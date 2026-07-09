هفتتیر اردوغان؛ هدیهای که رهبران ناتو را به دردسر انداخت
نخستوزیر بلژیک چهارشنبه ۱۷ تیر پس از بازگشت از نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در ترکیه و فرود در کشورش، وقتی متوجه شد یک اسلحه کمری و مهمات در چمدانش دارد، غافلگیر شد.
نخستوزیر بلژیک چهارشنبه ۱۷ تیر پس از بازگشت از نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در ترکیه و فرود در کشورش، وقتی متوجه شد یک اسلحه کمری و مهمات در چمدانش دارد، غافلگیر شد.
بهگزارش رویترز، پس از آنکه رهبران ناتو برای اجلاس پرتنش روز چهارشنبه در آنکارا گرد هم آمدند، میزبان آنها، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، هنگام خداحافظی هدیهای غیرمعمول به هر یک از آنان داد: یک هفتتیر قدیمی به همراه مهمات واقعی که نشان میداد این اسلحه صرفا جنبه نمایشی ندارد.
اردوغان قصد داشت توانمندیهای صنایع دفاعی ترکیه را به نمایش بگذارد؛ صنعتی که به یکی از ابزارهای مهم صادراتی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است.
تصاویری که دفتر گیتاناس نائوسدا، رییسجمهوری لیتوانی، منتشر کرد، چیزی را نشان میداد که به نظر میرسید هفتتیر «گوموشای» با کالیبر ۳۵۷ مگنوم باشد؛ یک هفتتیر ششتیر کمیاب که شرکت اسلحهسازی ترکیهای «امکیای» در دهه ۱۹۹۰ تولید کرده بود.
این اسلحه در یک جعبه چوبی مخصوص قرار داشت که پرچم ترکیه و نشان ناتو روی آن دیده میشد. همچنین پلاکی درون جعبه قرار داشت که روی آن به زبانهای ترکی و انگلیسی نوشته شده بود: «گوموشای، نخستین اسلحه کمری از نوع هفتتیر تولیدشده در کشور ما.»
هفتتیرهای حکاکیشده ترکیه؛ هدایایی غیرمعمول
سخنگوی پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، گفت به همه رهبران همین مدل هفتتیر هدیه داده شده و نام هر یک از آنان روی اسلحه مخصوص خودشان حک شده است.
بارت دی وِوِر، نخستوزیر بلژیک، هفتتیر خود را به پلیس فرودگاه بروکسل تحویل داد تا در یک گاوصندوق نگهداری شود.
یکی از دستیاران کارول ناوروتسکی، رییسجمهوری لهستان، به رادیو «آراماف افام» گفت هفتتیر او در فرودگاه ورشو در انتظار ترخیص از گمرک است و پس از آن در مکانی مناسب نگهداری خواهد شد «تا اولا ایمن باشد و ثانیا به عنوان یک هدیه، احترام آن حفظ شود.»
او افزود: «قطعا هیچکس با آن تیراندازی نخواهد کرد.»
دفاتر نخستوزیران هلند و سوئد اعلام کردند هفتتیرهای آنها به سفارتخانههای کشورهایشان در آنکارا منتقل شده است. قرار بود هفتتیر هلندی غیرفعال شود، در حالی که هفتتیر سوئدی در انتظار تکمیل مدارک واردات بود.
یک منبع در دفتر نخستوزیری بریتانیا گفت اسلحهای که به کییر استارمر هدیه داده شد، همراه با یک کیت تمیزکاری و ۵۰۰ گلوله بود.
هفتتیر جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، اکنون در کاخ کیجی، مقر دولت ایتالیا، در کنار دیگر هدایای رسمی دولتی نگهداری میشود.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، قصد دارد هفتتیر خود را به یک موزه نظامی اهدا کند و رهبر یونان نیز میخواهد اسلحه خود را به موزه جنگ آتن تحویل دهد.
صنعت مدرن تولید اسلحه کمری در ترکیه عمدتا بر سلاحهای نیمهخودکار تمرکز دارد و همین موضوع، هفتتیر گوموشای را به نمونهای جالب و کمیاب برای مجموعهداران تبدیل کرده است.
تولیدکنندگان اسلحه ترکیه با عرضه تپانچهها و تفنگهای ساچمهزنی ارزانقیمت، جایگاه خود را در بازار سلاحهای غیرنظامی اروپا گسترش دادهاند و برندهای قدیمی ایتالیایی و بلژیکی را که مدتها با سلاحهای ورزشی و سازمانی گرانقیمت شناخته میشدند، به چالش کشیدهاند.
بر اساس گزارش «پیمایش سلاحهای سبک» مستقر در ژنو، ترکیه در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ پس از ایالات متحده و ایتالیا سومین صادرکننده بزرگ سلاحهای سبک در جهان بود و ارزش صادرات این کشور در این دوره در مجموع به حدود سه میلیارد دلار رسید.