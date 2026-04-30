این شعار در اواخر قرن نوزدهم نه یک درخواست ساده، بلکه یک انقلاب در مفهوم «زمان انسانی» بود. سرمایه‌داران زمان را به کالا تبدیل کرده بودند؛ کارگران می‌خواستند آن را پس بگیرند.

چهارم مه ۱۸۸۶، میدان هی‌مارکت به نقطه عطف تاریخ تبدیل شد. ابتدا فقط یک تظاهرات مسالمت‌آمیز برای هشت ساعت کار در حال برگزاری بود، اما ناگهان همه چیز دگرگون شد.

پلیس به صفوف کارگران حمله برد، گلوله‌ها بارید و خون روی سنگ‌فرش‌ها جاری شد. هشت رهبر آنارشیست و سوسیالیست که بسیاری‌شان مهاجرانی از اروپا بودند، به‌سرعت محاکمه و چهار نفر از آن‌ها اعدام شدند.

اما این خون‌ها بی‌ثمر نماند. یک سال بعد، در کنگره بین‌المللی دوم سوسیالیست‌ها در پاریس، اول ماه مه به‌عنوان روز جهانی کارگر و یادمان «شهدای هی‌مارکت» به رسمیت شناخته شد.

از آن روز، این تاریخ به نمادی جهانی از نبرد نابرابر «کار» در برابر «سرمایه» بدل شد؛ نمادی که مرزها را درنوردید و به دورترین نقاط جهان رسید.

مهاجران باکو، مشروطه و ورود آتشین روز کارگر به ایران

ایده روز کارگر به ایران نه از کتاب‌های تئوریک کتابخانه‌ها، بلکه از دل دود کوره‌های نفت باکو و عرق کارگران مهاجر ایرانی وارد شد.

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، هزاران کارگر ایرانی، اغلب از شمال و آذربایجان، برای کار در میادین نفتی و کارخانه‌های باکو که آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود، راهی قفقاز شدند.

آنجا، در میان سکوهای نفتی و کارگاه‌های صنعتی، با جریان‌های سوسیالیستی، آنارشیستی و بعدها بلشویکی روبه‌رو شدند و ایده مبارزه طبقاتی، حق اعتصاب، سندیکا و روز اول مه در ذهنشان شعله کشید.

اولین جرقه‌ها حتی پیش از مشروطه زده شد: ۱۱ اردیبهشت ۱۲۷۹، فقط ۱۳ کارگر ایرانی در باکو به‌صورت مخفیانه نخستین مراسم روز کارگر را برگزار کردند، مراسمی کوچک اما نمادین.

با پیروزی انقلاب مشروطه، این ایده از مرزهای شمالی به سراسر ایران سرایت کرد. کارگران مهاجر بازگشته، افکار غربی و سوسیالیستی را با خود آوردند و نهضت سندیکایی را پایه گذاشتند.

نخستین اتحادیه‌های کارگری در چاپخانه‌ها، کارگاه‌های کوچک تولیدی و بخش دولتی شکل گرفت. کارگران نفت، راه‌آهن و چاپخانه‌داران اولین تجمعات را سازمان دادند.

نخستین مراسم علنی و باشکوه روز کارگر در ایران ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۰ به ابتکار «شورای مرکزی فدراسیون سندیکای کارگری» در تهران برگزار شد. سال بعد، تظاهراتی پرشور در خیابان‌های تهران راه افتاد که هزاران کارگر را به خیابان کشاند.

اوج این حرکت در سال ۱۳۰۸ بود: اعتصاب تاریخی ۱۴ هزار کارگر نفت آبادان در روز اول مه، به رهبری چهره‌هایی مثل یوسف افتخاری، علی امید، رحیم همداد، رمضان کاوه و زهرا لرستانی‌ بختیاری.

مطالباتشان ساده اما انقلابی بود: کاهش ساعات کار، بیمه بیکاری و حوادث، حق تشکل، مسکن، دستمزد عادلانه و به رسمیت شناختن روز اول مه.

در این سال‌ها، نظمیه با سخت‌گیری جلوی هر تجمعی را می‌گرفت و فعالان چپ را زیر فشار قرار می‌داد. پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط محمد مصدق، اتحادیه‌های مستقل بیش از پیش محدود شدند.

در سال‌های بعد، حکومت محمدرضا شاه پهلوی تلاش کرد این روز را دولتی‌ کند و سازمان «کارگران ایران» راه‌اندازی شد.

هرچند در سخنرانی‌های روز کارگر از «سهیم کردن کارگرها در سود کارخانه‌ها» گفته می‌شد، اما شکاف عمیق با کارگران هرگز پر نشد.

پس از انقلاب ۵۷؛ از شوراهای کارگری پرشور تا سرکوب نهادی

انقلاب ۱۳۵۷ ابتدا برای جنبش کارگری امیدبخش بود. کارگران نقشی محوری در انقلاب داشتند: اعتصاب سراسری کارگران نفت در تیر ۱۳۵۷، اقتصاد را فلج کرد و به سقوط حکومت سرعت بخشید.

از دل کمیته‌های اعتصاب مخفی، «شوراهای کارگری» در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها و کارگاه‌ها شکل گرفت. کارگران برای مدتی کوتاه مدیریت تولید، توزیع و حتی امنیت کارخانه‌ها را به دست گرفتند.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸، نخستین روز کارگر پس از انقلاب برگزار شد: صدها هزار نفر در تهران جمع شدند. فضا هنوز باز بود و گروه‌های چپ و کارگری، فعال بودند.

اما با تثبیت قدرت جمهوری اسلامی، نگاه نهادهای امنیتی به هر تشکل مستقل کارگری تغییر کرد. شوراهای کارگری یا سرکوب شدند یا به «شوراهای اسلامی کار» تبدیل شدند.

به سندیکای کارگران پروژه‌ای و بیکار با هزاران عضو در آبادان، تهران و شیراز حمله شد و اسناد آن به غارت رفت.

«خانه کارگر» به‌عنوان نهاد رسمی و وابسته به حکومت شکل گرفت و عملا جایگزین اتحادیه‌های مستقل شد. قانون جدید کار حق اعتصاب و تشکل مستقل را محدود کرد و به‌جای سندیکا، «شوراهای اسلامی» را تحمیل کرد.

امروز، بیش از چهار دهه بعد، موانع ساختاری عمیق‌تر از همیشه‌اند: در حالی که در کشورهای دموکراتیک، اتحادیه‌های قدرتمند مراسم باشکوه و مستقل برگزار می‌کنند، در ایران هرگونه تجمع بدون مجوز رسمی، «اقدام امنیتی» به شمار می‌رود. فعالان کارگری اغلب با بازداشت، زندان یا اخراج روبه‌رو می‌شوند.

مطالبات اصلی کارگران شامل پرداخت حقوق‌های معوقه، افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم لجام‌گسیخته، ایمنی کار در کارخانه‌ها و معادن، و مقابله با بیکاری، با برچسب «سیاسی» سرکوب می‌شوند.

در مقابل، مراسم رسمی خانه کارگر بیشتر به نمایش وفاداری و شعارهای حکومتی تبدیل شده است.

کارگران ایرانی اما با انتشار بیانیه‌های صنفی آنلاین، کمپین‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات مقابل وزارت کار یا کارخانه‌ها مثل اعتراضات کارگران هفت‌تپه، فولاد اهواز یا پتروشیمی‌ها و اعتصابات، اعتراض خود را نشان می‌دهند.

اول ماه مه، همچنان صدای کسانی را بلند می‌کند که روزی ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار می‌کنند تا چرخ اقتصاد بچرخد، اما اغلب حتی حق اعتراض مسالمت‌آمیز هم از آنان دریغ می‌شود.

داستان هی‌مارکت تمام نشده؛ فقط مکان و صحنه‌اش از شیکاگو به تهران، آبادان و دیگر شهرهای صنعتی ایران، تغییر کرده است.