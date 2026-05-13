در حالی که امارات متحده عربی گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی را تکذیب کرده، سخنگوی پیشین نخست‌وزیر اسرائیل انجام این سفر را تایید کرد.

به گزارش تایمز اسرائیل، زیو آگمون، سخنگوی وقت و رییس دفتر موقت بنیامین نتانیاهو، در پیامی در فیس‌بوک نوشت که شخصاً در این «سفر تاریخی» با نخست‌وزیر اسرائیل همراه بوده است؛ سفری که به گفته او «تا امروز کاملاً محرمانه» باقی مانده بود.

آگمون گفت نتانیاهو در ابوظبی «با احترام پادشاهان» مورد استقبال قرار گرفت و شیخ محمد بن زاید، رییس امارات، به همراه اعضای خانواده و مقام‌های ارشد این کشور از حضور نخست‌وزیر اسرائیل استقبال کردند.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه اعلام کرده بود که نتانیاهو در جریان جنگ با حکومت ایران به امارات متحده عربی سفر کرده و با رییس این کشور حاشیه خلیج فارس دیدار داشته است. این گزارش در حالی است که وزارت خارجه امارات ضمن رد آن گفت ادعاها درباره «سفرهای اعلام‌نشده» بی‌اساس است.

با این‌حال، سخنگوی پیشین نتانیاهو بدون ارائه جزئیات بیشتر، این سفر را «موفقیتی بزرگ» برای اسرائیل توصیف کرد و گفت نتایج آن «نسل‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.»



