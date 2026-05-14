به گزارش آسوشیتدپرس، اگرچه این سفر با تشریفات گسترده و نمایش‌های نمادین همراه بود، اما انتظار نمی‌رود مذاکرات دو طرف به پیشرفت عمده‌ای در موضوعات حساسی چون ایران، تایوان و اختلافات تجاری منجر شود.

ترامپ روز پنج‌شنبه در تالار بزرگ خلق در میدان تیان‌آن‌من مورد استقبال رسمی شی جین‌پینگ قرار گرفت. دو رهبر پس از دست دادن و گفت‌وگویی کوتاه، از گارد احترام نظامی بازدید کردند و سپس وارد نشست دوجانبه شدند.

ترامپ در آغاز دیدار، شی را «رهبر بزرگی» توصیف کرد و گفت: «باعث افتخار است که دوست شما هستم.» او همچنین وعده داد روابط چین و آمریکا «بهتر از هر زمان دیگری» خواهد شد.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی عملاً به بسته شدن تنگه هرمز منجر شده و اختلال در انتقال نفت و گاز، نگرانی‌های جدی درباره اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

آسوشیتدپرس نوشت حضور طولانی ترامپ در کنار شی جین‌پینگ فرصتی برای بحث درباره مجموعه‌ای از موضوعات حساس، از جمله جنگ ایران، بازگشایی تنگه هرمز، تجارت، تایوان و حتی احتمال توافق هسته‌ای سه‌جانبه میان آمریکا، چین و روسیه فراهم می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیش از آغاز این سفر گفته بود واشینگتن تلاش خواهد کرد پکن را به استفاده از نفوذش بر تهران ترغیب کند.

روبیو در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز گفته بود: «اقتصادها به دلیل این بحران در حال فروپاشی هستند» و کاهش خرید کالاهای چینی در نتیجه رکود اقتصادی، به زیان پکن خواهد بود.

او افزود: «به نفع چین است که این بحران حل شود. امیدواریم آن‌ها نقش فعال‌تری در وادار کردن [حکومت] ایران به عقب‌نشینی از اقداماتش در خلیج فارس ایفا کنند.»

با این حال، ترامپ پیش‌تر تلاش کرده بود اهمیت فشار بر چین برای دخالت در بحران ایران را کم‌اهمیت جلوه دهد.

او هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی آمریکایی‌ها بر مذاکرات مربوط به ایران گفت: «حتی ذره‌ای هم نه.»

ترامپ تاکید کرد: «من فقط به یک چیز فکر می‌کنم؛ اینکه نباید اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

آسوشیتدپرس نوشت مواضع متفاوت مقام‌های دولت آمریکا درباره جنگ ایران و پیامدهای اقتصادی آن، نشانه‌ای از اختلاف‌نظر در داخل دولت ترامپ است.

هم‌زمان، جنگ ایران به موضوعی حساس در سیاست داخلی آمریکا نیز تبدیل شده است. جمهوری‌خواهان سنا روز چهارشنبه بار دیگر مانع تصویب طرح دموکرات‌ها برای توقف جنگ شدند، هرچند چند سناتور جمهوری‌خواه نیز به مخالفان پیوستند.

در کنار موضوع ایران، مساله تایوان نیز یکی از محورهای مهم مذاکرات ترامپ و شی است. چین از برنامه آمریکا برای فروش تسلیحات به تایوان ناراضی است و دولت ترامپ نیز هنوز اجرای بسته تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری برای این جزیره را آغاز نکرده است.

آسوشیتدپرس گزارش داد هیات همراه ترامپ شامل شماری از مقام‌های ارشد و مدیران بزرگ اقتصادی و فناوری آمریکا است؛ از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، پیت هگست، وزیر جنگ، و همچنین ایلان ماسک و جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا.

به نوشته این خبرگزاری، هرچند دو کشور سال گذشته به یک آتش‌بس تجاری دست یافتند، اما هنوز مشخص نیست آیا سفر سه‌روزه ترامپ به پکن به توافق یا اعلام مشخصی درباره تجارت، ایران یا تایوان منجر خواهد شد یا نه.

