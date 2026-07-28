علی صالحی، دادستان تهران، گفت تاکنون ۱۴۰ پرونده مربوط به جنگ ۴۰ روزه منتهی به صدور کیفرخواست قانونی شده که از میان آنها ۲۳ پرونده مربوط به اسرائیل و در راس آن نتانیاهو و۷۴ پرونده مربوط به اقدامات دولت آمریکا و در راس آن دونالد ترامپ است.
او افزود عناوین اتهامی مندرج در این کیفرخواستها شامل «افساد فیالارض، قتل، تخریب، ایراد ضرب و جرح عمدی و اقدامات تروریستی» است.
علی صالحی اضافه کرد پرونده کشتهشدن علی خامنهای، خانواده او و همچنین پروندههای خاص مثل لامرد و میناب تا ۲ هفته دیگر به دادگاه ارسال خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در سفر به واشینگتن علاوه بر شرکت در مراسم تشییع پیکر لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه و ادای احترام به او، اهداف سیاسی و راهبردی مهمی را نیز دنبال میکنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است سهشنبه ششم مرداد پس از برگزاری مراسمی در ساختمان کنگره، در آیین یادبود گراهام در کلیسای جامع ملی واشینگتن سخنرانی کند.
گراهام از سرسختترین حامیان اوکراین و اسرائیل در کنگره آمریکا محسوب میشد. او تنها یک روز پیش از درگذشتش با زلنسکی در کییف دیدار کرده بود؛ سفری که دهمین حضورش در اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه در اسفند ۱۴۰۱ به شمار میرفت.
همزمان، سنای آمریکا خود را برای رایگیری درباره بسته جدید تحریمها علیه روسیه آماده میکند؛ طرحی که گراهام در روزهای پایانی عمرش نقش مهمی در پیشبرد آن داشت.
گراهام ۲۱ تیر در سن ۷۱سالگی درگذشت. او در سالهای اخیر بارها پشتیبانی خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود.
تلاش زلنسکی برای تقویت سپر دفاعی اوکراین
رویترز ششم مرداد گزارش داد سفر همزمان نتانیاهو و زلنسکی به واشینگتن در شرایطی انجام میشود که جنگ ایران و مناقشه اوکراین هر دو وارد مرحلهای حساس شدهاند، اما هنوز چشمانداز روشنی برای پایان قریبالوقوع هیچیک وجود ندارد.
به گزارش رویترز، روابط ترامپ و زلنسکی که در ماههای نخست دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ با تنش همراه بود، بهدنبال موفقیتهای نظامی اوکراین در ماههای اخیر، از جمله تشدید حملات به زیرساختهای نفتی روسیه، گرمتر شده است.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت انتظار میرود زلنسکی دیداری کوتاه و خصوصی با ترامپ در کاخ سفید داشته باشد؛ نشستی که احتمالا بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.
همچنین قرار است زلنسکی پس از دیدار با ترامپ، برای نشستی با هر ۱۰۰ سناتور آمریکایی راهی کنگره شود.
زلنسکی هنگام ورود به واشینگتن اعلام کرد تقویت سامانههای دفاع در برابر موشکهای بالستیک و گسترش همکاریهای راهبردی با آمریکا، «اولویت شماره یک» او در مذاکراتش با ترامپ خواهد بود.
یک منبع اوکراینی نیز تامین موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت را مهمترین مطالبه کییف دانست.
او افزود: «هر روز هدف حملات قرار میگیریم. به موافقت ترامپ و تیمش نیاز داریم تا بتوانیم موشکهای پاتریوت را خریداری کنیم. این مهمترین اولویت برای نجات جان انسانهاست.»
به گزارش رویترز، زلنسکی قصد دارد بر ضرورت تقویت فوری پدافند هوایی اوکراین و نهایی شدن توافق مشترک پهپادی با آمریکا تاکید کند.
انتظار میرود دو طرف درباره وعده ترامپ در نشست ناتو برای اعطای مجوز تولید موشکهای رهگیر پاتریوت در اوکراین نیز گفتوگو کنند.
زلنسکی هفته گذشته با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، درباره چشمانداز ازسرگیری مذاکرات صلح با روسیه رایزنی کرده و گفته بود مقامهای اوکراینی و آمریکایی ممکن است در روزهای آینده در ایالات متحده دیدار کنند.
زلنسکی در شرایطی با ترامپ دیدار خواهد کرد که در روزهای اخیر، تنشها میان تهران و کییف بالا گرفته است.
ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، هدف قرار داد.
از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی با تشدید لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
نتانیاهو در پی جلب حمایت ترامپ برای انتخابات
نتانیاهو در حالی راهی واشینگتن شده که مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان جنگ و حلوفصل اختلاف دیرینه راه به جایی نبرده و همزمان، بخشی از حامیان ترامپ نیز مخالفت خود را با گسترش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه ابراز کردهاند.
ترامپ پیشتر حملات هوایی آمریکا علیه مواضع حکومت ایران را متوقف کرد تا فرصت دیگری برای پیشبرد دیپلماسی فراهم آید.
رویترز نوشت روابط ترامپ و نتانیاهو طی ماههای گذشته دستخوش فراز و فرود شده است. در مقاطعی، ترامپ تلاش کرده بود نتانیاهو را از حمله به اهدافی در لبنان با هدف تضعیف حزبالله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، بازدارد.
بر اساس این گزارش، تماس تلفنی پرتنش دو طرف در خردادماه که در آن ترامپ نخستوزیر اسرائیل را «دیوانه» خواند، اختلافهای رهبران اسرائیل و آمریکا را آشکار کرد.
به گفته منابع آگاه، نتانیاهو امیدوار است پیش از انتخابات آبانماه، حمایت ترامپ را برای کارزار انتخاباتی خود به دست آورد.
به نوشته رویترز، دیدار با ترامپ میتواند بار دیگر نزدیکی سنتی روابط دو رهبر را به نمایش بگذارد؛ موضوعی که ممکن است در شرایطی که نتانیاهو با افت محبوبیت در نظرسنجیها روبهرو شده، به سود او در عرصه داخلی تمام شود.
نتانیاهو پیش از ترک اسرائیل در پیامی ویدیویی گفت: «در این شرایط پیچیده باید هم با قاطعیت فراوان و هم با خرد فراوان عمل کنیم. درباره همه موضوعات در دستور کار، بهویژه ایران، گفتوگو خواهیم کرد.»
یک مقام کاخ سفید اعلام کرد ترامپ در دیدار با نتانیاهو درباره جنگ ایران، تنشهای میان اسرائیل و لبنان و نیز گسترش «پیمان ابراهیم» گفتوگو خواهد کرد؛ موضوعی که پس از سفر هفته گذشته رییسجمهوری لبنان به واشینگتن، از محورهای مهم رایزنیهای دو طرف به شمار میرود.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، پیشتر با تمجید از عملکرد نتانیاهو گفته بود او توانست ترامپ را برای همراهی با اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی متقاعد کند.
قرعهکشی فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال ایران، سهشنبه ۶ مرداد، با حضور نمایندگان ۱۸ تیم برگزار شد و برنامه مسابقات فصل جدید مشخص شد. بر این اساس، دربی رفت استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم برگزار میشود و دو تیم در هفته بیستودوم نیز در دیدار برگشت به مصاف هم خواهند رفت.
استقلال فصل جدید را با دیدار مقابل مس شهر بابک آغاز میکند و پرسپولیس نیز در هفته نخست رقابتها باید در قزوین به مصاف شمسآذر برود.
همچنین، طبق برنامه اعلامشده، دیدار رفت پرسپولیس و تراکتور در هفته سوم و بازی برگشت این دو تیم در هفته بیستم برگزار خواهد شد. استقلال نیز در هفته هشتم میزبان تراکتور خواهد بود و بازی برگشت دو تیم در هفته بیستوپنجم انجام میشود.
در دیگر دیدارهای مهم، دربی اصفهان بین سپاهان و ذوبآهن در هفته هفتم، دربی خوزستان بین استقلال خوزستان و فولاد در هفته شانزدهم و دربی کرمان میان گلگهر و مس شهر بابک در هفته پانزدهم برگزار خواهد شد.
فصل بیستوششم لیگ برتر از ۲۳ مرداد آغاز میشود و به دلیل برگزاری جام ملتهای آسیا، مسابقات از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن، به مدت یک ماه تعطیل خواهد بود.
هفته اول
چادرملو اردکان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی
خیبر خرمآباد - فجرسپاسی شیراز
استقلال - مس شهر بابک
ذوبآهن اصفهان - فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان - نساجی مازندران
شمسآذر قزوین - پرسپولیس
استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک
تراکتور تبریز - پیکان
هفته دوم
آلومینیوم اراک - چادرملو اردکان
سپاهان - تراکتور تبریز
پیکان - گلگهر سیرجان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - شمسآذر قزوین
نساجی مازندران - استقلال
فجرسپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان
ملوان بندرانزلی- ذوبآهن اصفهان
مس شهر بابک - خیبر خرمآباد
هفته سوم
استقلال - سپاهان
گل گهر سیرجان - چادرملو اردکان
ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز
ذوبآهن اصفهان - مس شهر بابک
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - نساجی مازندران
تراکتور تبریز - پرسپولیس
شمسآذر قزوین - آلومینیوم اراک
خیبر خرمآباد - پیکان
هفته چهارم
پرسپولیس - ملوان بندرانزلی
چادرملو اردکان - تراکتور تبریز
سپاهان - گلگهر
پیکان - استقلال خوزستان
نساجی مازندران - شمسآذر قزوین
فولاد خوزستان - استقلال
مس شهر بابک - صنعت نفت آبادان
فجرسپاسی شیراز - ذوبآهن اصفهان
آلومینیوم اراک - خیبر خرمآباد
هفته پنجم
صنعت نفت آبادان - سپاهان
استقلال خوزستان - چادرملو اردکان
شمسآذر قزوین - تراکتور تبریز
فجرسپاسی شیراز - مس شهر بابک
خیبر خرمآباد - فولاد خوزستان
ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران
استقلال - پرسپولیس
گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک
ذوبآهن اصفهان - پیکان
هفته ششم
مس شهر بابک - ملوان بندرانزلی
فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز
تراکتور تبریز - گلگهر
سپاهان - استقلال خوزستان
چادرملو اردکان - شمسآذر قزوین
آلومینیوم اراک - استقلال
پیکان - صنعت نفت آبادان
پرسپولیس - ذوبآهن اصفهان
نساجی مازندران - خیبر خرمآباد
هفته هفتم
ذوبآهن اصفهان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - چادرملو اردکان
استقلال خوزستان - تراکتور تبریز
شمسآذر قزوین - گلگهر
ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان
مس شهر بابک - نساجی مازندران
خیبر خرمآباد - پرسپولیس
فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک
استقلال - پیکان
هفته هشتم
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
سپاهان - فجرسپاسی شیراز
فولاد خوزستان - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان
پیکان - شمسآذر قزوین
تراکتور تبریز - استقلال
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران - ذوبآهن اصفهان
چادرملو اردکان - خیبر خرمآباد
هفته نهم
شمسآذر قزوین - سپاهان
ذوبآهن اصفهان - چادرملو اردکان
ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز
استقلال - گلگهر سیرجان
خیبر خرمآباد - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
مس شهر بابک - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک
فجرسپاسی شیراز - پیکان
هفته دهم
پیکان - ملوان بندرانزلی
نساجی مازندران - فجرسپاسی شیراز
سپاهان - مس شهر بابک
پرسپولیس - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - شمسآذر قزوین
چادرملو اردکان - استقلال
تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - ذوبآهن اصفهان
گل گهر سیرجان - خیبر خرمآباد
هفته یازدهم
خیبر خرمآباد - سپاهان
ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان
فجرسپاسی شیراز - تراکتور تبریز
صنعت نفت آبادان - گلگهر
ذوبآهن اصفهان - استقلال خوزستان
استقلال - شمسآذر قزوین
نساجی مازندران - پرسپولیس
فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک
مس شهر بابک - پیکان
هفته دوازدهم
سپاهان - ملوان بندرانزلی
پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - مس شهر بابک
چادرملو اردکان - فولاد خوزستان
پیکان - نساجی مازندران
استقلال خوزستان - استقلال
شمسآذر قزوین - صنعت نفت آبادان
گل گهر سیرجان - ذوبآهن اصفهان
تراکتور تبریز - خیبر خرمآباد
هفته سیزدهم
فولاد خوزستان - سپاهان
فجرسپاسی شیراز - چادرملو اردکان
مس شهر بابک - تراکتور تبریز
ملوان بندرانزلی - گلگهر
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
ذوبآهن اصفهان - شمسآذر قزوین
خیبر خرمآباد - استقلال
نساجی مازندران - آلومینیوم اراک
پرسپولیس - پیکان
هفته چهاردهم
استقلال خوزستان - ملوان بندرانزلی
گل گهر سیرجان - فجرسپاسی شیراز
چادرملو اردکان - مس شهر بابک
پیکان - فولاد خوزستان
سپاهان - نساجی مازندران
آلومینیوم اراک - پرسپولیس
استقلال - صنعت نفت آبادان
تراکتور تبریز - ذوبآهن اصفهان
شمسآذر قزوین - خیبر خرمآباد
هفته پانزدهم
پرسپولیس - سپاهان
نساجی مازندران - چادرملو اردکان
فولاد خوزستان - تراکتور تبریز
مس شهر بابک - گلگهر
فجرسپاسی شیراز - استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی - شمسآذر قزوین
ذوبآهن اصفهان - استقلال
آلومینیوم اراک - پیکان
صنعت نفت آبادان - خیبر خرمآباد
هفته شانزدهم
خیبر خرمآباد - ملوان بندرانزلی
استقلال - فجرسپاسی شیراز
شمسآذر قزوین - مس شهر بابک
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
تراکتور تبریز - نساجی مازندران
گل گهر سیرجان - پرسپولیس
سپاهان - آلومینیوم اراک
چادرملو اردکان - پیکان
صنعت نفت آبادان - ذوبآهن اصفهان
هفته هفدهم
پیکان - سپاهان
پرسپولیس - چادرملو اردکان
آلومینیوم اراک - تراکتور تبریز
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
مس شهر بابک - استقلال خوزستان
فجرسپاسی شیراز - شمسآذر قزوین
ملوان بندرانزلی - استقلال
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
ذوبآهن اصفهان - خیبر خرمآباد
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام، در پی وعده مسئولان زندان و مقامهای قضایی برای توقف موقت اعدام محکومان پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر تا زمان بازنگری درخواستهای آنان، به اعتراض خود پایان دادند.
سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهشنبه ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردهاند.
اعتصاب غذای این زندانیان از ۲۲ تیر، در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد.
حدود هزار و ۵۰۰ زندانی معترض در این مدت با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار در دو هفته گذشته با حمایت خانوادههای محکومان به اعدام، شماری از تشکلهای مدنی و صنفی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد.
همزمان با ادامه این اعتراضها، حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح این قانون با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام، به مدت یک هفته اعتصاب غذا کردند.
آنها پس از وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای توقف ششماهه اجرای احکام اعدام، بررسی پروندهها و رسیدگی به دیگر خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
به نوشته هرانا، زندانیان واحد دو قزلحصار اکنون گفتهاند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان تعهدات پیشین است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو را محکومان به اعدام در این پروندهها تشکیل میدهند و آنان خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در پی اعدام شماری از معترضان در اصفهان و در حالی که احتمال اعدام دیگر بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه وجود دارد، چند منبع آگاه در ایران به ایراناینترنشنال گفت دادگاههای انقلاب پروندههای معترضان را با شتاب و بدون رعایت موازین و تشریفات قانونی بررسی میکنند.
این منبع افزود جلسات دادگاه در برخی موارد با «سرعتی غیرمتعارف» برگزار میشوند. برای نمونه، رسیدگی به اتهامات یک معترض جوان تنها پنج دقیقه طول کشید و او از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
افزون بر این چند منبع مطلع که از وضعیت این پروندهها آگاهند، نیز تایید کردند دستگاه قضایی به متهمان اجازه استفاده از وکیل انتخابی نمیدهد و خانوادهها را از تماس و ملاقات کافی با زندانیان محروم کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ششم مرداد به وقت ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسن صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
اتهامهای سنگین در کیفرخواستها
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتند، قوه قضاییه اتهامات سنگینی مانند «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام» علیه شهروندان بازداشتشده در اصفهان مطرح کرده است.
افزون بر این، درج اتهام «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواستهای شماری از بازداشتشدگان، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای قریبالوقوع احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان را افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانوادههایشان فراخوانده شدهاند که این امر از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. خانواده گمان میکند این دیدار ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال خبر داد قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، سه تن از معترضان انقلاب ملی در اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. در پی تشدید موج سرکوبها در ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از جامعه جهانی خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام باشد.
بر اساس اطلاعاتی که سهشنبه ششم مرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از خانوادههای این سه زندانی سیاسی خواسته است برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام، به زندان مراجعه کنند.
این سه نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته منبع آگاه، حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شد.
به نوشته رسانههای حکومتی، در جریان درگیریهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوب در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با این پرونده، محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داد در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
شروین باقریان، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیرحسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام: حکومت ولایت فقیه روزانه چوبههای دار را برپا میکند
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در بیانیه هفتگی خود اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به دستکم ۳۰۳ مورد رسیده است.
در بیانیه هفته صدوسیویکم این کارزار آمده است: «حکومت سرمایهسالار ولایت فقیه همچنان بیتوجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبههای دار را برپا میکند و جان شهروندان را میگیرد.»
بر اساس این بیانیه، در هفته گذشته علاوه بر دهها زندانی محکوم در پروندههای جرائم عمومی، مهدی خانکی، زندانی سیاسی، نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و در بیخبری کامل، اعدام شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین هشدار داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نامهای عیسی چاری، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده، حکم اعدام صادر کرده است.
در ماههای گذشته، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
حمایت از اعتصاب زندانیان قزلحصار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بار دیگر از اعتصاب ۱۵۰۰ تن از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کرد و نوشت تاکنون «عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی، پاسخگوی خواسته آنها نشدهاند».
این کارزار از وجدانهای بیدار و جامعه بینالمللی خواست صدای این زندانیان و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند.
اعتراضها در زندان قزلحصار از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین یاد بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی اعدامشده، را گرامی داشت.
احسانی و حسنی پنجم مرداد ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام محل دفن آنان خودداری کرده است.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در کنشی اعتراضی در ۵۹ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.