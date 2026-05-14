عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت در اجلاس بریکس در دهلی‌نو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی به‌طور مستقیم در جنگ علیه ما دخیل بود»، این کشور را «شریک فعال جنگ» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد و «همدستی با اسرائیل» را «غیرقابل بخشش» خواند .

او افزود: «اماراتی‌ها اجازه دادند از سرزمین‌شان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.»

موضع تند عراقچی، در کنار اظهارات چهره‌هایی مانند منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، و علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس، نشان می‌دهد نگاه جمهوری اسلامی به نقش امارات در تحولات مرتبط با جنگ اخیر، از سطح انتقاد از نزدیکی ابوظبی به اسرائیل فراتر رفته است.

منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت برخی از پهپادهایی که به ایران حمله کردند متعلق به امارات متحده عربی بود. او تاکید کرد این اطلاعات «قابل کتمان نیست» و افزود «حجت بر تمام کشورهای منطقه تمام شده است.»

متکی همچنین مدعی شد به‌رغم اینکه کشورهای منطقه در ۴۷ سال گذشته رابطه «خوب و صادقانه‌ای» با جمهوری اسلامی نداشتند، تهران «حسن همسایگی» را رعایت کرده است.

علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس، نیز گفت امارات متحده عربی در میان کشورهای خلیج فارس «بیشترین خصومت» را با جمهوری اسلامی دارد و به اسرائیل نزدیک شده است. او اتکای ابوظبی به حمایت آمریکا را عامل موضع‌گیری‌های امارات علیه تهران دانست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انتشار گزارش‌هایی درباره سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به امارات در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، و همچنین گزارش‌هایی درباره همکاری‌های امنیتی و نظامی ابوظبی و تل‌آویو، به تنش در روابط تهران و ابوظبی دامن زده است.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل ۲۴ اردیبهشت اعلام کرده بود نتانیاهو در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سفری محرمانه به امارات داشت و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، دیدار کرد.

دفتر نتانیاهو این دیدار را زمینه‌ساز «پیشرفتی تاریخی» در روابط دو طرف خواند و خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این دیدار روز ششم فروردین در العین، نزدیک مرز عمان، انجام شده است.

امارات این گزارش‌ها را رد کرد و وزارت امور خارجه این کشور گفت که روابط ابوظبی با اسرائیل «علنی» و در چارچوب توافق‌های ابراهیم است، نه مبتنی بر ترتیبات محرمانه یا غیررسمی.

هرچند مقام‌های اماراتی این گزارش را تکذیب کردند، اما نزدیکان نتانیاهو همچنان بر درستی این سفر تاکید دارند.

زیو آگمون، سخنگوی وقت و رییس دفتر موقت نخست‌وزیر اسرائیل، در واکنش به تکذیب امارات نوشت که شخصا در این «سفر تاریخی» همراه نتانیاهو بوده و نخست‌وزیر اسرائیل در ابوظبی «با احترام پادشاهان» مورد استقبال قرار گرفته است.

یک روز پیش از اعلام این خبر، گزارش‌هایی درباره سفرهای محرمانه رییس موساد به امارات منتشر شد .

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های عرب و یک منبع آگاه نوشت که دیوید بارنئا، رییس سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد)، در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دست‌کم دو بار به‌صورت محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره هماهنگی‌های مرتبط با جنگ گفت‌وگو کند.

وال‌استریت ژورنال ۲۱ اردیبهشت نیز به نقل از منابع آگاه خبر داد ه بود که امارات متحده عربی به‌طور مخفیانه حملاتی به جمهوری اسلامی کرده و در یکی از این حملات در ماه آوریل، پالایشگاه نفتی جزیره لاوان در ایران را هدف قرار داده است. یک روز پس از آن بلومبرگ اعلام کرد که در حملات امارات به ایران، نه‌فقط جزیره لاوان که بندر عسلویه نیز هدف قرار گرفته بود.

این گزارش‌ها، همراه با خبرهای هفته‌های گذشته درباره ارسال سامانه گنبد آهنین اسرائیل به امارات، به‌عنوان نشانه‌ای از گسترش همکاری‌های امنیتی تل‌آویو و ابوظبی در جریان جنگ ارزیابی شده و به واکنش شدید مقام‌های ایران علیه این کشور انجامیده است.