کرد اسرائیل و لبنان با تمدید ۴۵ روزه آتشبسی که رییسجمهوری ایالات متحده در ۲۷ فروردین اعلام کرده بود، موافقت کردهاند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: «توقف درگیریها از ۱۶ آوریل به مدت ۴۵ روز تمدید میشود تا امکان پیشرفت بیشتر فراهم شود.»
وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که در روزهای پنجشنبه و جمعه در واشینگتن برگزار شد، «بسیار سازنده» خواند و اعلام کرد دو طرف در تاریخهای دوم و سوم ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر خواهند گرفت.
سفیر اسرائیل در واشینگتن اعلام کرد پس از دو روز مذاکره با مقامهای لبنانی و آمریکایی، اکنون منتظر مراحل بعدی گفتوگوها است.
او گفت مذاکرات صلح «صریح و سازنده» بوده و قرار است در دو مسیر امنیتی و سیاسی ادامه پیدا کند.
بهگفته سفیر اسرائیل، روند مذاکرات با فراز و نشیب همراه خواهد بود، اما احتمال موفقیت آن بالا است.
او تاکید کرد امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل در تمام مراحل مذاکرات در اولویت قرار دارد.
گفتوگوهای این هفته سومین دیدار طرفین از زمانی بود که اسرائیل پس از شلیک موشک از سوی حزبالله در دوم مارس، سه روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حملات هوایی خود به لبنان را تشدید کرد. اسرائیل ماه گذشته نیز تهاجم زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده بود.
جنگ اسرائیل در لبنان که همزمان با درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی جریان دارد، از زمان اعلام آتشبس از سوی ترامپ در ۲۷ فروردین ادامه داشته، هرچند از آن زمان درگیریها عمدتا به جنوب لبنان محدود شده است.
پیشتر، دفتر ریاستجمهوری لبنان دوشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتشبس و خودداری از تخریب خانهها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان در بیانیهای اعلام کرد که عون در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، بر «ضرورت فشار بر اسرائیل برای توقف آتش و عملیات نظامی و همچنین تخریب و خانهها با بولدوزر» تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، عون و عیسی همچنین «تحولات مرتبط» با دور سوم مذاکراتی را که قرار است در واشینگتن میان نمایندگان دولتهای لبنان و اسرائیل برگزار شود، بررسی کردند.
آمریکا ماه گذشته میلادی میزبان دو دور مذاکرات میان سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن بود. این مذاکرات، بالاترین سطح تماس میان دو کشور در دهههای اخیر محسوب میشود.
مقامهای فدرال در آمریکا اعلام کردند که محمد باقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان کتائب حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم شده است که دیگران را به حمله به منافع آمریکایی و اسرائیلی هدایت و تشویق کرده است.
بهگفته این مقامها، او به اتهام برنامهریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده، از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک، تحت پیگرد قرار گرفته است.
قرار است الساعدی جمعه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شود. هنوز مشخص نیست او چگونه بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده است.
الیزابت تسورکوف، پژوهشگر روسی-اسرائیلی که در مارس ۲۰۲۳ هنگام انجام تحقیقات دکترا در عراق توسط این گروه گروگان گرفته شده بود، در واکنش به بازداشت و انتقال او به آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «او فکر میکرد سفر به خارج از منطقه عراق و ایران ایده خوبی است. او بازداشت شده و به آمریکا منتقل شده است.»
تسورکوف به مدت ۹۰۳ روز گروگان گروه کتائب حزبالله گروگان بود و در سپتامبر ۲۰۲۵ آزاد شد.
بر اساس شکایتی کیفری که جمعه ۲۵ اردیبهشت علنی شد، محمد باقر سعد داوود الساعدی متهم است که از اواخر فوریه تاکنون دستکم ۱۸ حمله در اروپا و کانادا را در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی برنامهریزی کرده است.
طبق این شکایت، الساعدی یکی از فرماندهان کتائب حزبالله است؛ گروهی شبهنظامی در عراق که بهعنوان نیروی نیابتی سپاه پاسداران عمل میکند و به تهران در گسترش نفوذ خود در منطقه، از جمله از طریق حمله به نیروهای آمریکایی و اهداف دیپلماتیک، کمک کرده است.
در این شکایت آمده است که الساعدی قصد داشته آمریکاییها و یهودیان را در لسآنجلس و نیویورک به قتل برساند و برنامهریزی برای حمله به یک کنیسه در نیویورک را آغاز کرده بود.
در شکایت آمده است که الساعدی و همدستانش دستکم ۱۸ حمله تروریستی در اروپا و دو حمله دیگر در کانادا را برنامهریزی و هماهنگ کردهاند و مسئولیت آنها را بر عهده گرفتهاند. همچنین او متهم شده که دیگران را برای انجام حملات در داخل آمریکا، از جمله در نیویورک، هدایت و هماهنگ کرده است.
در کیفرخواست همچنین گفته شده که او بهعنوان یکی از رهبران کتائب حزبالله، قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را میشناخت. سلیمانی در سال ۲۰۲۰ در حمله نظامی آمریکا کشته شد.
دولت آمریکا همچنین اعلام کرده که الساعدی با ابومهدی المهندس، رهبر وقت کتائب حزبالله که او نیز در همان حمله سال ۲۰۲۰ کشته شد، همکاری نزدیک داشته است.
کتائب حزبالله به حمله به پایگاههای ارتش آمریکا در عراق و سوریه متهم شده و از سوی ایالات متحده بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته میشود. این گروه مدتها یکی از مهمترین اجزای شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بوده است.
کتائب حزبالله که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، به یکی از مهمترین گروههای تشکیلدهنده نیروهای موسوم به بسیج مردمی تبدیل شد؛ ائتلافی از گروههای شبهنظامی که بعدها در ساختار امنیتی عراق ادغام شد.
با وجود این، مقامهای آمریکایی میگویند این گروه همچنان بهطور نزدیک از سپاه پاسداران دستور میگیرد و در پیشبرد نفوذ منطقهای تهران،از جمله از طریق حمله به نیروهای آمریکایی و اهداف دیپلماتیک، نقش دارد.
دامنه فعالیت این گروه فراتر از خاورمیانه چندان روشن نیست و سابقه مستندی از عملیاتهای گسترده جهانی ندارد. در مقایسه با برخی دیگر از متحدان جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حماس در غزه، کتائب حزبالله در جنگهای دو سال گذشته در خاورمیانه تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه مارس اعلام کرد که این گروه یک خبرنگار آمریکایی به نام شلی کیتلسون را در بغداد ربوده و بعدا آزاد کرده است.
دو مقام آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون برنامههای خود برای اعزام چهار هزار نیرو از آمریکا به لهستان و استقرار در این کشور را لغو کرده است.
بهگزارش رویترز، ژنرال کریستوفر لانو، رییس موقت ستاد ارتش آمریکا، جمعه در جریان شهادت خود در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این تصمیم را تایید کرد.
او توضیح زیادی درباره علت این تصمیم نداد و گفت: «به نظر رسید که منطقیترین کار این بود که این تیپ، استقرار خود را در منطقه عملیاتی انجام ندهد.»
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، به لانو گفت این تصمیم «پیامی وحشتناک» درباره تعهد ترامپ به اروپا ارسال میکند.
او گفت: «صادقانه بگویم، فقط دشمنان ما نیستند که این موضوع را زیر نظر دارند؛ متحدان ما هم نگاه میکنند.»
مایک راجرز، عالیترین عضو جمهوریخواه این کمیته، و آدام اسمیت، عالیترین عضو دموکرات آن، هر دو این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و ابراز نارضایتی کردند که کنگره نه از این تصمیم مطلع شده و نه طبق قانون با آن مشورت شده است.
راجرز گفت: «ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما میتوانم بگویم از آنچه مطرح شده خوشحال نیستیم، بهویژه چون هیچگونه مشورت قانونی با ما صورت نگرفته است.» او هشدار داد که اگر پنتاگون بخواهد شمار نیروها در اروپا را به کمتر از حداقل تعیینشده کاهش دهد، کنگره برای آن «هزینه» ایجاد خواهد کرد.
اسمیت نیز اشاره کرد که ارتش آمریکا پیشاپیش یک تیم مقدماتی از سربازان را برای آمادهسازی این استقرار به لهستان فرستاده بود و زمانی که دستور پیت هگست، وزیر دفاع، صادر شد، تجهیزات نیز در حال ارسال بودند.
او گفت: «این تصمیمی بسیار قابل توجه است که در آخرین لحظه، تیمی را که در حال اعزامش هستید، متوقف کنید. اگر راهبردی پشت این تصمیم وجود دارد، شما باید از آن مطلع باشید و بتوانید آن را به ما توضیح دهید.»
تصمیمی در ادامه تصمیم خروج نیروها از آلمان
دو هفته پیش، پنتاگون اعلام کرده بود که ۵ هزار نیرو را از آلمان، عضو ناتو، خارج خواهد کرد؛ اقدامی که بخشی از آن به دلیل شکاف فزاینده بر سر جنگ علیه جمهوری اسلامی میان ترامپ و اروپا ارزیابی شده بود.
در حالی که نیروهای آمریکایی در اروپا در حال بازآرایی هستند، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم مربوط به لهستان نیز با هدف تحقق همین کاهش نیرو در آلمان اتخاذ شده یا خیر.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، افزود ممکن است نیروهایی که قرار بود به صورت چرخشی به لهستان اعزام شوند، از نقاط دیگری در اروپا تامین شوند.
ژنرال لانو از گمانهزنی درباره اعزام نیروهای جایگزین از دیگر نقاط اروپا خودداری کرد و گفت این موضوع به نظر فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا بستگی دارد.
دان بیکن، نماینده جمهوریخواه از ایالت نبراسکا، گفت با مقامهای لهستانی گفتوگو کرده و آنها از این تصمیم کاملا غافلگیر شدهاند. او این اقدام را «شرمآور» و «مایه آبروریزی برای کشور ما» توصیف کرد.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، گفت تضمینهایی دریافت کرده که امنیت لهستان تحت تاثیر هیچیک از تصمیمات مربوط به حضور نیروهای آمریکایی قرار نخواهد گرفت.او در یک نشست خبری گفت: «من تضمینهایی دریافت کردهام و این برای من نیز مهم است که این تصمیمات ماهیتی لجستیکی دارند و به طور مستقیم بر توان بازدارندگی و امنیت ما تاثیر نخواهند گذاشت.»
بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا
در چارچوب بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا و پس از درخواستهای ترامپ مبنی بر اینکه ناتو نقش بیشتری در دفاع از اروپا بر عهده بگیرد، انتظار میرود این حضور کاهش یابد. پنتاگون هنوز مشخص نکرده که آرایش آینده نیروهای خود در سراسر قاره اروپا را چگونه طراحی خواهد کرد.
پنتاگون درباره تصمیمش در مورد لهستان اعلام کرد که این تصمیم نتیجه «یک فرآیند جامع و چندلایه» بوده است. جوئل والدز، سخنگوی پنتاگون، گفت: «این تصمیم ناگهانی و دقیقه نودی نبوده و گزارش کردن آن به این شکل نادرست خواهد بود.»
رویترز ماه گذشته از یک ایمیل داخلی پنتاگون خبر داد که شامل گزینههایی برای تنبیه متحدان ناتو بود که به باور واشینگتن، از عملیات آمریکا در جنگ علیه حکومت ایران حمایت نکردهاند؛ از جمله تعلیق اسپانیا از ناتو و بازنگری در موضع آمریکا نسبت به ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند.
قانونگذاران هر دو حزب سال گذشته بندی را در «قانون مجوز دفاع ملی» تصویب کردند که مانع از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر میشود.
با این حال، دولت همچنان اختیاراتی دارد. این قانون به رییسجمهور اجازه میدهد شمار نیروها را به کمتر از ۷۶ هزار نفر کاهش دهد، مشروط بر اینکه تایید کند با متحدان ناتو مشورت کرده و ارزیابیهای مستقلی درباره تاثیر این اقدام بر امنیت آمریکا، اتحاد ناتو و بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه انجام داده است.
در اواخر سال گذشته میلادی، حدود ۸۵ هزار نیروی آمریکایی در اروپا حضور داشتند.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور و امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدهاند. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است.
وزارت امور خارجه هند، جمعه ۲۵اردیبهشت، افزود که دو کشور در جریان این سفر، همچنین توافقنامههایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز نفتی مایع (الپیجی) امضا کردهاند.
در بیانیه وزارت امور خارجه هند آمده است: «دو طرف بر تعمیق همکاریهای صنعتی دفاعی و همکاری در زمینه نوآوری و فناوری پیشرفته، آموزش، رزمایشها، امنیت دریایی، دفاع سایبری، ارتباطات امن و تبادل اطلاعات توافق کردهاند.»
پیش از این سفر، منابع هندی به رویترز گفته بودند که مودی احتمالا درباره قراردادهای بلندمدت تامین انرژی گفتوگو خواهد کرد و همچنین بهدنبال جلب حمایت برای گسترش ذخایر راهبردی نفت هند خواهد بود.
تقویت روابط دفاعی و انرژی امارات و هند در شرایطی صورت میگیرد که در جریان جنگ اخیر، روابط تهران و ابوظبی به شدت تیره شد و جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی را علیه تاسیسات نفت و انرژی امارات انجام داد.
همچنین روزنامه والاستریت ژٰورنال ۲۱ اردیبهشت بهنقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لاوان ایران را هدف قرار داده است.
در حالی که هند، امارات و جمهوری اسلامی عضو بریکس هستند، وزارت امور خارجه هند جمعه در پایان نشست سالانه وزیران امور خارجه این گروه در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک، بیانیهای به عنوان رییس نشست صادر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد.
بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بازارهای جهانی انرژی را متلاطم و حملونقل و تجارت در سراسر منطقه را مختل کرده است.
تاثیر خروج امارات از اوپک بر کمک به هند
با تصمیم امارات برای خروج از اوپک در ماه گذشته، انتظار میرود ظرفیت تولید این کشور افزایش یابد و به واردکنندگانی مانند هند کمک کند.
طبق توافق نفتی اعلامشده در روز جمعه، احتمال افزایش ذخیرهسازی نفت خام شرکت دولتی نفت ابوظبی «ادنوک» در هند تا سقف ۳۰ میلیون بشکه وجود دارد. این شرکت در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که این توافق همچنین امکان ذخیرهسازی نفت خام در فجیره امارات را بهعنوان بخشی از ذخایر راهبردی هند بررسی میکند.
شرکت «ادنوک» همچنین اعلام کرد که گسترش تامین و فرصتهای تجاری گاز نفتی مایع (الپیجی) با شرکت «ایندین اویل کورپوریشن» را بررسی خواهد کرد.
سلطان احمد الجابر، مدیرعامل و مدیر اجرایی «ادنوک»، گفت: «مقیاس و مسیر رشد هند، آن را به یکی از تعیینکنندهترین بازارهای انرژی عصر ما تبدیل کرده است. با شتاب گرفتن تقاضا همزمان با رشد سریع جمعیت، اهمیت مشارکت انرژی میان امارات و هند بیش از پیش حیاتی میشود.»
نگاه امارات و هند به روابط نزدیک عربستان و پاکستان
امارات متحده عربی سومین شریک تجاری بزرگ هند است. دهلی نو و ابوظبی در ماه ژانویه قراردادی سه میلیارد دلاری برای خرید گاز طبیعی مایع (الانجی) امارات از سوی هند امضا کرده بودند. همچنین نامهای برای همکاری در جهت شکلگیری یک مشارکت راهبردی دفاعی میان دو کشور امضا شد.
این توافقها پس از آن صورت گرفت که پاکستان، رقیب دیرینه هند، سال گذشته توافق دفاعی متقابلی با عربستان سعودی امضا کرد.
پاکستان به میانجی اصلی میان واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگی تبدیل شده که با حملات ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی در نهم اسفند آغاز شد. همچنین پاکستان برای تقویت دفاع عربستان سعودی پس از آنکه این کشور هدف صدها حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت، اقدام کرده است.
ریاض ماه گذشته اعلام کرد که سه میلیارد دلار دیگر برای کمک به پاکستان در پوشش بازپرداخت بدهی اسلامآباد به امارات ارائه خواهد کرد.
وزارت امور خارجه هند همچنین جمعه از سرمایهگذاریهای پنج میلیارد دلاری امارات متحده عربی خبر داد و به توافقهای پیشین از جمله خرید ۶۰ درصد سهام بانک «آربیال» از سوی «امیراتس انبیدی» به ارزش سه میلیارد دلار در سال گذشته، و سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری شرکت «آیاچسی» ابوظبی در پروژه «سمّان» اشاره کرد.
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، درباره وضعیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که بهدلیل عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران با مشکلات اقامتی روبهرو شدهاند، اعلام کرد که دولت ایتالیا «در کنار آزادی ایستاده» و به تلاش خود برای حمایت از دموکراسی و مردم ایران ادامه میدهد.
تایانی جمعه ۲۵ اردیبهشت در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنا، به پرسش مارکو لومباردو، سناتور حزب آزیونه، درباره مساله صدور اجازه اقامت در ایتالیا برای مخالفان جمهوری اسلامی در صورت عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران پاسخ داد.
او تاکید کرد که دولت ایتالیا در حال بررسی راهحلهای عملی برای حمایت از شهروندان ایرانی مقیم این کشور است؛ بهویژه هزاران نفری که گذرنامههایشان منقضی شده یا بهزودی منقضی خواهد شد.
بهگفته او، وزارت کشور ایتالیا در حال ارزیابی پیامدهای حقوقی این مساله، هم در سطح پروندههای فردی و هم در چارچوب کلی قوانین موجود، با هدف یافتن راهحلی سریع و موثر است.
بررسی تمدید مجوز اقامت ایرانیان
تایانی همچنین اعلام کرد که به تمام دفاتر امنیت عمومی در سراسر کشور دستور داده شده درخواستهای تمدید مجوز اقامت ایرانیان را بهصورت موردی بررسی کنند و در عین حال امنیت همه شهروندان ساکن ایتالیا، چه ایرانی و چه غیرایرانی، تضمین شود.
او با محکوم کردن سرکوبهای جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران همچنان همان حکومتی است که اعتراضات مسالمتآمیز مردم، بهویژه جوانان، را با خشونت سرکوب کرده است و امروز نیز این روند با اعدام مخالفان ادامه دارد.
تایانی تاکید کرد که همانگونه که با مجازات اعدام در هر کشوری مخالف است، با اجرای آن در ایران نیز مخالف است.
وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین از قصد دولت برای مطرح کردن این موضوع در سطح اتحادیه اروپا خبر داد تا حمایت از ایرانیانی که ناچار به فرار از سرکوب شدهاند، تقویت شود.
پیشتر دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد که برخی از تدابیر ویژه برای حمایت موقت از اتباع ایرانی را تمدید میکند.
بر اساس این اقدامات، افرادی که دارای مجوز کار معتبر صادرشده در تاریخ ۲۸ فوریه سال گذشته میلادی یا پیش از آن هستند، میتوانند برای تمدید آن درخواست دهند. این اقدامات تا ۳۱ مارس سال آینده میلادی اعتبار خواهند داشت و هزینههای استاندارد رسیدگی به درخواستها اعمال میشود.
۲۴ هزار ایرانی شاغل یا محصل در ایتالیا
لومباردو در پرسش خود گفته بود: «ما وظیفه داریم از این افراد محافظت کنیم و امنیت شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا را که در فعالیتهای عمومی علیه رژیم شرکت میکنند، تامین کنیم. تعداد شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا به دلایل تحصیلی و کاری ۲۴ هزار نفر است.»
او این پرسشها را مطرح کرد: «آیا درست است که در سفارتها و کنسولگریهای ایران، فهرستهای سیاه از ایرانیانی وجود دارد که به فعالیتهای ضد دولتی متهم شدهاند و تنها به این دلیل که آزادانه و با شجاعت مخالفت خود را با رژیم بیان میکنند، به عنوان "مزدوران داخلی" طبقهبندی میشوند؟آیا درست است که این افراد در معرض خطر عدم تمدید گذرنامههای خود قرار دارند و این موضوع خودشان و خانوادههایشان را در معرض تهدید، باجگیری یا خطر مرگ قرار میدهد؟»
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر از توقیف اموال دهها نفر از مخالفان حکومت خبر دادند.
پیشتر نیز دادستان کل کشور از دستور قضایی برای توقف تنظیم وکالتنامههای انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه «میخک» خبر داده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواخر فروردین تاکید کرد در مصادره اموال «عناصر محکوم» نباید هیچ مماشاتی صورت گیرد و این روند باید با «دقت و سرعت» انجام شود.
شبکه کان اسرائیل گزارش داد ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی، به امارات متحده عربی سفر کرد.
بر اساس این گزارش، زمیر در این سفر با مقامهای اماراتی، از جمله محمد بن زاید آل نهیان، رییس این کشور، دیدار و گفتوگو کرده است.
این خبر پس از آن منتشر شده که دفتر نخستوزیری اسرائیل شامگاه چهارشنبه اعلام کرد نتانیاهو در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سفری مخفیانه به امارات متحده عربی داشته و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، دیدار کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، این سفر به یک «پیشرفت تاریخی» در روابط دو طرف منجر شده است. این دفتر جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق سفر یا توافقهای احتمالی ارائه نکرد.
یک مقام ارشد امارات متحده عربی در گفتوگو با پایگاه خبری واینت اعلام کرد انتشار خبر سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور در جریان جنگ ایران، نقض توافقات میان دو طرف بوده است.
او افزود دو طرف متعهد شده بودند این سفر محرمانه باقی بماند.
قبل از آن، با این حال، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای گزارشها درباره سفر نتانیاهو به ابوظبی را رد کرده و گفته بود ادعاها درباره «سفرهای اعلامنشده» بیاساس است.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه امارات تاکید کرده بود هیچ سفر اعلامنشدهای از سوی نخستوزیر اسرائیل به این کشور انجام نشده است.
اما این تکذیب با واکنش چهرههای نزدیک به نتانیاهو روبهرو شد. زیو آگمون، سخنگوی وقت و رییس دفتر موقت نخستوزیر اسرائیل، در پیامی در فیسبوک نوشت که شخصا در این «سفر تاریخی» همراه نتانیاهو بوده است؛ سفری که به گفته او «تا امروز کاملا محرمانه» باقی مانده بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنشی شدید امارات را به «همدستی با اسرائیل» متهم کرد و هشدار داد تهران این اقدامات را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
عراقچی بامداد پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی از سفر ادعایی نتانیاهو به ابوظبی اطلاع داشته و این موضوع پیشتر از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران به رهبران جمهوری اسلامی منتقل شده بود.
امارات متحده عربی و اسرائیل از زمان امضای «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کردهاند، اما جنگ اخیر و افزایش تنشهای منطقهای، روابط کشورهای عربی با اسرائیل را با فشارهای تازهای مواجه کرده است.