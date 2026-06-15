این مقام آگاه دوشنبه ۲۵ خرداد گفت: «زیدی در پروژه‌های سیاسی و اقتصادی، ارتباطات گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشته است. جمهوری اسلامی در زمان انتخاب زیدی به‌عنوان نخست‌وزیر هیچ اعتراضی نکرد، زیرا او جزو دایره سیاسی تهران محسوب می‌شود.»

او افزود روند خلع سلاح در عراق دست‌کم تا زمانی که شامل «گروه‌های اصلی» مجهز به تانک، زره‌پوش و سلاح‌های سنگین نشود، «یک پروژه ظاهری» است.

این مقام دولت اقلیم کردستان عراق خواست تا به‌دلیل حساسیت موضوع، هویتش فاش نشود.

پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی در پی مخالفت آمریکا با بازگشت نوری مالکی ، متحد دیرینه جمهوری اسلامی، به راس قدرت در عراق، زیدی هفتم اردیبهشت از سوی ائتلاف احزاب شیعه، موسوم به «چارچوب هماهنگی»، به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی شد.

او سرانجام ۲۴ اردیبهشت با ادای سوگند، به‌صورت رسمی سکان دولت عراق را در دست گرفت.

در ماه‌های اخیر، ایالات متحده فشارها را بر دولت عراق برای محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور، شدت بخشیده است.

روزنامه واشینگتن‌پست دوم اردیبهشت گزارش داد دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از محموله‌های نقدی دلار به عراق را با هدف مهار گروه‌های نیابتی حکومت ایران متوقف کرده است.

سفر تام باراک به عراق

مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق در ادامه مصاحبه خود با ایران‌اینترنشنال، به سفر قریب‌الوقوع تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه کاخ سفید در امور عراق و سوریه، به بغداد و اربیل پرداخت.

به گفته او، مذاکرات باراک در این سفر بر موضوع خلع سلاح گروه‌های مسلح، پرونده نفت، حمایت از دولت زیدی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و همچنین هماهنگی برای سفر احتمالی نخست‌وزیر عراق به واشینگتن، متمرکز خواهد بود.

۲۴ خرداد، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد هدف از عزیمت باراک به بغداد، «تعیین دستور کار نهایی» سفر زیدی به آمریکا است.

او افزود: «در حال حاضر کار برای آماده‌سازی تمامی موضوعات و دغدغه‌های دوجانبه در جریان است .... در راس این موارد، جزییات خلع سلاح گروه‌های مسلح و نیز تصمیم آمریکا در خصوص ممنوعیت مشارکت برخی گروه‌های سیاسی مسلح در دولت [عراق] قرار دارد.»

100 % تام باراک

پیش‌تر در ۱۸ اردیبهشت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در پیامی خطاب به زیدی تاکید کرد «افراد یا جریان‌های دارای شاخه مسلح» نباید در کابینه آینده این کشور حضور داشته باشند.

کمی بعد در ششم خرداد، گروه «سرايا السلام» وابسته به صدر، از تصمیم خود برای تحویل سلاح و پایبندی به دولت عراق خبر داد.

۱۲ خرداد نیز گروه شیعه «عصائب اهل الحق»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ارتباط تشکیلاتی خود را با حشد شعبی قطع می‌کند و سلاح‌های خود را به دولت عراق تحویل خواهد داد .

حشد شعبی ائتلافی از گروه‌های مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تامین مالی و تسلیحاتی شبه‌نظامیان عراقی پرداخته و از این نیروها برای کشتار شهروندان در جریان اعتراضات دی‌ماه در ایران استفاده کرده است.

گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنین از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملاتی را علیه چند کشور منطقه انجام داده‌اند.