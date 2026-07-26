ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، یکشنبه چهارم مرداد گزارش داد زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار کرج با تجمع و تحصن در سالن بند، اعتراض خود به اجرای احکام اعدام را ادامه دادند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفت مسئولان زندان در حال انتقال زندانیان محکوم به حبس در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر از واحد دو به سالن سه واحد یک هستند و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند.

به گفته این منبع، هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ زندانی و یکشنبه نیز حدود ۱۴۰ زندانی از واحد دو منتقل شدند و شمار زندانیان منتقل‌شده طی حدود یک هفته به دست‌کم ۲۴۰ نفر رسید.

مسئولان زندان تاکنون درباره علت این جابه‌جایی‌ها و نحوه اجرای آن توضیحی ارائه نکرده‌اند.

خانواده‌های محکومان به اعدام و زندانیان معترض ابراز نگرانی کرده‌اند که مسئولان، به جای گفت‌وگو با اعتصاب‌کنندگان و رسیدگی به مطالبات آنان، با تغییر ترکیب جمعیتی واحد دو در صدد افزایش فشار و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر معترضان باشند.

در روزهای گذشته گزارش‌ها و تصاویری از داخل زندان قزل‌حصار منتشر شده است که بخش‌هایی از اعتصاب غذا و تحصن زندانیان را نشان می‌دهد.

این اعتراض‌ها ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم، آغاز شد.

در پی این اقدام، هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند و شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لب‌های خود را دوختند.

اعتراض زندانیان قزل‌حصار با حمایت شماری از تشکل‌های مدنی و صنفی همراه شده است. دوم مرداد، ۹ تشکل در بیانیه‌ای مشترک خواستار تبدیل «نه به اعدام» به یکی از مطالبات اصلی جامعه ایران شدند .

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز ۳۰ تیر در بیانیه هفتگی خود از اعتراض زندانیان زندان قزل‌حصار حمایت کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی می‌کوشد با اعدام محکومان پرونده‌های مواد مخدر، نقش خود را در گسترش این پدیده پنهان کند.

زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند . آنان در پی وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برای رسیدگی به خواسته‌هایشان، به اعتصاب پایان دادند.

در آن زمان به زندانیان وعده داده شد اجرای احکام اعدام دست‌کم شش ماه متوقف شود و زمینه بازنگری در پرونده محکومان و پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم آید.

زندانیان تاکید کرده بودند تداوم توافق به اجرای عملی تعهدات مسئولان وابسته است. آنها اکنون می‌گویند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان وعده‌ها و تعهدات است.

این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاءهای قانونی آن گفت‌وگو کرد.

همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.

زندان قزل‌حصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و مهم‌ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و شمار زیادی از این احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمی‌آید.

بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو نیز محکومان به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر هستند و خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون شده‌اند.

روند اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شده‌اند.

بر اساس آمار هرانا، شمار اعدام‌ها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.