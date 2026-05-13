والاستریت ژورنال: رییس موساد در جریان «جنگ ایران» به امارات متحده عربی سفر کرد
دیوید بارنئا، رییس سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل (موساد)، در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دستکم دو بار بهصورت محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره هماهنگیهای مرتبط با جنگ گفتوگو کند.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به نقل از مقامهای عرب و یک منبع آگاه گزارش داد بارنئا در دو ماه گذشته، دستکم دو بار با هدف هماهنگی درباره جنگ با جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی سفر کرده است.
آنچه در این گزارش آمده است، نشانهای از گسترش همکاریهای امنیتی میان اسرائیل و امارات متحده عربی است.
والاستریت ژورنال نوشت دو کشور در طول جنگ، هماهنگی امنیتی نزدیکی داشتهاند.
این روزنامه پیشتر گزارش داده بود اسرائیل سامانههای پدافندی گنبد آهنین و دهها نیروی نظامی را برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی فرستاده است.
والاستریت ژورنال ۲۱ اردیبهشت نیز به نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی به جمهوری اسلامی کرده و در یکی از این حملات در ماه آوریل، پالایشگاه نفتی جزیره لاوان در ایران را هدف قرار داده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال، این اقدام میتواند امارات را به یکی از طرفهای فعال جنگی تبدیل کند که در آن، خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات حکومت ایران بوده است.
برخی مقامات جمهوری اسلامی پیش از این از دست داشتن امارات در بعضی حملات به جنوب ایران سخن گفته بودند.
رهبران جمهوری اسلامی در جریان آتشبس نیز به تندی به این کشور هشدار دادهاند.
امارات متحده عربی حتی در جریان آتشبس چند بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.
وزارت خارجه امارات متحده عربی و دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تاکنون به درخواست والاستریت ژورنال برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
موساد: همین حالا وقت عمل است
کانال ۱۳ اسرائیل ۱۹ اردیبهشت به نقل از یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده گزارش داد دولت این کشور همچنان در وضعیت «انتظار دائمی» درباره تصمیم مورد انتظار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در قبال ایران قرار دارد.
بر اساس این گزارش، مقامهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در جریان نشستهای اخیر، مواضعی تهاجمیتر علیه تهران را به نتانیاهو ارائه کردهاند.
این گزارش افزود ارتش اسرائیل وضعیت کنونی توان نظامی [حکومت] ایران را یک «فرصت عملیاتی» برای از سرگیری حملات و «تکمیل ماموریت» میداند.
کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد موساد به نتانیاهو گفته است: «باید همین حالا به ایران حمله کرد.»
بنا بر این گزارش، موساد معتقد است از سرگیری جنگ میتواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سفر به چین برای دیدار با شی جینپینگ، رییسجمهوری این کشور، گروهی از مدیران بزرگترین شرکتهای آمریکایی از جمله انویدیا، تسلا، اپل، بوئینگ و گلدمن ساکس را با خود همراه کرده است.
ترامپ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت پیش از ورود به پکن، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، همراه او در هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا حضور دارد و گزارش شبکه سیانبیسی درباره دعوت نشدن او به این سفر «خبر جعلی» است.
بر اساس آنچه ترامپ نوشت «جنسن، ایلان، تیم اپل، لری فینک، استیون شوارتزمن، کلی اورتبرگ از بوئینگ، برایان سایکس از کارگیل، جین فریزر از سیتی، لری کالپ از جیای ایرواسپیس، دیوید سولومون از گلدمن ساکس، سانجی مهروترا از مایکرون، کریستیانو آمون از کوالکام و بسیاری دیگر» در این سفر حضور دارند.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد در دیدار با شی جینپینگ از او بخواهد اقتصاد چین را بیش از پیش به روی شرکتها و سرمایهگذاری آمریکایی باز کند.
شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند در نخستین لحظات پس از زلزله نسبتا شدیدی که شامگاه سهشنبه ۲۲ اردیبهشت تهران و مناطق اطراف آن را لرزاند، تصور کردند حملات آمریکا و اسرائیل دوباره آغاز شده است. احساسی که با پایان احساس تعلیق اما همراه ترس و اضطراب بوده است.
این زمینلرزهها ابتدا با زلزلهای به بزرگی ۳.۴ در ساعت ۲۰:۴۱ آغاز شد اما اوج آن در ساعت ۲۳:۴۶ با لرزهای به بزرگی ۴.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.
تا ساعت ۳:۳۰ بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، چندین پسلرزه دیگر هم اتفاق افتاد.
کانون اصلی زلزله پردیس بود اما در مناطق مختلف شهر و استان تهران، استان البرز و حتی بخشهایی از استان مازندران احساس شد.
برخی مخاطبان در واکنش به این زلزله و پسلرزههایش گفتند تجربه هفتههای جنگ، صدای انفجارها، پدافند و پهپادها، نوعی حساسیت دائمی ایجاد کرده است؛ بهطوری که حتی تشخیص زلزله از حمله نظامی هم برای چند ثانیه دشوار بوده است.
یکی از ساکنان شرق تهران و تهرانپارس در پیامی نوشت: «زلزله سهشنبه شب جوری بود که خانهمان به شدت لرزید و تکان خورد؛ طوری که فکر کردیم کنار خانهمان موشک خورده است.»
مخاطب دیگری زلزله را «ترسناک» توصیف کرد و گفت او و خانوادهاش برای چند ثانیه فکر کردند دوباره حملات شروع شده است.
برخی شهروندان همچنین به شباهت تجربه زلزله با روزهای جنگ اشاره کردند.
یک شهروند نوشت: «حدود ساعت ۹ شب سهشنبه زلزله در تهران حس شد، اما زلزلهای که ساعت ۱۱:۴۵ شب آمد بسیار شدید حس شد. خانه کاملا لرزید و لوسترها صدا دادند. شبیه تجربهای بود که در آن ۴۰ روز جنگ داشتیم.»
شماری از مخاطبان تاکید کردند احساس آنها صرفا «ترس» نبوده، بلکه ترکیبی از اضطراب، انتظار و بیثباتی روانی بوده است؛ بهویژه در شرایطی که بخشی از جامعه همچنان در انتظار ازسرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است.
شهروندی نوشت: «وقتی زلزله و بعد از آن صدای طوفان آمد، فکر کردیم دوباره حمله شده است. حس همزمان ترس و خوشحالی داشتیم.»
مخاطبی دیگر با اشاره به احساس ناامیدی و تعلیق گستردهای که در آتشبس شکل گرفته، گفت: «وضعیت ما داخل ایران اینگونه است که زلزله میآید و مادرم میگوید: کاش بمباران باشد؛ ثمره ۴۷ سال حکومت اسلامی.»
در میان پیامها، واکنشهای طنزآلود و کنایهآمیز هم دیده میشود.
شهروندی نوشت آنقدر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حمله دوباره را «کش داد» که «خدا دستبهکار شد».
برخی دیگر نیز به تاثیر مستقیم تجربه جنگ بر واکنشهای روزمره مردم اشاره کردند.
یک شهروند نوشت تجربه دو جنگ باعث شده بسیاری فرق پدافند، موشک و پهپاد را بهخوبی تشخیص بدهند یا از روی صدا و لرزش بفهمند انفجار چقدر به آنها نزدیک است.
او افزود: «اما باز هم وقتی زلزله شد، برای چند ثانیه تشخیص نمیدادیم حمله است یا چیز دیگری.»
قطع اینترنت و از دست رفتن دسترسی سریع به منابع خبری
قطع طولانیمدت و اختلال گسترده اینترنت در ایران، دسترسی بسیاری از کاربران به پیامرسانها، شبکههای اجتماعی و حتی منابع اطلاعرسانی فوری را مختل کرده است.
برخی مخاطبان گفتند در گذشته در چنین شرایطی مستقیما به سایتهای لرزهنگاری مراجعه یا اخبار را از طریق تلگرام و شبکههای اجتماعی دنبال میکردند، اما اکنون این امکان را از دست دادهاند و همین موضوع بر اضطراب عمومی افزوده است.
چند کاربر، رسانههای حکومتی را به پنهانکاری و تاخیر در اطلاعرسانی متهم کردند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «صداوسیما از ترس اینکه مردم به خیابانها بریزند و اعتراض دیگری شکل بگیرد، خبر زلزله را تا دقایقی طولانی پوشش نداد. جان آدمها آنقدر برایشان بیارزش است که تلاش میکنند از هر راهی که شده، اندکی بیشتر در قدرت بمانند.»
بیاعتمادی به نهادهای اطلاعرسانی حکومتی و فقدان دسترسی به کانالهای خبری امن و شناخته شده، باعث شد در ساعات پس از زلزله، شایعات و گمانهزنیهایی نیز شکل بگیرد.
در همین زمینه، یک مخاطب با اشاره به موقعیت کانون زلزله نوشت: «کانون زلزله تهران، نزدیک پارچین و نیروگاه اتمی بود؛ یعنی اصلا امکانش نیست که زلزلهای در کار نبوده و جمهوری اسلامی داشته آزمایش اتمی یا نظامی انجام میداده است؟»
شهروند دیگری نیز این پرسش را مطرح کرد که: «آیا زلزله نمیتواند ناشی از فعالیتهای زیرزمینی موشکی باشد؟»
او به قرارگیری تهران روی گسل و همچنین فعالیتهای زیرزمینی جمهوری اسلامی اشاره کرد.
نهادهای حکومتی به این گمانهزنیها واکنشی نشان ندادند اما برخی متخصصان درباره این ترس و نگرانی عمومی اظهار نظر کردند.
فریبرز ناطقیالهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزلهشناسی ایران، صبح چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در سخنانی گفت زلزله تهران «در اثر انفجار مواد تسلیحاتی و نظامی نبوده» است.
تهران تا ساعتها پس از زلزله و پسلرزههایش فضایی ملتهب را تجربه کرد.
یکی از ساکنان پردیس گفت از حدود ساعت هشتونیم شب تا یک بامداد، مردم از ترس در خیابانها بودند، داخل خانه نرفتند و پمپبنزینها هم شلوغ بود.
یک مرد بریتانیایی-ایرانی گفته است فردی که مظنون به ارتباط با جمهوری اسلامی بوده، در ازای قتل یک روزنامهنگار ساکن لندن که از منتقدان تهران است، ۴۰ هزار پوند به او پیشنهاد داده است.
روزنامه «جوییش کرونیکل» چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در گزاشی به نقل از این مرد که با نام مستعار «نیما» معرفی شده، نوشت او پس از بازگشت به بریتانیا، موضوع را به پلیس گزارش کرده و روزنامهنگاری را که برای یک رسانه فارسیزبان کار میکند، در جریان قرار داده است.
نیما که حدود یک دهه است در بریتانیا زندگی میکند و در یک بار کار میکند، گفت این ماجرا در جریان سفر تفریحیاش به جنوب اروپا آغاز شد؛ جایی که به یک رستوران ایرانی رفت و با دو مرد آشنا شد که یکی از آنها را از ایران میشناخت.
به گزارش جوییش کرونیکل، آن مرد ابتدا درباره راهاندازی یک بار در لندن صحبت کرد و با مطرح کردن موضوع بهعنوان یک پیشنهاد کاری، اطلاعات تماس نیما را گرفت.
این گزارش در شرایطی منتشر شده است که نگرانیها در بریتانیا درباره تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی علیه مخالفان، روزنامهنگاران و نهادهای یهودی افزایش یافته است.
یک گروه همسو با جمهوری اسلامی (حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه)، مسئولیت حمله به چند مکان یهودی در بریتانیا و اروپا، از جمله حملات ماه گذشته به دو کنیسه در شمال لندن را بر عهده گرفته است.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا «امآی۵» بارها هشدار داده جمهوری اسلامی که از طریق سپاه پاسداران عمل میکند، تهدیدی «احتمالا مرگبار» برای بریتانیا بهشمار میرود.
به گفته مقامهای بریتانیایی، از سال ۲۰۲۲ تاکنون چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی که قصد داشته است مخالفان، روزنامهنگاران و افراد یا نهادهای مرتبط با اسرائیل و یهودیان را در این کشور هدف قرار دهد، خنثی شده است.
مجله مادام فیگارو گزارش داد فلوریان تاردیف، روزنامهنگار پاریمچ، در کتاب خود نوشته است دلیل سیلی بریژیت مکرون به همسرش در هواپیما، کشف پیامهای عاشقانه رییسجمهوری فرانسه به گلشیفته فراهانی بوده است. تاردیف گفت مکرون «برای چند ماه» رابطهای «افلاطونی» با گلشیفته داشته است.
به نوشته این مجله، تاردیف تاکید کرده اطلاعات مطرحشده بر پایه واقعیت است و مکرون برای چند ماه رابطهای «افلاطونی» با این بازیگر ایرانی داشته است.
این گزارش در حالی منتشر شد که پیشتر کاخ الیزه این رخداد را تنها یک «لحظه صمیمانه» میان امانوئل مکرون و همسرش توصیف کرده بود.
تاردیف گفت رییسجمهوری فرانسه «برای چند ماه» رابطهای «افلاطونی» با گلشیفته داشته و «پیامهایی نوشته که نسبتا فراتر رفتهاند»، از جمله جملهای مانند «به نظرم بسیار زیبا هستید». تاردیف افزود: «این همان چیزی است که اطرافیان او به من گفتهاند و امروز بیان میکنم.»
تصاویر ماهوارهای نشان میدهند صادرات نفت از پایانه اصلی نفتی ایران در جزیره خارک طی روزهای اخیر متوقف شده و همزمان ظرفیت مخازن ذخیرهسازی این جزیره نیز رو به تکمیل است؛ وضعیتی که میتواند جمهوری اسلامی را ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت کند.
بلومبرگ ۲۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت تصاویر ماهوارهای اروپایی نشان میدهد در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوسپیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. موضوعی که به گفته این رسانه، نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، از زمان شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، پایانه خارک حتی در جریان جنگ نیز به بارگیری نفت ادامه داده بود و نفتکشها پس از پر شدن، بهدلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس، به عنوان مخازن شناور استفاده میشدند.
بلومبرگ نوشت اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیرهسازی نفت ایران بیشتر خواهد شد.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهند مخازن ذخیرهسازی جزیره خارک در حال پر شدن هستند و ظرفیت خالی آنها به سطح بسیار پایینی رسیده است.
این گزارش افزود در صورتی که ایران فضای کافی برای ذخیره نفت نداشته باشد، ممکن است ناچار شود تولید نفت در برخی میدانها را کاهش دهد.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز بخشی از تولید خود را کم کرده بود.
بلومبرگ با استناد به تصاویر ماهوارهای اتحادیه اروپا نوشت تعداد نفتکشهای پهلوگرفته یا لنگرانداخته در نزدیکی خارک از سه فروند در ۲۴ فروردین، به دستکم ۱۸ نفتکش در ۲۱ اردیبهشت رسیده است. بخشی از این نفتکشها احتمالا حامل محمولههایی هستند که امکان خروج از خلیج فارس را پیدا نکردهاند.
نیویورکتایمز پیشتر با استناد به تصاویر ماهوارهای از نشت سه هزار بشکه نفت در تاسیسات خارک در ۱۶ اردیبهشت خبر داد. رخدادی که ممکن است بر روند بارگیری نفت تاثیر گذاشته باشد.