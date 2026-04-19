به گفته یک مقام آمریکایی، جی دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، که انتظار می‌رود در دور بعدی مذاکرات با جمهوری اسلامی شرکت کند، در این نشست حضور داشت. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در این جلسه شرکت کردند.

این مقام افزود سوزی وایلس، رییس دفتر کاخ سفید، استیو ویتکاف، نماینده ویژه، جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از دیگر حاضران در این نشست بودند.

به گفته یک منبع آگاه از جزئیات مذاکرات، بحران تازه در تنگه هرمز پس از آن شکل گرفت که طرف‌ها در کاهش اختلاف‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم ایران و ذخایر اورانیوم غنی‌شده پیشرفت‌هایی به دست آوردند.