قاسم سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای در آستانه مذاکرات دولت لبنان و اسرائیل، بر ادامه نبرد با اسرائیل تاکید کرد و گفت این گروه نیابتی جمهوری اسلامی خلع سلاح را نخواهد پذیرفت.

در این بیانیه کتبی آمده است: «هیچ‌کس خارج از لبنان هیچ ارتباطی با سلاح‌ها و مقاومت ندارد. این مساله داخلی لبنان است و بخشی از مذاکرات با دشمن نیست.»

قاسم خواستار توقف مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و اسرائیل شد و این گفت‌وگوها را «به سود اسرائیل و به معنای امتیازدهی رایگان از سوی دولت لبنان» توصیف کرد.

دبیرکل حزب‌الله با تاکید بر ضرورت انجام «مذاکرات غیرمستقیم» افزود توافق آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا که شامل «توقف تجاوز به لبنان» می‌شود، مهم‌ترین اهرم برای جلوگیری از حملات اسرائیل به شمار می‌رود.

قاسم همچنین تهدید کرد نیروهای حزب‌الله میدان نبرد را برای نظامیان اسرائیلی به «جهنم» تبدیل خواهند کرد.

نمایندگان اسرائیل و لبنان قرار است ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت برای دور تازه مذاکرات در واشینگتن دیدار کنند.

شبکه کان اسرائیل پیش‌تر گزارش داد در این نشست، موضوع خلع سلاح حزب‌الله و ترسیم مرز میان دو کشور بررسی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حزب‌الله تسلیحاتش را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می‌داند و به‌دلیل نگرانی از احتمال از دست دادن پشتیبانی حکومت ایران، به خلع سلاح تن نمی‌دهد.

تداوم آتش‌باری متقابل حزب‌الله و اسرائیل

تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند.

وب‌سایت تایمز اسرائیل ۲۲ اردیبهشت از حمله پهپادی حزب‌الله به نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل چند پهپاد انفجاری حزب‌الله را رهگیری و سرنگون کرد و این حملات تلفات یا خسارات جانی به همراه نداشت.

شب گذشته نیز حزب‌الله چند راکت به سوی نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد.

این پرتابه‌ها در مناطق باز و غیرمسکونی فرود آمدند و خسارتی گزارش نشد.

در سوی دیگر، ارتش اسرائیل ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد از زمان برقراری آتش‌بس، بیش از ۱۱۰۰ موضع حزب‌الله را هدف قرار داده و بیش از ۳۵۰ نفر از نیروهای این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورده است.

ارتش اسرائیل افزود حملات به ساختمان‌های نظامی، انبارهای سلاح و پرتابگرهای حزب‌الله ادامه دارد و عملیات طبق دستور مقام‌های سیاسی اسرائیل انجام می‌گیرد.

روزنامه هاآرتص پیش‌تر گزارش داده بود خلع سلاح حزب‌الله همچنان گره اصلی در مذاکرات میان لبنان و اسرائیل به شمار می‌رود.

مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌عنوان پشتیبان اصلی حزب‌الله، تاکنون به‌طور جدی با خلع سلاح این گروه مخالفت کرده‌اند.

تامین مالی و تسلیحاتی گروه‌های نیابتی حکومت ایران در منطقه در شرایطی ادامه دارد که مردم ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی ، از جمله تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بیکاری، دست‌به‌گریبان بوده‌اند.

عملیات ویژه ارتش اسرائیل با عبور از رود لیتانی

ارتش اسرائیل ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد نیروهای این کشور به‌تازگی در جریان عملیاتی علیه حزب‌الله، از رودخانه لیتانی در حومه شهر زوطر الشرقیه در جنوب لبنان عبور کردند. منطقه‌ای که حدود ۱۰ کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای تیپ گولانی تحت فرماندهی لشکر ۳۶، عملیات ویژه «پاکسازی» در منطقه را به پایان رسانده و کنترل عملیاتی آن را به دست آورده‌اند.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، در جریان این عملیات، مواضع حزب‌الله، تونل‌ها و مسیرهای زیرزمینی، انبارهای تسلیحاتی و پرتابگرهای موشکی شناسایی و منهدم شد. همچنین نیروی هوایی اسرائیل بیش از ۱۰۰ هدف رزمی را «در حمایت از نیروهای مستقر در منطقه» مورد حمله قرار داد.

در جریان این عملیات «پاکسازی»، ده‌ها عضو مسلح حزب‌الله «در درگیری‌های رو در رو و با پشتیبانی هوایی» کشته شدند.