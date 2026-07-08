در ساعات گذشته، تصاویر و ویدیوهایی در برخی کانالهای وابسته به حکومت منتشر شده است که مدعی حمله به محدوده آققلا در استان گلستان هستند. این کانالها مدعی شدند پل راهآهن در نزدیکی آققلا هدف حمله قرار گرفته است.
این گزارشها پس از انتشار خبرهایی درباره شنیده شدن چند انفجار در آققلا منتشر شده و تاکنون مقامهای رسمی یا منابع مستقل، این گزارش را تایید یا رد نکردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت حملات اخیر واشینگتن، تلافی حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی بوده است. او هشدار داد هر حمله جدید جمهوری اسلامی با پاسخی «۲۰ برابر شدیدتر» روبهرو خواهد شد و مدعی شد مقامهای جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان، گفت مقامهای جمهوری اسلامی «بیمار» هستند و افزود خود او در صدر فهرست افرادی قرار دارد که از سوی جمهوری اسلامی تهدید شدهاند.
ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت ایالات متحده «ضربه سختی» به جمهوری اسلامی وارد کرده و حملات روز گذشته این کشور به سه کشتی را تلافی کرده است. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر حملهای انجام دهد، آمریکا «۲۰ برابر شدیدتر» پاسخ خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده از نظر نظامی بر جمهوری اسلامی پیروز شده و مدعی شد مقامهای جمهوری اسلامی به شدت خواهان دستیابی به توافق هستند. او افزود نمیداند آیا این حکومت ارزش توافق کردن دارد و در صورت دستیابی به توافق، به آن پایبند خواهد ماند یا خیر.
ترامپ همچنین گفت مقامهای جمهوری اسلامی اندکی پیش با آمریکا تماس گرفتهاند و خواستار توافق شدهاند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد پارچهنوشتی بزرگ با عبارت انگلیسی «WE WILL KILL TRUMP» و ترجمه فارسی «ما ترامپ را خواهیم کشت» بر نمای ساختمانی در مشهد نصب شده است.
هویت نهاد یا گروه نصبکننده این پارچهنوشت تاکنون بهطور رسمی اعلام نشده است.با اینحال چنین پارچه نویسیهایی معمولا بدون تایید و مجوز مقامات انتظامی و امنیتی قابل نصب نیست.
خبرگزاری مهر گزارش داد دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده شهر آققلا در استان گلستان شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری، برخی منابع محلی از اصابت چند پرتابه به پل آقتکهخان در مسیر راهآهن در غرب آققلا خبر دادهاند، اما هنوز جزییات رسمی درباره محل دقیق انفجارها منتشر نشده است.
همزمان، وبسایت خبری وحید آنلاین نیز به نقل از پیامهای دریافتی از مخاطبان خود گزارش داد ساکنان آققلا از شنیده شدن چندین انفجار، مشاهده نور ناشی از انفجارها و لرزش شدید در نقاط مختلف این شهر خبر دادهاند.
این گزارشها به طور مستقل قابل تایید نیست.
به گزارش اکسیوس، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «ایرانیها چندی پیش تماس گرفتند. آنها میخواهند توافق کنند.»
او افزود: حملات آمریکا به ایران در روز چهارشنبه، پاسخی با نسبت یک به ۲۰ به حملات ایران علیه کشتیهای تجاری بوده است.
ترامپ گفت: «ما ضربه بسیار سختی به آنها زدیم. وقتی آنها حمله میکنند، ما با شدتی بسیار بیشتر پاسخ میدهیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال طی حدود یک ساعت، ۱۱ عکس و ویدیو بدون هیچ شرح یا توضیحی از صحنه های انفجار در مناطق مختلف منتشر کرد.
این تصاویر و ویدیوها، به نظر میرسد که به حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران مربوط باشند؛ با اینحال ترامپ در هیچیک از این پستها توضیحی درباره زمان، مکان یا محتوای آنها ارائه نکرده است.