تنش نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی که در پی حملات سپاه به تعدادی از کشتی‌ها در جنوب تنگه هرمز در چند روز گذشته آغاز شده بود، شامگاه چهارشنبه و بامداد پنج‌شنبه بار دیگر تشدید شد؛ به‌گونه‌ای که آمریکا حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کرد و جمهوری اسلامی نیز با شلیک موشک و پهپاد به سمت کشورهای منطقه، از جمله کویت، بحرین و اردن، به این حملات پاسخ داد.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) چهارشنبه شب اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دور تازه‌ای از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را با هدف تضعیف توان تهران برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز آغاز کرده است. سنتکام، جمهوری اسلامی را مسئول حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز دانست.

به گفته یک مقام آمریکایی که با رویترز گفت‌وگو کرده، دامنه حملات روز چهارشنبه نسبت به روز قبل گسترده‌تر بود. هم‌زمان، باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا با موشک‌های کروز دو پل راه‌آهن در شمال ایران را نیز هدف قرار داده است؛ اقدامی که به گفته این مقام، نخستین حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران از زمان برقراری آتش‌بس هشتم آوریل [۱۹ فروردین] به شمار می‌رود.

رسانه‌های ایران نیز از حمله به پل راه‌آهن در نزدیکی آق‌قلا در استان گلستان و شنیده شدن چندین انفجار در این منطقه خبر دادند .

هم‌زمان، رسانه‌های جمهوری اسلامی از حملات آمریکا به اهدافی در بوشهر، بندرعباس، چابهار، کنارک، سیریک، جزایر لاوان، سیری و ابوموسی خبر دادند. بر اساس گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی، اسکله بهشتی، اسکله کلانتری و برج کنترل ترافیک دریایی چابهار هدف قرار گرفتند. مقام‌های آمریکایی درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده‌اند.

فرماندار ایرانشهر اعلام کرد حمله به تاسیسات فرودگاه این شهر به کشته شدن یکی از نیروهای آتش‌نشانی و آسیب دیدن ساختمان تاسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی منجر شده است.

در مقابل، سپاه پاسداران دور تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی خود را آغاز کرد و اهدافی را در چند کشور منطقه هدف قرار داد.

ارتش کویت بامداد پنجشنبه ۱۸ تیر ماه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک‌ها و پهپادهای مهاجم است. وزارت کشور کویت نیز با ارسال هشدار اضطراری از طریق تلفن همراه، از شهروندان و ساکنان خواست در مکان‌های امن بمانند و از پنجره‌ها و فضاهای باز فاصله بگیرند.

در بحرین نیز آژیرهای خطر در سراسر کشور به صدا درآمد. تلویزیون دولتی بحرین گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی در حال مقابله با حملات از سمت ایران هستند و وزارت کشور این کشور از مردم خواست تا اطلاع ثانوی در خانه‌های خود بمانند.

ارتش اردن نیز اعلام کرد پنج موشک شلیک‌شده از ایران را که به سمت منطقه الازرق در حرکت بودند رهگیری و منهدم کرده است. به گفته ارتش اردن، بقایای این موشک‌ها در خاک این کشور سقوط کرد اما خسارت یا تلفاتی بر جای نگذاشت. سپاه پاسداران پیش‌تر اعلام کرده بود پایگاه آمریکایی الازرق را هدف موشک‌های دوربرد قرار داده است.

وزارت کشور قطر نیز با اعلام بالا بودن سطح تهدید امنیتی، از شهروندان و ساکنان خواست تا اطلاع بعدی در خانه‌ها یا مکان‌های امن باقی بمانند.

دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری گفته بود حملات آمریکا با نسبت «یک به بیست» پاسخ حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری بوده است.

او افزود: «ایرانی‌ها چندی پیش تماس گرفتند. آنها می‌خواهند توافق کنند. ما ضربه بسیار سختی به آنها زدیم. اگر آنها حمله کنند، ما با شدتی بسیار بیشتر پاسخ خواهیم داد.»

ترامپ همچنین با انتشار مجموعه‌ای از تصاویر و ویدیوهای مربوط به انفجارها در شبکه تروث سوشال، بدون ارائه توضیح درباره محل و زمان آنها، نوشت حملات آمریکا تلافی حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری بوده است و هشدار داد در صورت تکرار این حملات، پاسخ آمریکا شدیدتر خواهد بود.

در واکنش، جمهوری اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت، حملات آمریکا را «نقض منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» خواند و خواستار اقدام فوری شورای امنیت شد. در این نامه‌ها همچنین اعلام شده است هشت عضو ارتش جمهوری اسلامی در حملات بامداد چهارشنبه در بوشهر و بندرعباس کشته شده‌اند.

هم‌زمان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت : «تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می‌شود، نه با تهدیدات آمریکایی» و هشدار داد: «بزنید، می‌خورید.»

دور تازه حملات در چند روز گذشته، واکنش کشورهای منطقه را نیز در پی داشت. وزارت خارجه عربستان سعودی چهارشنبه حملات «جنایتکارانه» جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را به‌شدت محکوم کرده بود و آن را اقدامی غیرقابل قبول و تهدیدی برای امنیت منطقه دانست.

هم‌زمان، گزارش وال‌استریت ژورنال نشان داد دولت عراق نیز در چارچوب فشارهای فزاینده آمریکا، پذیرفته است برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌پیمانش به دلار، محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کند؛ اقدامی که هم‌زمان با تشدید رویارویی نظامی، نشانه‌ای از افزایش فشارهای مالی واشینگتن بر تهران ارزیابی می‌شود.

