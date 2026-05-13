عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی، این کشور را به «همدستی با اسرائیل» متهم کرد و هشدار داد که تهران این اقدامات را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

به گزارش تایمز اسرائیل، عراقچی بامداد پنج‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی از سفر ادعایی نخست‌وزیر اسرائیل به ابوظبی در جریان جنگ اخیر ایران و اسرائیل اطلاع داشته است.

او نوشت: «نتانیاهو اکنون به‌طور علنی چیزی را فاش کرده که سرویس‌های امنیتی ایران مدت‌ها پیش به رهبری کشور منتقل کرده بودند.»

وزیر امور خارجه حکومت ایران بدون ارائه جزئیات بیشتر یا توضیح درباره اینکه چرا تهران پیش‌تر این اطلاعات را علنی نکرده بود، افزود: «دشمنی با مردم بزرگ ایران قماری احمقانه است» و «همدستی با اسرائیل در این مسیر نابخشودنی است.»

عراقچی همچنین هشدار داد: «کسانی که با اسرائیل برای ایجاد تفرقه همکاری می‌کنند، پاسخگو خواهند شد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد نخست‌وزیر اسرائیل در اوج جنگ با حکومت ایران سفری محرمانه به امارات داشته و با محمد بن زاید، رییس امارات، دیدار کرده است. مقام‌های اماراتی این گزارش را رد کرده و آن را «بی‌اساس» خوانده‌اند.