امارات متحده عربی گزارش سفر نتانیاهو به ابوظبی را رد کرد
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارشها درباره سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به این کشور را تکذیب کرد و گفت ادعاها درباره «سفرهای اعلامنشده» بیاساس است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه امارات روز چهارشنبه۲۳ اردیبهشت با انتشار بیانیهای اعلام کرد هیچ سفر اعلامنشدهای از سوی نخستوزیر اسرائیل به این کشور انجام نشده است.
این واکنش پس از آن مطرح شد که دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ با حکومت ایران به امارات سفر کرده و با رییس امارات متحده عربی دیدار داشته است.
امارات و اسرائیل از زمان امضای «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ روابط دیپلماتیک رسمی برقرار کردهاند، اما جنگ اخیر و تنشهای منطقهای فشارها بر روابط میان کشورهای عربی و اسرائیل را افزایش داده است.