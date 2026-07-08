امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در پاسخ به خبرنگاران گفت حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در خلیج فارس، توافق موقت را نقض کرده و تهران در انجام این حملات اشتباه کرده است.
او در عین حال گفت انتظار دارد نشستها در چارچوب آتشبس ۶۰ روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه یابد.
دونالد ترامپ پیشتر چهارشنبه گفته بود توافق موقت برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی، پس از این حملات، پایان یافته است.
مکرون همچنین گفت در نشست رهبران، هیچ گلایهای از سوی دونالد ترامپ درباره متحدان نشنیده است.
او افزود پیشنهاد مشترک فرانسه و بریتانیا برای ایجاد یک ماموریت دریایی در تنگه هرمز همچنان موضوعیت دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تاکید بر نقض مداوم آتشبس از سوی جمهوری اسلامی، گفت: «آنها هرگز تحت توافق ما به سلاح هستهای دست نخواهند یافت. اما نمیدانم اصلا توافقی در کار خواهد بود یا نه؛ شاید این مسئله را بدون توافق حل کنیم.»
ترامپ گفت جمهوری اسلامی «هر روز» آتشبس با آمریکا را نقض میکند.
او افزود: «آنها دروغ میگویند، تقلب میکنند و آدم میکشند.»
ترامپ بار دیگر از توافق هستهای دوران ریاستجمهوری باراک اوباما انتقاد کرد و آن را «یکی از بدترین فاجعهها» خواند.
او گفت: «توافق ما دیواری در برابر دستیابی به سلاح هستهای است، اما توافق او [باراک اوباما] جادهای به سوی سلاح هستهای بود.»او گفت: «توافق ما دیواری در برابر دستیابی به سلاح هستهای است، اما توافق او [اوباما] جادهای به سوی سلاح هستهای بود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت ارتش این کشور احتمالا امشب دور تازهای از حملات علیه اهدافی در ایران انجام خواهد داد. ترامپ گفت: «امشب حمله بسیار شدیدی انجام خواهیم داد، اما باید ببینیم در نهایت اوضاع چگونه پیش میرود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت ارتش این کشور احتمالا امشب دور تازهای از حملات علیه اهدافی در ایران انجام خواهد داد.
ترامپ پیش از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز گفت: «آنها چند پهپاد و یک موشک به سمت شناورها شلیک کردند، در حالی که این شناورها حق داشتند در تنگه هرمز حضور داشته باشند. به همین دلیل دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم.»
او افزود: «احتمالا امشب هم بار دیگر حمله بسیار شدیدی انجام خواهیم داد. فقط کمی از قبل به آنها هشدار میدهم.»
ترامپ همچنین گفت: «امشب حمله بسیار شدیدی انجام خواهیم داد، اما باید ببینیم در نهایت اوضاع چگونه پیش میرود.»
آمیتاب باچان، ستاره سرشناس بالیوود، به دلیل اظهارنظری که «نژادپرستانه» توصیف شده، درباره تیم ملی فرانسه در جام جهانی با موجی از انتقادها روبهرو شد. این هنرپیشه هندی در ایکس درباره تیم فرانسه نوشت: «تیم فوتبال فرانسه در جام جهانی؛ ۱۱ بازیکن، ۱۰ سیاه! یک سفید!؟ قدرت سیاهپوستان.»
این اظهارنظر به دلیل آنچه کاربران اکس بیتوجهی به هویت ملی بازیکنان تیم فرانسه میدانند، با انتقادهای گسترده مواجه شده و «نژادپرستانه» خوانده شده است. آمیتاب باچان در سال ۲۰۱۸ نیز پس از قهرمانی فرانسه نوشته بود: «قاره افریقا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ شد.»
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه، اخیرا نیز هدف اظهارات «نژادپرستانه» سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، قرار گرفته بود. امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در حمایت از امباپه نوشت: «این بار، کیلیان امباپه یک گل دیگر زد؛ گلی به نژادپرستی. وقتی کلمات آلوده به نفرت میشوند، ارزشهای ما پاسخ میدهند.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که آماریا، در پی شکست یک بر صفر و حذف پاراگوئه مقابل فرانسه، امباپه را «کامرونی تحت استعمار، کینهتوز و متکبر» خواند. امباپه نیز با «نفرتانگیز» خواندن این اظهارات، تاکید کرد که اجازه گسترش نژادپرستی را نخواهد داد.
آماریا بعدتر با انتشار نامهای سرگشاده ابراز پشیمانی کرد و مدعی شد این مطالب را «با خون جوشان» نوشته است، اما از امباپه خواست به دلیل «خشونت جنسیتی» عذرخواهی کند.
رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست این ائتلاف در آنکارا تاکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و از حکومت ایران خواستند به طور کامل به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد.
در این بیانیه آمده است ناتو همچنان به رقابتهای راهبردی، بیثباتی فراگیر، تهدیدهای ترکیبی و بحرانهای پیدرپی که محیط امنیتی این ائتلاف را تحت تاثیر قرار میدهند، واکنش نشان میدهد و خود را با این شرایط تطبیق میدهد.
رهبران ناتو همچنین بر «تعهد تزلزلناپذیر» خود به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان واشینگتن تاکید کردند و بار دیگر اعلام کردند حمله به یک عضو، حمله به همه اعضای این ائتلاف تلقی میشود.
در بیانیه پایانی نشست همچنین آمده است اعضای ناتو در سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی، آموزشی و تجهیزاتی به اوکراین اختصاص خواهند داد و این سطح از حمایت را در سال ۲۰۲۷ نیز حفظ خواهند کرد. رهبران این ائتلاف همچنین از امضای بیش از ۵۰ میلیارد دلار قرارداد جدید برای خرید تجهیزات دفاعی خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، ۱۲ تن از بازداشتشدگان اعتراضات انقلاب ملی در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، در آستانه اجرای حکم قرار دارند.
بر اساس این گزارش، احکام اعدام این افراد ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
علیرضا سپاهی، متولد ۱۳۸۰ (چهار حکم اعدام)، ابوالفضل سپاهی، متولد ۱۳۸۱ (سه حکم اعدام)، قائم حسینی، متولد ۱۳۸۴ (دو حکم اعدام)، گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، متولد ۱۳۸۱، شروین باقریان، متولد ۱۳۸۶ (دو حکم اعدام)، عرفان اسفندیاری، متولد ۱۳۸۶، امیرحسین صفری، متولد ۱۳۷۷، امیرحسین ملکی، متولد ۱۳۸۵، علی دشتی، متولد ۱۳۸۵، ابوالفضل ابراهیمی، متولد ۱۳۸۶، علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳ و امیرحسین ابراهیمی انالوچه، متولد ۱۳۸۵ (دو حکم اعدام) در معرض خطر اعدام هستند.
بنا بر این گزارش، در جریان اعتراضات و سرکوب شدید دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند. از میان آنان، ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، در جریان این اعتراضات چهار عضو بسیج در میدان علیخانی کشته شدند.
دادستان این پرونده محمد نخجوان و قضات آن محمد براتیدرچه و محمد توکلی، معروف به وکیلی، هستند. محمد توکلی پیشتر نیز قاضی پرونده «خانه اصفهان» بوده است.
این گزارش همچنین حاکی است متهمان در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بوده و تنها از وکلای تسخیری استفاده کردهاند. همچنین، دادگاه مانع دسترسی وکلای آنان به پرونده شده است