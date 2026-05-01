به گزارش سمیرا قرایی، در این جلسه همچنین آخرین جزییات مربوط به تحرکات و جابه‌جایی نظامیان آمریکایی در خاورمیانه به اطلاع ترامپ رسید.

در این نشست، سه سرفصل کلی مطرح شد که یکی از آن‌ها ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز به‌منظور بازگشایی این گذرگاه راهبردی بود.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

همچنین، اعزام نیروهای ویژه به اصفهان برای خارج کردن اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت.

در محور سوم، انجام حملات برق‌آسا و سنگین از سوی ایالات متحده بررسی شد.

احتمال آغاز مجدد درگیری‌ها در منطقه

در روزهای اخیر و به‌دنبال به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشینگتن، چشم‌انداز رویارویی دو طرف در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

ترامپ اول اردیبهشت آتش‌بس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده به‌منظور تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حکایت دارند. در همین حال، ارتش ایالات متحده به استقرار نیروها و ادوات نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد.

پایگاه خبری بلومبرگ ۱۰ اردیبهشت گزارش داد سنتکام درخواست کرده است موشک مافوق صوت «عقاب سیاه»، متعلق به نیروی زمینی آمریکا، برای استفاده احتمالی علیه جمهوری اسلامی، به خاورمیانه منتقل شود.

هدف از این اقدام، دستیابی به سامانه‌ای با بُرد بیشتر برای هدف قرار دادن پرتابگرهای موشک‌های بالستیک در عمق خاک ایران عنوان شده است.

در سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی به لفاظی‌های تهدیدآمیز خود علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه می‌دهند و از آمادگی تهران برای دور جدید رویارویی احتمالی سخن می‌گویند.

محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیات اعزامی به مذاکرات اسلام‌آباد، تهدید کرد در صورت «تعرض به بزرگان» جمهوری اسلامی، «هیچ یک از پادشاهان کشورهای عربی و کاخشان در منطقه سالم نخواهد ماند».

او به کشورهای منطقه هشدار داد این تهدید را «جدی بگیرند» و مانع از ادامه فعالیت پایگاه‌های آمریکا در خاکشان شوند.

پیش‌تر شبکه خبری ان‌بی‌سی به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از فرصت آتش‌بس موقت برای خارج کردن موشک‌ها و سایر مهمات خود از زیر آوار بهره می‌برد.

به گفته این منابع، ایالات متحده معتقد است که حکومت ایران می‌کوشد به سرعت قابلیت‌های پهپادی و موشکی خود را بازسازی کند تا در صورت تصمیم ترامپ برای ازسرگیری عملیات نظامی، قادر به انجام حملاتی در سراسر خاورمیانه باشد.