دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار است سه‌شنبه ششم مرداد پس از برگزاری مراسمی در ساختمان کنگره، در آیین یادبود گراهام در کلیسای جامع ملی واشینگتن سخنرانی کند.

گراهام از سرسخت‌ترین حامیان اوکراین و اسرائیل در کنگره آمریکا محسوب می‌شد. او تنها یک روز پیش از درگذشتش با زلنسکی در کی‌یف دیدار کرده بود؛ سفری که دهمین حضورش در اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه در اسفند ۱۴۰۱ به شمار می‌رفت.

هم‌زمان، سنای آمریکا خود را برای رای‌گیری درباره بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه آماده می‌کند؛ طرحی که گراهام در روزهای پایانی عمرش نقش مهمی در پیشبرد آن داشت.

گراهام ۲۱ تیر در سن ۷۱سالگی درگذشت . او در سال‌های اخیر بارها پشتیبانی خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود.

تلاش زلنسکی برای تقویت سپر دفاعی اوکراین

رویترز ششم مرداد گزارش داد سفر هم‌زمان نتانیاهو و زلنسکی به واشینگتن در شرایطی انجام می‌شود که جنگ ایران و مناقشه اوکراین هر دو وارد مرحله‌ای حساس شده‌اند، اما هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان قریب‌الوقوع هیچ‌یک وجود ندارد.

به گزارش رویترز، روابط ترامپ و زلنسکی که در ماه‌های نخست دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ با تنش همراه بود، به‌دنبال موفقیت‌های نظامی اوکراین در ماه‌های اخیر، از جمله تشدید حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه ، گرم‌تر شده است.

یک منبع آگاه به این رسانه گفت انتظار می‌رود زلنسکی دیداری کوتاه و خصوصی با ترامپ در کاخ سفید داشته باشد؛ نشستی که احتمالا بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.

همچنین قرار است زلنسکی پس از دیدار با ترامپ، برای نشستی با هر ۱۰۰ سناتور آمریکایی راهی کنگره شود.

زلنسکی هنگام ورود به واشینگتن اعلام کرد تقویت سامانه‌های دفاع در برابر موشک‌های بالستیک و گسترش همکاری‌های راهبردی با آمریکا، «اولویت شماره یک» او در مذاکراتش با ترامپ خواهد بود.

یک منبع اوکراینی نیز تامین موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت را مهم‌ترین مطالبه کی‌یف دانست.

او افزود: «هر روز هدف حملات قرار می‌گیریم. به موافقت ترامپ و تیمش نیاز داریم تا بتوانیم موشک‌های پاتریوت را خریداری کنیم. این مهم‌ترین اولویت برای نجات جان انسان‌هاست.»

به گزارش رویترز، زلنسکی قصد دارد بر ضرورت تقویت فوری پدافند هوایی اوکراین و نهایی شدن توافق مشترک پهپادی با آمریکا تاکید کند.

انتظار می‌رود دو طرف درباره وعده ترامپ در نشست ناتو برای اعطای مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین نیز گفت‌وگو کنند.

زلنسکی هفته گذشته با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، درباره چشم‌انداز ازسرگیری مذاکرات صلح با روسیه رایزنی کرده و گفته بود مقام‌های اوکراینی و آمریکایی ممکن است در روزهای آینده در ایالات متحده دیدار کنند.

زلنسکی در شرایطی با ترامپ دیدار خواهد کرد که در روزهای اخیر، تنش‌ها میان تهران و کی‌یف بالا گرفته است.

ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند، هدف قرار داد .

از آن زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی با تشدید لفاظی‌های تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کی‌یف سخن گفته‌اند.

نتانیاهو در پی جلب حمایت ترامپ برای انتخابات

نتانیاهو در حالی راهی واشینگتن شده که مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان جنگ و حل‌وفصل اختلاف دیرینه راه به جایی نبرده و هم‌زمان، بخشی از حامیان ترامپ نیز مخالفت خود را با گسترش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه ابراز کرده‌اند.

ترامپ پیش‌تر حملات هوایی آمریکا علیه مواضع حکومت ایران را متوقف کرد تا فرصت دیگری برای پیشبرد دیپلماسی فراهم آید.

رویترز نوشت روابط ترامپ و نتانیاهو طی ماه‌های گذشته دستخوش فراز و فرود شده است. در مقاطعی، ترامپ تلاش کرده بود نتانیاهو را از حمله به اهدافی در لبنان با هدف تضعیف حزب‌الله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، بازدارد.

بر اساس این گزارش، تماس تلفنی پرتنش دو طرف در خردادماه که در آن ترامپ نخست‌وزیر اسرائیل را «دیوانه» خواند، اختلاف‌های رهبران اسرائیل و آمریکا را آشکار کرد.

به گفته منابع آگاه، نتانیاهو امیدوار است پیش از انتخابات آبان‌ماه، حمایت ترامپ را برای کارزار انتخاباتی خود به دست آورد.

به نوشته رویترز، دیدار با ترامپ می‌تواند بار دیگر نزدیکی سنتی روابط دو رهبر را به نمایش بگذارد؛ موضوعی که ممکن است در شرایطی که نتانیاهو با افت محبوبیت در نظرسنجی‌ها روبه‌رو شده، به سود او در عرصه داخلی تمام شود.

نتانیاهو پیش از ترک اسرائیل در پیامی ویدیویی گفت: «در این شرایط پیچیده باید هم با قاطعیت فراوان و هم با خرد فراوان عمل کنیم. درباره همه موضوعات در دستور کار، به‌ویژه ایران، گفت‌وگو خواهیم کرد.»

یک مقام کاخ سفید اعلام کرد ترامپ در دیدار با نتانیاهو درباره جنگ ایران، تنش‌های میان اسرائیل و لبنان و نیز گسترش «پیمان ابراهیم» گفت‌وگو خواهد کرد؛ موضوعی که پس از سفر هفته گذشته رییس‌جمهوری لبنان به واشینگتن، از محورهای مهم رایزنی‌های دو طرف به شمار می‌رود.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، پیش‌تر با تمجید از عملکرد نتانیاهو گفته بود او توانست ترامپ را برای همراهی با اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی متقاعد کند.