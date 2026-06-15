نیوزیلند در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است
دیوید سیمور، معاون نخستوزیر نیوزیلند، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد دولت نیوزیلند بهطور جدی در حال بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی است.
سیمور دوشنبه ۲۵ خرداد حکومت ایران را «یک رژیم شیطانی» خواند و گفت: «ما اقدامات جمهوری اسلامی علیه همسایگانش، حمایت آن از گروههای تروریستی در سراسر خاورمیانه و فعالیتهای مرتبط با آن در نزدیکی ما در استرالیا را محکوم میکنیم. همچنین رفتار این حکومت با مردم ایران را بهشدت محکوم میکنیم.»
به گفته او، پلیس و نهادهای اطلاعاتی نیوزیلند از فعالیتهای سپاه پاسداران «کاملا آگاه هستند» و بهطور مداوم آنها را تحت نظر دارند.
سیمور ادامه داد: «شخصا درباره این موضوع با نخستوزیر نیوزیلند گفتوگو کردهام و موضع او کاملا روشن است. دولت نیوزیلند و نهادهای مختلف آن، از جمله پلیس و سازمانهای اطلاعاتی، نظارت بر فعالیتهای سپاه پاسداران و مقابله با آن را در اولویت خود قرار دادهاند.»
در سالهای گذشته، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و همچنین فعالیتهای خرابکارانه برونمرزی این نهاد، خواستار قرار گرفتن آن در فهرست سازمانهای تروریستی کشورهای مختلف شدهاند.
این فراخوانها بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری یافت.
شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.
تاکید بر ضرورت حفاظت از ایرانیان ساکن نیوزیلند
معاون نخستوزیر نیوزیلند در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال اعلام کرد مقابله با فعالیتهای سپاه پاسداران بهویژه در زمینه حفاظت از ایرانیانی که تابعیت نیوزیلند را دریافت کردهاند و این کشور را خانه خود میدانند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
سیمور تاکید کرد دولت نیوزیلند متعهد است از امنیت این افراد در برابر هرگونه تهدید یا نفوذ احتمالی محافظت کند.
او با اشاره به بیانیه مشترک اخیر نیوزیلند و بیش از ۲۰ کشور دیگر در محکومیت اقدامات برونمرزی جمهوری اسلامی افزود: «ما معتقدیم کشورها باید از راه همکاری و روابط مسالمتآمیز به منافع خود برسند، نه از طریق خشونت و تهدید. به همین دلیل، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، محکوم میکنیم.»
در این بیانیه که ۲۰ خرداد منتشر شد، کشورهای امضاکننده «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه ایرانیان مخالف حکومت، روزنامهنگاران و نیز جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
از جمله کشورهای امضاکننده این بیانیه میتوان به آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، ایرلند و مقدونیه شمالی اشاره کرد.
انتقاد از «کشتار شرمآور» معترضان در ایران
معاون نخستوزیر نیوزیلند در ادامه، اقدام جمهوری اسلامی در «کشتار دستکم ۴۰ هزار نفر» از مردم ایران در جریان انقلاب ملی را «شرمآور و نفرتانگیز» خواند و تاکید کرد: «چنین رفتاری نباید در جهان وجود داشته باشد.»
سیمور گفت: «این حکومت مدت زیادی را صرف تثبیت و محافظت از خود کرده، اما من معتقدم روزی خواهد رسید که این حکومت دیگر نتواند به بقای خود ادامه دهد و در قدرت نخواهد ماند.»
او افزود: «ایران تاریخی باشکوه و پنج هزار ساله دارد. سرزمینی شگفتانگیز است و مردم بزرگی از آنجا برخاستهاند. عظمت و شکوه ایران با وجود این حکومت از بین نخواهد رفت. این رژیم در نهایت به یک پاورقی در تاریخ طولانی یکی از بزرگترین تمدنهای جهان تبدیل خواهد شد.»
معاون نخستوزیر نیوزیلند در پایان به دهها هزار معترض کشتهشده در اعتراضات دیماه ادای احترام کرد و یاد آنها را گرامی داشت.
در پی موج تازه حملات هوایی روسیه به شهرهای مختلف اوکراین، دستکم ۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. همزمان، یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مذهبی کییف، پایتخت اوکراین، در جریان این حملات بهشدت آسیب دید.
مقامهای اوکراینی صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کردند حملات روسیه به کییف چهار کشته و ۲۳ زخمی بر جای گذاشت.
به گفته مسئولان کییف، پهپادها و موشکهای روسیه چندین ساختمان مسکونی مرتفع را هدف قرار دادند و به زیرساختهای برقرسانی نیز خسارت وارد کردند. در نتیجه این حملات، حدود ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان پایتخت با قطع برق مواجه شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، گزارش داد صومعه تاریخی «پچرسک لاورا کییف» در اثر اصابت مستقیم دچار آتشسوزی شده و آسیبهای جدی دیده است.
این مجموعه مذهبی که در سال ۱۰۵۱ میلادی تاسیس شده، از مهمترین نمادهای فرهنگی و معنوی اوکراین به شمار میرود و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این رویداد را «یورش وحشیانه» به مردم و میراث کشورش توصیف کرد.
همچنین آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اعلام کرد کییف بلافاصله پیگیریهای لازم را در چارچوب یونسکو و دیگر سازوکارهای بینالمللی آغاز خواهد کرد تا «پاسخهای فوری و مناسب به این وحشیگری دولتی» ارائه شود.
این سنگینترین حمله هوایی روسیه به پایتخت اوکراین طی دو هفته گذشته به شمار میرود. شدت این حملات به حدی بود که از ساکنان کییف خواسته شد برای حفظ جان خود به پناهگاه بروند.
پیشتر در جریان حملات روسیه به کییف در ۱۲ خرداد، بیش از ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر مجروح شدند.
حملات روسیه به خارکیف و سومی
رویترز در ادامه گزارش داد آژیر هشدار حملات هوایی در ساعات اولیه بامداد ۲۵ خرداد در بخش عمدهای از خاک اوکراین به صدا درآمد.
به گفته ایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، در حمله روسیه به شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ این کشور، پنج نفر از نیروهای امداد و نجات کشته و دستکم پنج تن دیگر زخمی شدند.
همچنین مقامهای محلی اعلام کردند در شهر سومی در شمال شرق اوکراین، سه نفر از جمله یک کودک بر اثر حملات روسیه مجروح شدند.
این حملات در حالی صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۴ خرداد از گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، برای بررسی راههای پایان دادن به جنگ خبر داده بود.
این تماس تلفنی پیش از برگزاری اجلاس سران گروه هفت انجام شد. این نشست از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان فرانسه برگزار میشود و جنگ اوکراین یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
رهبران کشورهای گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در فرانسه گرد هم میآیند. نشستی که تفاهم اولیه برای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا به منظور پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، یکی از مهمترین محورهای آن خواهد بود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت اجلاس سه روزه سران کشورهای گروه هفت علاوه بر تحولات مرتبط با ایران، به موضوعاتی چون جنگ اوکراین، نابرابریهای اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی راهبردی خارج از زنجیرههای تحت تسلط چین نیز میپردازد.
گروه هفت (G7) مجمعی سیاسی و اقتصادی است که شامل آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا میشود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا بهعنوان «عضو غیررسمی» در آن حضور دارد.
قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ خرداد وارد شهر اویان-له-بن شود تا در نشست گروه هفت شرکت کند.
حضور ترامپ در این نشست در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از متحدان واشینگتن نسبت به سیاستهای متغیر دولت آمریکا در عرصه بینالمللی، ابراز نگرانی کردهاند.
ترامپ اعلام کرده تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار میرود و تهران طی ماههای گذشته عملا آن را مسدود کرده بود، از ۲۹ خرداد بازگشایی خواهد شد.
او همچنین گفته که دستور پایان محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا را صادر کرده است.
در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد از شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، جنگ و عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، بهطور دائمی متوقف خواهد شد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت در طول یک دوره ۶۰ روزه آتشبس، مذاکرات درباره توافقی گستردهتر ادامه خواهد یافت. توافقی که موضوع رفع تحریمها علیه جمهوری اسلامی را نیز در بر خواهد گرفت.
پیشتر منابعی به رویترز گفته بودند پرونده هستهای جمهوری اسلامی قرار است در مرحله بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
امارات متحده عربی که از پیامدهای جنگ آسیب دیده و همچنین قطر و مصر که از میانجیهای اصلی مذاکرات بودهاند، در نشست گروه هفت حضور خواهند داشت.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، میزبان نشست گروه هفت خواهد بود. اجلاسی که بسیاری آن را یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در واپسین سال ریاستجمهوری او میدانند.
دوره دوم و نهایی ریاستجمهوری مکرون سال آینده به پایان میرسد و او امیدوار است از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد برخی اولویتهای اقتصادی و دیپلماتیک خود استفاده کند.
اگرچه جایگاه سیاسی مکرون در داخل فرانسه تضعیف شده، اما او همچنان در عرصه بینالمللی نقش فعالی ایفا میکند.
در همین چارچوب، او موفق شده ترامپ را برای شرکت در ضیافت رسمی کاخ ورسای در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد متقاعد کند.
یکی از محورهای مورد نظر پاریس در این نشست، بحث درباره عدم توازنهای اقتصادی در سطح جهان است. موضوعی که سالها مورد توجه آمریکا بوده و قرار است در آستانه ریاست واشینگتن بر گروه ۲۰ و سپس گروه هفت، بیش از پیش مطرح شود.
رویترز نوشت که فرانسه این مساله را مسئولیتی مشترک میان قدرتهای بزرگ توصیف میکند: «وضعیتی که به گفته مقامهای فرانسوی، در آن چین بیش از نیاز تولید میکند، آمریکا بیش از اندازه مصرف میکند و اروپا کمتر از حد لازم سرمایهگذاری انجام میدهد.»
در همین راستا، برزیل، هند، کنیا و کره جنوبی نیز برای مشارکت در گفتوگوهای اجلاس گروه هفت دعوت شدهاند.
مکرون همچنین از چین خواسته است با افزایش مصرف داخلی، نقش فعالتری در کاهش عدم توازنهای اقتصادی جهانی ایفا کند.
رهبران و مقامهای ارشد بینالمللی پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ، توقف محاصره دریایی ایران و بازگشایی تنگه هرمز، از این تحول استقبال کردند و آن را گامی مهم برای کاهش تنشها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد جهانی دانستند.
به گزارش رویترز، مقامهای آمریکایی و ایرانی روز یکشنبه اعلام کردند که بر سر تفاهمنامهای برای پایان جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات بعدی به تفاهم رسیدهاند؛ تفاهمی که در صورت اجرا میتواند مسیر صادرات انرژی از تنگه هرمز را بار دیگر به روی جهان باز کند.
سازمان ملل: گامی مهم برای حل مسالمتآمیز بحران سازمان ملل متحد از نخستین نهادهایی بود که به این توافق واکنش نشان داد.
سخنگوی آنتونیو گوترش اعلام کرد دبیرکل از توافق میان آمریکا و حکومت ایران که شامل آتشبس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای ادامه مذاکرات است، استقبال میکند.
به گفته او، این توافق «گامی حیاتی در مسیر حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه» به شمار میرود.
قدرتهای اروپایی: ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیهای مشترک بر یک نکته تاکید کردند: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
آنها همچنین اعلام کردند آمادهاند برای تحقق این هدف با آمریکا، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کنند.
آلمان: توافق میتواند اقتصاد جهانی را احیا کند فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز این توافق را یک «پیشرفت دیپلماتیک» توصیف کرد و آن را به دونالد ترامپ و طرف ایرانی تبریک گفت.
به گفته او، توافق میان واشینگتن و تهران میتواند راه را برای احیای اقتصاد جهانی و شکلگیری خاورمیانهای امنتر هموار کند.
مرتس همچنین بر ضرورت اجرای قاطعانه و کامل توافق تاکید کرد.
ژاپن: هرمز باید در عمل امن شود سنائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، ابراز امیدواری کرد که آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نه فقط در سطح سیاسی، بلکه در عمل تضمین شود.
او همچنین خواستار دستیابی سریع به توافق نهایی درباره برنامه هستهای ایران و سایر موضوعات باقیمانده شد.
نیوزیلند: دیپلماسی مؤثرترین راهحل است وینستون پیترز، وزیرخارجه نیوزیلند، توافق میان آمریکا و حکومت ایران را «توافقی مهم و سازنده» توصیف کرد که میتواند به کاهش تنشها و افزایش ثبات در منطقهای حیاتی برای امنیت اقتصادی جهان کمک کند.
او تاکید کرد که گفتوگو و دیپلماسی همچنان موثرترین ابزار برای حل اختلافهای دیرینه هستند.
اجماع جهانی بر دو محور بر اساس گزارش رویترز، اگرچه رهبران جهان از زوایای مختلف به توافق میان تهران و واشینگتن نگاه کردهاند، اما تقریباً همه واکنشها بر دو محور مشترک متمرکز بوده است: نخست، ضرورت بازگشایی سریع و امن تنگه هرمز برای جلوگیری از اختلال در بازارهای انرژی و تجارت جهانی؛ و دوم، لزوم ادامه مذاکرات برای اطمینان از آنکه جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
رویترز مینویسد استقبال گسترده قدرتهای جهانی از این توافق نشان میدهد جامعه بینالمللی آن را فرصتی برای پایان دادن به یکی از پرهزینهترین بحرانهای ماههای اخیر و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی میداند، هرچند اجرای کامل توافق و مذاکرات بعدی درباره پرونده هستهای ایران همچنان با چالشهای مهمی روبهرو خواهد بود.
در حالی که دولت دونالد ترامپ از نزدیک شدن به «توافق صلح» با جمهوری اسلامی سخن میگوید، این توافق با موجی از انتقاد در اسرائیل روبهرو شده و منتقدان اسرائیلی آن را توافقی میدانند که نگرانیهای اصلی امنیتی این کشور درباره حکومت ایران را نادیده گرفته است.
به گزارش نیویورکپست، خشم و نارضایتی از توافق پیشنهادی در طیفهای مختلف سیاسی اسرائیل گسترش یافته است؛ بهویژه به این دلیل که اسرائیل در مذاکراتی که با هدایت دولت ترامپ میان آمریکا و حکومت ایران جریان داشته، نقش مستقیمی نداشته است.
این گزارش به روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت که در تیتر اصلی خود در روز یکشنبه، توافق پیشنهادی را «توافقی بد» توصیف کرده است اشاره میکند.
بر اساس گزارش نیویورکپست، توافق در حال شکلگیری میان واشینگتن و تهران شامل تمدید آتشبس برای ۶۰ روز دیگر، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات گستردهتر درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی و ترامپ یکشنبه عصر به وقت شرق آمریکا اعلام کردند که روی متن تفاهمنامه توافق کردهاند و جمعه پیش رو این تفاهمنامه به امضای دو طرف خواهد رسید.
اما منتقدان اسرائیلی میگویند این چارچوب به اهداف اصلی جنگی که اسرائیل و آمریکا در ماه اسفند علیه حکومت ایران آغاز کردند، نمیپردازد.
به نوشته این روزنامه، بنیامین نتانیاهو در آغاز جنگ اعلام کرده بود که هدف اسرائیل از بین بردن «تهدیدهای وجودی» ناشی از برنامه هستهای و برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی است. رهبران اسرائیل همچنین بارها خواستار پایان حمایت تهران از گروههای همپیمان خود در منطقه، از جمله حزبالله لبنان، حماس و حوثیهای یمن شده بودند.
با این حال، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و از چهرههای شاخص جناح راست، معتقد است هیچیک از این اهداف در توافق فعلی دیده نمیشود. او روز یکشنبه در شبکههای اجتماعی نوشت: «این توافق از دیدگاه اسرائیل یک فاجعه است.»
نیویورکپست همچنین به نقل از یک مقام اسرائیلی که در جریان جزئیات توافق قرار گرفته، گزارش داد که آتشبس پیشنهادی هیچ پاسخ روشنی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ارائه نمیدهد و محدودیتهای کافی بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال نمیکند.
این منبع افزوده است که مقامهای اسرائیلی از این موضوع نیز نگران هستند که توافق راه را برای بازگشت منابع مالی به حکومت ایران هموار میکند، در حالی که از نظر آنان باید شرایطی برای تضعیف یا فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی فراهم میشد. به گفته این مقام، در متن توافق نیز سازوکار مشخصی برای وادار کردن حکومت ایران به قطع حمایت از گروههای همپیمان منطقهای وجود ندارد.
یعقوب ناگل، مشاور پیشین امنیت ملی نتانیاهو، نیز در یک نشست مجازی که نیویورکپست به آن اشاره کرده، گفته است: «هر اتفاقی که بیفتد، رییسجمهوری ترامپ اعلام خواهد کرد که پیروز شده و به یک پیروزی کامل دست یافته است.»
او همچنین تاکید کرده که موضوع موشکهای بالستیک ایران و حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی منطقهای ظاهراً در توافق کنونی جایی ندارد و تنها وعده داده شده که در مذاکرات آینده مورد بحث قرار گیرند.
این گزارش همچنین به اختلافهای اخیر میان ترامپ و نتانیاهو اشاره میکند. به نوشته نیویورکپست، خشم اسرائیلیها پس از آن تشدید شد که ترامپ از حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی بیروت انتقاد کرد. این حملات در واکنش به شلیکهایی از سوی حزبالله به سمت خاک اسرائیل انجام شده بود.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز فاش کرد که در تماس با نتانیاهو درباره این حملات به او گفته است: «داری چه کار میکنی؟»؛ جملهای که نشانه نارضایتی رییسجمهوری آمریکا از اقدام اسرائیل تلقی شد.
نیویورکپست مینویسد با وجود این اختلافها، نتانیاهو تاکنون از رویارویی علنی با ترامپ بر سر مذاکرات با حکومت ایران خودداری کرده است. این در حالی است که او همزمان با فشارهای فزاینده در داخل ائتلاف حاکم و نزدیک شدن به انتخابات سراسری اسرائیل که انتظار میرود تا پایان اکتبر برگزار شود، با چالشهای سیاسی داخلی نیز روبهرو است.
به نوشته این روزنامه، منتقدان اسرائیلی نگراناند که توافق فعلی بدون پرداختن به برنامه موشکی جمهوری اسلامی، شبکه نیروهای همپیمان منطقهای و سرنوشت نهایی مواد هستهای ایران، به تهران فرصت دهد منابع مالی و توان خود را بازیابی کند؛ موضوعی که از نگاه آنان میتواند تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل را در آینده حفظ کند.
تحلیلگران میگویند توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند راهی برای خروج ترامپ از «جنگی پرهزینه» فراهم و به کاهش تنش در بازارهای انرژی کمک کند، اما این توافق همچنان با ابهامهای روبهرو است که ممکن است واشینگتن را در موقعیتی ضعیفتر از قبل از آغاز جنگ قرار دهد.
خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت که ترامپ با پذیرش یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، به مهمترین پیشرفت دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ دست یافته است. این توافق شامل تعهد [حکومت] ایران به بازگشایی تنگه هرمز است؛ اقدامی که میتواند به کاهش قیمت انرژی و سوخت، بهویژه در آمریکا، کمک کند.
با این حال، رویترز مینویسد توافقی که با میانجیگری پاکستان حاصل شده، ظاهراً با برخی امتیازدهیهای آمریکا همراه است. از جمله اینکه مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران، که ترامپ آن را هدف اصلی جنگ معرفی کرده بود، به مذاکرات بعدی و یک دوره ۶۰ روزه موکول شده است.
فشارهای داخلی برای پایان جنگ به نوشته رویترز، ترامپ در ماههای اخیر تحت فشار فزایندهای برای پایان دادن به جنگ قرار داشت؛ جنگی که هزاران کشته برجای گذاشته، هزینههای اقتصادی سنگینی به همراه داشته و همزمان محبوبیت رییسجمهوری آمریکا را در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره کاهش داده است.
جمهوریخواهان نیز در شرایطی قرار دارند که حفظ اکثریت خود در کنگره با چالش مواجه شده و همین مساله تلاش ترامپ برای یافتن راه خروج از جنگ را تشدید کرده است.
با این حال، تلاشهای او برای توافق با حکومت ایران با انتقاد بخشی از جمهوریخواهان و جریانهایی در واشینگتن روبهرو شده است؛ گروههایی که معتقدند کاخ سفید در حال واگذاری امتیازهای بیش از حد به تهران است.
ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد «توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است»، اما رویترز تاکید میکند که متن توافق هنوز به طور رسمی امضا نشده و بسیاری از مسائل کلیدی همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
تفسیرهای متفاوت از یک توافق رویترز مینویسد واشینگتن و تهران در روزهای اخیر روایتهای متفاوتی از مفاد تفاهمنامه ارائه کردهاند.
بر اساس این چارچوب، آتشبس فعلی برای ۶۰ روز تمدید میشود تا دو طرف فرصت داشته باشند درباره پایان دائمی جنگ مذاکره کنند. اما تحلیلگران هشدار میدهند اختلاف در برداشتها و انتظارات دو طرف میتواند مذاکرات بعدی را با شکست مواجه کند.
اهدافی که ترامپ به آنها نرسید این تحلیل یادآور میشود که بسیاری از اهداف اولیه ترامپ در جنگ هنوز محقق نشدهاند. ترامپ در آغاز جنگ از «تسلیم بیقید و شرط» جمهوری اسلامی سخن گفته و حتی از مردم ایران خواسته بود حکومت را سرنگون کنند. اما حکومت همچنان بر سر قدرت است و به گفته تحلیلگران، جانشینان مقامهای کشتهشده در حملات آمریکا و اسرائیل حتی مواضع سختگیرانهتری نسبت به گذشته دارند.
همچنین خواستههای پیشین واشینگتن درباره برچیدن برنامه موشکهای بالستیک ایران و پایان حمایت جمهوری اسلامی از گروههای همپیمان منطقهای نیز در توافق کنونی جایی ندارد.
رویترز همچنین به ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا اشاره میکند. ترامپ گفته است آمریکا این مواد را جمعآوری، رقیق و نابود خواهد کرد، اما زمانبندی و سازوکار اجرای این طرح مشخص نیست. در مقابل، مقامهای ایرانی تنها از «رقیقسازی» ذخایر اورانیوم سخن گفتهاند.
آیا توافقی بهتر از برجام خواهد بود؟ رویترز به نقل از ویکتوریا تیلور، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک، نوشت: «این توافق احتمالاً بهترین گزینه برای جلوگیری از ادامه جنگ است، اما بهتر از نتیجهای نیست که میتوانست از مسیر دیپلماسی و بدون جنگ به دست آید.»
این خبرگزاری همچنین این پرسش را مطرح میکند که آیا توافق نهایی احتمالی از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ میان حکومت ایران و دولت باراک اوباما بهتر خواهد بود یا نه؛ توافقی که ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود از آن خارج شد.
جمهوری اسلامی همچنان اهرم فشار خود را حفظ کرده است رویترز مینویسد اگرچه حملات آمریکا و اسرائیل خسارتهای سنگینی به توان نظامی جمهوری اسلامی وارد کرده، اما تهران نشان داده که همچنان قادر است بر یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان تاثیر بگذارد.
در حالی که تفاهمنامه خواستار بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران است، مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کردهاند که در آینده باید در مدیریت این آبراه راهبردی نقش داشته باشند.
جان آلترمن، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، به رویترز گفت: «ایران نشان داده است که حتی در شرایط ضعف شدید نیز میتواند هر زمان که بخواهد تنگه هرمز را ببندد. این واقعیت از بین نخواهد رفت.»
رویترز نتیجه میگیرد که حتی بازگشایی کامل تنگه هرمز نیز صرفاً بازگشت به وضعیت پیش از جنگ خواهد بود و تهدید بالقوه [حکومت] ایران علیه این مسیر حیاتی همچنان باقی میماند.
هزینههای سنگین جنگ برای آمریکا به نوشته رویترز، جنگی که از اواخر فوریه [اسفند سال گذشته] آغاز شد، هزاران کشته برجای گذاشته که بیشتر آنها در ایران و لبنان بودهاند. درگیریهای میان اسرائیل و حزبالله نیز دوباره شعلهور شده و دامنه بحران را گسترش داده است.
این جنگ همچنین به کشته شدن ۱۳ نظامی آمریکایی منجر شده و دهها میلیارد دلار هزینه برای ارتش آمریکا در پی داشته است. ذخایر مهمات آمریکا نیز در این مدت کاهش یافته است.
رویترز همچنین از افزایش شکاف میان آمریکا و متحدان اروپاییاش خبر میدهد؛ کشورهایی که به گفته این گزارش، پیش از آغاز جنگ در جریان تصمیم ترامپ قرار نگرفته بودند.
نتانیاهو و کشورهای عربی؛ دو چالش دیگر تحلیل رویترز در پایان به دو چالش مهم دیگر برای ترامپ اشاره میکند.
نخست، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، که اگرچه در طول جنگ متحد نزدیک ترامپ بود، اما اعلام کرده اسرائیل بخشی از یادداشت تفاهم با حکومت ایران نخواهد بود. دو طرف حتی روز یکشنبه بر سر ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان با یکدیگر اختلاف پیدا کردند.
دوم، نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس است که در طول جنگ هدف حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران قرار گرفتند. این کشورها از پایان درگیری استقبال کردهاند، اما اکنون با همسایهای روبهرو هستند که اگرچه آسیب دیده، اما همچنان توانایی تهدید آنها با بخشی از ظرفیت نظامی باقیمانده خود را حفظ کرده است.
رویترز نتیجه میگیرد که توافق اولیه ممکن است راه خروج ترامپ از جنگ را فراهم کرده باشد، اما بسیاری از اهداف اعلامشده آمریکا محقق نشده و خطرهای راهبردی ناشی از بحران ایران همچنان پابرجاست.