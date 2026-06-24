خبرگزاری رویترز چهارشنبه سوم تیر گزارش داد در فرانسه که دوم تیر گرم‌ترین روز خود را از زمان آغاز ثبت داده‌های هواشناسی (نزدیک به ۸۰ سال پیش) تجربه کرد، مقام‌ها تلاش کردند برق هزاران خانه را در منطقه بریتانی در شمال غرب این کشور که با قطع برق مواجه شده بودند، دوباره وصل کنند.

بیشترین دمای ثبت‌شده به ۴۴.۳ درجه سانتی‌گراد در شهر پیسوس در جنوب غرب فرانسه رسید.

در ایتالیا، وزارت بهداشت برای ۱۶ شهر، از فلورانس و میلان گرفته تا رم، تورین و ورونا، بالاترین سطح هشدار گرمایی را صادر کرد.

در بریتانیا که در مسیر ثبت گرم‌ترین روز ماه ژوئن (بین ماه‌های خرداد و تیر) در تاریخ خود است، اداره هواشناسی این کشور دومین هشدار «گرمای شدید» تاریخ خود را صادر کرد.

مقام‌ها اعلام کردند دست‌کم ۴۸ نفر در فرانسه هنگام شنا در تلاش برای فرار از گرمای طاقت‌فرسا غرق شده‌اند. همچنین دو کودک خردسال نیز بر اثر گرمای شدید در داخل یک خودرو جان باختند.

تا عصر دوم تیر، مقام‌های فرانسه از ۲۵ کشته بر اثر گرمای هوا خبر داده بودند .

در اسپانیا نیز دو سالمند بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دادند.

این کشور از آخر هفته گذشته (شنبه و یک‌شنبه) با دمای بسیار بالا و بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد روبه‌رو بوده است. با این حال، دما از روز چهارشنبه روندی کاهشی را آغاز کرده است.

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گرفتار شدن در «قفل گرمایی»

بر اساس گزارش «پایشگر اقلیمی رویترز»، الگوی نادر جوی موسوم به «بلوک اُمگا» عامل دماهای رکوردشکن در سراسر اروپا بوده است. دماهایی که در برخی مناطق تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین معمول قرار گرفته‌اند.

این پدیده از نظر شکل ظاهری شبیه حرف یونانی اُمگا است؛ به‌طوری‌ که بخش مرکزی و برآمده آن توده‌ای از هوای بسیار گرم را برای مدت طولانی بر فراز مناطق مختلف به دام می‌اندازد، در حالی که هوای خنک‌تر در حاشیه‌های آن جریان دارد.

سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد شرایط کنونی با موج گرمای بین مرداد و شهریور ۱۳۸۲ (ماه اوت) قابل مقایسه است. موجی که ۱۶ روز ادامه یافت و برآورد می‌شود باعث حدود ۸۰ هزار مرگ بیشتر در سراسر اروپا شد.

سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. موضوعی که احتمال وقوع دوره‌های طولانی گرما را به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.

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مدل‌ها و کارگران ساختمانی زیر فشار گرما

در پاریس، جایی که هفته مد سالانه در جریان است، در جریان نمایش مُد «لویی ویتون» که در آن آثار طراحی‌شده به‌وسیله فارل ویلیامز، خواننده پاپ، به نمایش گذاشته شد، مدل‌های مرد در حالی دیده شدند که نفس‌نفس می‌زدند و عرق می‌ریختند.

برگزارکنندگان اعلام کردند برندهایی از جمله «دیور» و «ریک اوونز» برنامه نمایش‌های خود را تغییر داده و آن‌ها را به ساعات صبح منتقل کرده‌اند.

برج ایفل و موزه لوور، دوم تیر، زودتر از موعد تعطیل شدند.

در سوئیس نیز مقام‌های محلی سالن‌های سینمای مجهز به تهویه مطبوع را برای نمایش رایگان فیلم در طول روز در اختیار مردم قرار دادند.

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پیمانکاران ساختمانی در سراسر قاره اروپا ساعات کاری را تغییر داده‌اند تا کارکنان بتوانند از شدیدترین ساعات گرما دوری کنند.

در همین حال، فروشگاه‌ها برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای پنکه و دستگاه‌های تهویه مطبوع قابل حمل، با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

یک تعاونی کشاورزی در فرانسه اعلام کرد کشاورزان برای محافظت از کارگران در برابر گرمای بعدازظهر و همچنین کاهش خطر آتش‌سوزی در مزارع، شیفت‌های شبانه برای برداشت محصولات در نظر گرفته‌اند.

در بریتانیا، اپراتور شبکه برق از تولیدکنندگان خواست در آستانه ثبت احتمالی رکوردهای جدید دما در اواخر روز چهارشنبه، ظرفیت تولید برق بیشتری در دسترس قرار دهند.

شرکت‌های راه‌آهن بریتانیا نیز به مسافران توصیه کردند روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، سوم و چهارم تیر، فقط سفرهای ضروری انجام دهند، زیرا گرمای شدید موجب اعمال محدودیت‌های سرعت در شبکه ریلی شده است.

هواشناسان در ایتالیا هشدار داده‌اند شرایط به‌ویژه در مناطق مرکزی و شمالی کشور احتمالا بدتر خواهد شد و گرما به احتمال زیاد بین روزهای یک‌شنبه و دوشنبه، هفتم و هشتم تیر، به اوج خود می‌رسد.