این اظهارنظر به دلیل آنچه کاربران اکس بی‌توجهی به هویت ملی بازیکنان تیم فرانسه می‌دانند، با انتقادهای گسترده مواجه شده و «نژادپرستانه» خوانده شده است. آمیتاب باچان در سال ۲۰۱۸ نیز پس از قهرمانی فرانسه نوشته بود: «قاره افریقا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ شد.»

کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه، اخیرا نیز هدف اظهارات «نژادپرستانه» سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، قرار گرفته بود. امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در حمایت از امباپه نوشت: «این بار، کیلیان امباپه یک گل دیگر زد؛ گلی به نژادپرستی. وقتی کلمات آلوده به نفرت می‌شوند، ارزش‌های ما پاسخ می‌دهند.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که آماریا، در پی شکست یک بر صفر و حذف پاراگوئه مقابل فرانسه، امباپه را «کامرونی تحت استعمار، کینه‌توز و متکبر» خواند. امباپه نیز با «نفرت‌انگیز» خواندن این اظهارات، تاکید کرد که اجازه گسترش نژادپرستی را نخواهد داد.

آماریا بعدتر با انتشار نامه‌ای سرگشاده ابراز پشیمانی کرد و مدعی شد این مطالب را «با خون جوشان» نوشته است، اما از امباپه خواست به دلیل «خشونت جنسیتی» عذرخواهی کند.