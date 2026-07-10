گاردین جمعه ۱۹ تیر گزارش داد این هشت مرد ۱۸ تیر به اتهام «مشارکت در توطئه برای قتل و اقدامات تروریستی»، در ارتباط با این طرح خنثی‌شده تحت پیگرد قرار گرفتند.

بر اساس کیفرخواستی که در ایالت اوهایو صادر شد، هر هشت متهم به مشارکت در دو توطئه جداگانه متهم شده‌اند؛ یکی برای «ارائه حمایت مادی به تروریست‌ها» و دیگری برای «ارتکاب قتل در اراضی متعلق به دولت فدرال و قتل یک مقام دولت فدرال».

در این کیفرخواست آمده است طرح حمله در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) آغاز شد؛ زمانی که اعضای گروه شروع به جمع‌آوری پول، سلاح گرم، مهمات، جلیقه ضدگلوله، مواد منفجره، پهپاد، تجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی و اقلام دیگری کردند.

آسوشیتدپرس ۲۶ خرداد گزارش داد بر اساس اسناد دادگاه، ترامپ، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» از اهداف احتمالی این حمله بودند.

مقام‌های انتظامی ۲۰ خرداد، چهار روز پیش از برگزاری برنامه یو‌اف‌سی با حضور ترامپ، از وجود تهدید احتمالی علیه این برنامه مطلع شدند.

وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد هفت نفر از نقاط مختلف این کشور، از جمله ایالت‌های اوهایو، میزوری، واشینگتن، نبراسکا و کالیفرنیا، با اتهام‌های فدرال روبه‌رو شده‌اند.

مقام‌ها گفتند اعضای این گروه به نظریه‌های توطئه باور داشتند و امیدوار بودند این حمله حکومت آمریکا را بی‌ثبات کند.

100 % دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از حضور در برنامه «آزادی ۲۵۰» یو‌اف‌سی در محوطه جنوبی کاخ سفید، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵.

وزارت دادگستری آمریکا ۲۶ خرداد اعلام کرده بود پنج مرد در ارتباط با طرح حمله به مقام‌های دولتی و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» در کاخ سفید بازداشت و با اتهام‌های فدرال روبه‌رو شده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، اف‌بی‌آی پس از اطلاع از تهدید احتمالی در ۲۰ خرداد، تحقیقات خود را آغاز کرد و در عملیاتی چندایالتی، متهمان را در ایالت‌های اوهایو، میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت کرد.

وزارت دادگستری آمریکا اول تیر نیز اعلام کرد دو متهم دیگر در ایالت‌های واشینگتن و میزوری بازداشت شده‌اند و شمار متهمان این پرونده به هفت نفر رسیده است.

طرح حمله با پهپاد و تک‌تیرانداز

بر اساس یک اظهارنامه رسمی فدرال، یکی از متهمان به بازرسان گفته است اعضای گروه قصد داشتند پهپادهای حامل مواد منفجره را وارد محل برگزاری این رویداد کنند و سپس به سوی حاضران وحشت‌زده‌ای که در حال فرار بودند تیراندازی کنند.

تایسن سی. پراپر، ۱۹ ساله و اهل دنویل در ایالت اوهایو، همراه با چهار نفر دیگر در جریان آخر هفته برگزاری این برنامه یو‌اف‌سی، در ایالت‌های میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت و متهم شدند.

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حدود یک هفته بعد، دو متهم دیگر نیز به دست اف‌بی‌آی در ایالت‌های واشینگتن و میزوری بازداشت و متهم شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد فرد هشتم نیز این هفته تحت پیگرد قرار گرفته است.

او چندلر دی. اسکاگز، ۲۱ ساله و اهل چپمن‌ویل در ایالت ویرجینیای غربی است که در همان ایالت بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه رسمی، اسکاگز قرار بود یکی از تک‌تیراندازان این حمله باشد.

در این اظهارنامه آمده است که ظاهرا قرار بود پراپر، اسکاگز را با خودرو به واشینگتن ببرد، اما پس از بازداشت پراپر، اسکاگز نیز مانند دیگر اعضای گروه ارتباط خود را با او از دست داد.

با این حال، اسکاگز ظاهرا به اعضای گروه پیام داده بود که همچنان مایل به مشارکت در حمله است و برای رفتن به محل برگزاری این برنامه با یکی دیگر از همدستان هماهنگی کرده بود.