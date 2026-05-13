شبکه آی۲۴ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش داد کشورهای حاشیه خلیج فارس طی ۲۷ روز گذشته بیش از ۱۲ هسته وابسته به جمهوری اسلامی را شناسایی و متلاشی کرده‌اند.

آریل اوسران، خبرنگار آی۲۴، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشف این هسته‌ها «نشان‌دهنده تشدید اقدامات جمهوری اسلامی علیه همسایگان عرب خود» است؛ تحولاتی که به گفته او «چشم‌انداز امنیتی خلیج فارس را دگرگون می‌کند.»

بر اساس داده‌های رسمی، حدود ۷۴ نفر با تابعیت‌های کویت، بحرینی، لبنانی و ایرانی در ارتباط با این هسته‌ها بازداشت یا شناسایی شده‌اند.

مقام‌های امنیتی این کشورها می‌گویند بازداشت‌شدگان به جاسوسی، پول‌شویی، طراحی ترور، جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حساس و تلاش برای ضربه زدن به امنیت و ثبات اقتصادی کشورهای منطقه متهم هستند.

روزنامه الشرق الاوسط ۱۳ فروردین، گزارش داد نیروهای امنیتی کشورهای خلیج فارس طی ۳۰ روز، ۹ هسته مرتبط با جمهوری اسلامی یا متحدانش، به‌ویژه حزب‌الله لبنان، را در چهار کشور قطر، بحرین، کویت و اماراتمه کشف کرده‌اند.

بر اساس بررسی‌های الشرق الاوسط، خبر کشف و انهدام نخستین هسته ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در قطر اعلام شد و آخرین مورد در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵؛ به این معنا که هر ۹ هسته طی ۲۷ روز متلاشی شده‌اند، یعنی تقریبا هر سه روز یک هسته مرتبط با تهران کشف شده است.

طبق گزارش الشرق الاوسط، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم‌زمان با مقابله با حملات جمهوری اسلامی، عملیات علیه شبکه‌های وابسته به تهران و حزب‌الله را تشدید کرده‌اند.

ظافر العجمی، کارشناس امنیتی خلیج فارس، گفت جمهوری اسلامی از «راهبردی سه‌بعدی» شامل هسته‌های محلی، جذب نیرو در کشورهای خلیج فارس و استفاده از گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله و حوثی‌ها برای اعمال فشار امنیتی استفاده می‌کند.

پیش از آن نیز، رویترز ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داده بود مقام‌های امنیتی امارات شبکه‌ای دیگر را که به گفته آنها با حمایت مالی و هدایت حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد، متلاشی کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات، این شبکه تحت پوشش فعالیت‌های تجاری صوری در پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تلاش برای ضربه زدن به ثبات مالی کشور نقش داشته است. حزب‌الله این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را «ساختگی» خوانده است.

وزارت کشور کویت چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک «طرح تروریستی» مرتبط با حزب‌الله لبنان را خنثی کرده‌اند. مقام‌های کویتی گفتند شش نفر، شامل پنج شهروند کویتی و یک فرد بدون تابعیت، بازداشت و ۱۴ مظنون دیگر، از جمله دو ایرانی و دو لبنانی، تحت تعقیب قرار دارند.

به گفته مقام‌ها، اعضای این شبکه به جاسوسی و برنامه‌ریزی برای ترور رهبران کشور اعتراف کرده‌اند و آموزش‌های نظامی و کار با مواد منفجره را خارج از کویت دیده بودند. کویت همچنین از بازداشت چهار ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد که قصد ورود دریایی به جزیره بوبیان را داشتند.

در امارات متحده عربی نیز اداره امنیت دولت این کشور ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد یک «سازمان تروریستی مخفی شیعه» وابسته به جمهوری اسلامی را متلاشی و ۲۷ نفر را بازداشت کرده است.

در بیانیه رسمی اداره امنیت امارات متحده عربی آمده بود این گروه قصد داشت با «فعالیت‌های خرابکارانه» وحدت ملی و ثبات کشور را تضعیف کند.

مقام‌های اماراتی همچنین گفتند اعضای این شبکه با برگزاری نشست‌های مخفیانه و هماهنگی با طرف‌های خارجی، جوانان اماراتی را جذب و علیه سیاست خارجی این کشور تحریک می‌کردند.

در بحرین نیز دولت ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد تابعیت ۶۹ نفر، از جمله اعضای خانواده آنها، را به اتهام «همدردی با اقدامات خصمانه ایران» یا «ارتباط با طرف‌های خارجی» لغو کرده است.

وزارت کشور بحرین همچنین از بازداشت ۴۱ نفر خبر داد و اعلام کرد آنها عضو سازمانی مرتبط با سپاه پاسداران بوده‌اند. مقام‌های بحرینی گفتند این اقدامات در چارچوب حفظ امنیت ملی و بر اساس قانون تابعیت این کشور انجام شده است.

تحلیلگران می‌گویند ادامه تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای باعث شده کشورهای خلیج فارس همکاری‌های اطلاعاتی، نظارت امنیتی و عملیات پیشگیرانه علیه شبکه‌های وابسته به ایران و حزب‌الله را به‌طور چشمگیری افزایش دهند؛ روندی که به گفته ناظران، می‌تواند شکاف امنیتی و سیاسی میان جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه را عمیق‌تر کند.