دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، به‌طور مخفیانه به امارات متحده عربی سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این سفر با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، دیدار کرد.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل گفت این سفر به یک «پیشرفت تاریخی» در روابط اسرائیل و امارات متحده عربی منجر شده است.

پیش‌تر مقام‌های ارشد آمریکایی تایید کرده بودند اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، یک سامانه گنبد آهنین و نیروهایی را برای راه‌اندازی آن به امارات فرستاده بود.