بر اساس گزارش اخیر «مرکز مطالعات راهبردی بگین-سادات» در دانشگاه بار-ایلان اسرائیل، جمهوری اسلامی ممکن است در شرایطی که در ساخت سلاح هسته‌ای ناکام مانده، به‌دنبال تقویت چشمگیر ظرفیت‌های خود در حوزه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک باشد.

این اندیشکده هشدار داد چنین روندی می‌تواند تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و مردم ایران به شمار آید.

در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۴ خود اعلام کرد فعالیت‌های جمهوری اسلامی در حوزه عوامل مبتنی بر دارو با تعهدات تهران در چارچوب کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی همخوانی ندارد.

همچنین دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در ارزیابی سال گذشته خود هشدار داد حکومت ایران به احتمال زیاد در پی گسترش تحقیقات در زمینه عوامل شیمیایی و بیولوژیک است.

ایران‌اینترنشنال دی‌ماه ۱۴۰۴ از تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از عوامل شیمیایی و بیولوژیک در کلاهک جنگی موشک‌های بالستیک دوربرد خبر داد.

یک مقام سابق وزارت خارجه اسرائیل نیز پیش‌تر هشدار داد حکومت ایران در حال توسعه مواد شیمیایی با کاربرد دوگانه است و ممکن است این مواد را در اختیار گروه‌های نیابتی خود قرار دهد.

نام چندین نهاد نظامی و دانشگاهی در ایران در ارتباط با برنامه‌های شیمیایی و بیولوژیک جمهوری اسلامی مطرح شده‌ است؛ از جمله دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وابسته به وزارت دفاع)، دانشگاه امام حسین (وابسته به سپاه پاسداران)، دانشگاه «شهید بهشتی»، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق‌دارو و مجتمع تحقیقاتی «شهید میثمی».

عوامل شیمیایی و بیولوژیک تحت توسعه در ایران

‫بر اساس گزارش‌ها، برنامه‌های تحقیقاتی شیمیایی و بیولوژیک جمهوری اسلامی بر چندین حوزه متمرکز است؛ از جمله عوامل تاول‌زا مانند گاز خردل، عوامل اعصاب نظیر سارین و نوویچوک، عوامل خفه‌کننده ریوی و خونی، و همچنین ترکیباتی که با عنوان «عوامل مبتنی بر دارو» شناخته می‌شوند.

افزون بر این، به عوامل بیولوژیک از جمله سیاه‌زخم، سمومی مانند رایسین و بوتولینوم، و برخی عوامل ویروسی نیز اشاره شده است.

به گفته منابع آگاه، برخی تاسیسات نظامی در ایران از سال ۲۰۰۵ تحقیقاتی را بر موادی با اثرات آرام‌بخش، فراموشی‌آور و ناتوان‌کننده، با هدف ایجاد گسست ذهنی انجام داده‌اند.

نقش جمهوری اسلامی در حملات شیمیایی در ایران و منطقه

تاکنون چندین گزارش‌ درباره نقش جمهوری اسلامی در به‌کارگیری عوامل شیمیایی در برخی درگیری‌های منطقه‌ای منتشر شده است.

پیش‌تر منابع اسرائیلی به نقش احتمالی حکومت ایران در استفاده یا انتقال عوامل شیمیایی مبتنی بر دارو در جریان تحولات مرتبط با جنگ داخلی سوریه، به‌ویژه در مناطق اربین و جوبر در سال ۲۰۱۴، اشاره کردند.

همچنین در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ در بغداد، گزارش‌هایی از استفاده از کپسول‌های گاز اشک‌آور ساخت ایران منتشر شد، در حالی که برخی معترضان علائمی فراتر از گاز اشک‌آور گزارش کردند.

در داخل ایران نیز مواردی از مسمومیت‌های مشکوک، از جمله در مدارس دخترانه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از عوامل شیمیایی علیه معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان مطرح شده است.

پس از آزادی از زندان، آزمایش بدهید

یکی از اعضای کادر درمان در کرج در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت برخی بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات دی‌ماه پس از آزادی، علائمی مانند بدن‌درد، بی‌حالی، ضعف، بی‌اشتهایی، تهوع و استفراغ داشته‌اند. علائمی که می‌تواند با مسمومیت دارویی همخوانی داشته باشد.

او افزود: «همچنین برخی معترضان دچار مسمومیت با پتاسیم شده‌اند.»

این عضو کادر درمان از شهروندان خواست پس از آزادی از زندان‌های جمهوری اسلامی، برای اطمینان از وضعیت سلامت خود، آزمایش‌های لازم را انجام دهند.