روته چهارشنبه ۱۷ تیر در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا گفت: «وقتی آتش‌بس برقرار است و ایران عملا آن را نقض می‌کند، کاملا ضروری است که آمریکا با قاطعیت واکنش نشان دهد.»

اظهارات او در حالی مطرح شد که بررسی وضعیت تنگه هرمز یکی از محورهای نشست سران ناتو در ترکیه است.

در پی حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز طی ۴۸ ساعت گذشته، تنش‌ها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد ۱۷ تیر اعلام کرد در واکنش به این اقدامات، به بیش از ۸۰ هدف در ایران حمله کرده است.

در سوی دیگر، سپاه پاسداران خبر داد در پاسخ به حملات ایالات متحده، ۸۵ موضع نظامی این کشور، از جمله بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد برخی متحدان منطقه‌ای با ارسال پیام‌هایی به تهران و واشینگتن می‌کوشند مانع از گسترش دامنه درگیری‌ها شوند و آتش‌بس را حفظ کنند.

هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد برای پایان جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنش‌های پراکنده در آب‌های منطقه همچنان ادامه دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.

ایالات متحده پیش‌تر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه ، صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریم‌ها مستثنا کرده بود.

روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۴ تیر نوشت بازگشت سریع بازار جهانی نفت به وضعیت پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای تدریجی ذخایر نفتی جهان، می‌تواند از توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا بکاهد.

تلاش برای حفظ انسجام ناتو

کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپایی‌اش در ناتو تبدیل شده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه‌های اخیر بارها اعضای ناتو را به حمایت ناکافی از ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی متهم کرده است.

او حتی هشدار داده واشینگتن ممکن است از ناتو خارج شود یا دیگر به تعهدات دفاع جمعی این ائتلاف پایبند نماند.

ترامپ ۱۶ تیر در نخستین روز اجلاس سران ناتو در آنکارا، بار دیگر کشورهای اروپایی را هدف انتقاد قرار داد و درخواست خود را برای همراهی ناتو با آمریکا در جنگ ایران، «آزمونی برای سنجش میزان وفاداری متحدان» توصیف کرد.

خبرگزاری رویترز ۱۷ تیر گزارش داد رهبران اروپایی در نشست آنکارا می‌کوشند ترامپ را متقاعد کنند بار دیگر بر تعهد آمریکا به ناتو تاکید کند.

دبیرکل ناتو با اشاره به این اختلاف‌ها گفت هیچ تردیدی درباره «تعهد کامل» واشینگتن به این ائتلاف وجود ندارد و ناتو امنیت ایالات متحده را نیز تضمین می‌کند.

روته اضافه کرد: «در عین حال، انتظار می‌رود کشورهای اروپایی و کانادا سطح هزینه‌های دفاعی خود را با ایالات متحده هم‌تراز کنند و به نظر من این کاملا منصفانه است.»

روته همچنین افزایش بودجه دفاعی اعضای ناتو را «پیروزی» برای ترامپ و «شکست» برای کاخ کرملین توصیف کرد.

ترامپ ۱۶ تیر از گفت‌وگوهای جداگانه خود با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهوری روسیه و اوکراین، خبر داد و ابراز امیدواری کرد جنگ اوکراین به‌زودی پایان یابد.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.