نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه ۱۶ تیر در مصاحبه با شبکه «نیوزمکس» گفت: «آن‌ها قطعا سلاح شیمیایی دارند. این را می‌توانم به شما بگویم. این هم تهدید دیگری است که از جانب آن‌ها وجود دارد.»

او همچنین اعلام کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در پی کارزار نظامی اخیر به‌شدت آسیب دیده و تهران قادر به تولید سلاح اتمی نیست.

نتانیاهو ادامه داد: «ما بخش بزرگی از زیرساخت‌های آن‌ها، تعداد زیادی از سانتریفیوژها و بسیاری از کارخانه‌ها و تاسیسات مرتبطی را که برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده می‌کردند، نابود کردیم. همچنین ۲۰ نفر از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای آن‌ها را از میان برداشتیم.»

پیش‌تر «مرکز مطالعات راهبردی بگین-سادات» دانشگاه بار-ایلان اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی ممکن است در شرایطی که در ساخت سلاح هسته‌ای ناکام مانده، به‌دنبال تقویت چشمگیر ظرفیت‌های خود در حوزه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک باشد.

این اندیشکده هشدار داد چنین روندی می‌تواند تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و مردم ایران به شمار آید.

ایران‌اینترنشنال دی‌ماه ۱۴۰۴ از تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از عوامل شیمیایی و بیولوژیک در کلاهک جنگی موشک‌های بالستیک دوربرد خبر داد.

حکومت ایران را به حال خود رها نخواهیم کرد

نتانیاهو در ادامه مصاحبه خود گفت: «ایران در آستانه فروپاشی است. سپاه پاسداران که عملا کنترل ایران را در دست دارد، بخش زیادی از منابع مالی خود را از دست داده است؛ یعنی همان صنایعی که از آن‌ها برای تامین مالی خود بهره‌برداری می‌کرد.»

نخست‌وزیر اسرائیل در عین حال هشدار داد تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدهای آن نیست.

او افزود: «این بدان معنا نیست که آن‌ها را به حال خود رها کنیم، چون دوباره به سراغ آن [برنامه هسته‌ای] خواهند رفت. زمانی که توده‌ای سرطانی را از بدن خارج می‌کنید، ممکن است دوباره بازگردد. اما یک چیز را می‌دانید: اگر آن را خارج نکنید، ممکن است جانتان را از دست بدهید.»

او همچنین گفت جمهوری اسلامی با تهدید آمریکا و تلاش برای دستیابی به موشک‌های بالستیک دوربرد و سلاح هسته‌ای، امنیت ایالات متحده را به خطر انداخته است و این موضوع یکی از دلایل ورود واشینگتن به جنگ بود.

نتانیاهو مشارکت آمریکا را در کارزار نظامی اخیر علیه تهران «ضروری» دانست و افزود دونالد ترامپ این تصمیم را بر اساس منافع ایالات متحده اتخاذ کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در پی حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز طی ۴۸ ساعت گذشته، تنش‌ها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است.

بامداد ۱۷ تیر، ارتش آمریکا و سپاه پاسداران در ادامه این تنش‌ها، دست به حملات متقابل زدند.

مردم ایران جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کنند

نتانیاهو در ادامه مصاحبه خود با اشاره به سرکوب مردم ایران به دست جمهوری اسلامی گفت: «این حکومتی است که در کشوری با حدود ۹۰ میلیون جمعیت بر سر کار است و اکثریت قاطع مردم، چیزی حدود ۸۰ درصد، از آن متنفرند.»

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «مردم این حکومت را در واقع گروهی از اراذل و اوباش مذهبی می‌دانند که کشور را تصرف کرده‌اند و با زور اسلحه آن‌ها را در کنترل خود نگه داشته‌اند و به سوی مردم شلیک می‌کنند.»

به گفته نتانیاهو، در حالی که مردم ایران در «فقر مطلق» به سر می‌برند، دیکتاتورها و عوامل سرکوب مانند «پادشاهان» زندگی می‌کنند.

او در پایان تاکید کرد: «فکر نمی‌کنم این وضعیت دوام بیاورد. در نهایت مردم آن‌ها را کنار خواهند زد. ما فقط باید اندکی به آن‌ها کمک کنیم.»

در هفته‌های گذشته، حکومت ایران موجی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.