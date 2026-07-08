دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با تاکید بر نقض مداوم آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی، گفت: «آن‌ها هرگز تحت توافق ما به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اما نمی‌دانم اصلا توافقی در کار خواهد بود یا نه؛ شاید این مسئله را بدون توافق حل کنیم.»

ترامپ گفت جمهوری اسلامی «هر روز» آتش‌بس با آمریکا را نقض می‌کند.

او افزود: «آن‌ها دروغ می‌گویند، تقلب می‌کنند و آدم می‌کشند.»

ترامپ بار دیگر از توافق هسته‌ای دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما انتقاد کرد و آن را «یکی از بدترین فاجعه‌ها» خواند.

او گفت: «توافق ما دیواری در برابر دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما توافق او [باراک اوباما] جاده‌ای به سوی سلاح هسته‌ای بود.»او گفت: «توافق ما دیواری در برابر دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما توافق او [اوباما] جاده‌ای به سوی سلاح هسته‌ای بود.»

