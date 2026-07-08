رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست این ائتلاف در آنکارا تاکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و از حکومت ایران خواستند به طور کامل به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد.
در این بیانیه آمده است ناتو همچنان به رقابتهای راهبردی، بیثباتی فراگیر، تهدیدهای ترکیبی و بحرانهای پیدرپی که محیط امنیتی این ائتلاف را تحت تاثیر قرار میدهند، واکنش نشان میدهد و خود را با این شرایط تطبیق میدهد.
رهبران ناتو همچنین بر «تعهد تزلزلناپذیر» خود به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان واشینگتن تاکید کردند و بار دیگر اعلام کردند حمله به یک عضو، حمله به همه اعضای این ائتلاف تلقی میشود.
در بیانیه پایانی نشست همچنین آمده است اعضای ناتو در سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی، آموزشی و تجهیزاتی به اوکراین اختصاص خواهند داد و این سطح از حمایت را در سال ۲۰۲۷ نیز حفظ خواهند کرد. رهبران این ائتلاف همچنین از امضای بیش از ۵۰ میلیارد دلار قرارداد جدید برای خرید تجهیزات دفاعی خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، ۱۲ تن از بازداشتشدگان اعتراضات انقلاب ملی در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، در آستانه اجرای حکم قرار دارند.
بر اساس این گزارش، احکام اعدام این افراد ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
علیرضا سپاهی، متولد ۱۳۸۰ (چهار حکم اعدام)، ابوالفضل سپاهی، متولد ۱۳۸۱ (سه حکم اعدام)، قائم حسینی، متولد ۱۳۸۴ (دو حکم اعدام)، گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، متولد ۱۳۸۱، شروین باقریان، متولد ۱۳۸۶ (دو حکم اعدام)، عرفان اسفندیاری، متولد ۱۳۸۶، امیرحسین صفری، متولد ۱۳۷۷، امیرحسین ملکی، متولد ۱۳۸۵، علی دشتی، متولد ۱۳۸۵، ابوالفضل ابراهیمی، متولد ۱۳۸۶، علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳ و امیرحسین ابراهیمی انالوچه، متولد ۱۳۸۵ (دو حکم اعدام) در معرض خطر اعدام هستند.
بنا بر این گزارش، در جریان اعتراضات و سرکوب شدید دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند. از میان آنان، ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، در جریان این اعتراضات چهار عضو بسیج در میدان علیخانی کشته شدند.
دادستان این پرونده محمد نخجوان و قضات آن محمد براتیدرچه و محمد توکلی، معروف به وکیلی، هستند. محمد توکلی پیشتر نیز قاضی پرونده «خانه اصفهان» بوده است.
این گزارش همچنین حاکی است متهمان در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بوده و تنها از وکلای تسخیری استفاده کردهاند. همچنین، دادگاه مانع دسترسی وکلای آنان به پرونده شده است
در پی تشدید اختلافات میان واشینگتن و مادرید، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو اعلام کرد خواهان توقف روابط تجاری با اسپانیا است.
ترامپ چهارشنبه ۱۷ تیر در گفتوگو با خبرنگاران در آنکارا، اسپانیا را «متحدی افتضاح» در ناتو خواند و گفت امکان حلوفصل اختلافات با این کشور وجود ندارد.
او به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دستور داد تمام روابط تجاری با اسپانیا را متوقف کند.
ترامپ افزود: «دیگر نمیخواهیم هیچگونه تبادل تجاری با اسپانیا داشته باشیم. اسپانیا شریکی افتضاح در ناتو است. آنها مشارکت نمیکنند و سهم خود را نمیپردازند. نمیخواهم هیچ کاری با اسپانیا داشته باشم. همه روابط تجاری با اسپانیا، حتی سفرها، باید قطع شود.»
روابط واشینگتن و مادرید در ماههای اخیر دچار تنش شده است. اسپانیا بهصراحت درخواست ترامپ برای افزایش چشمگیر هزینههای دفاعی کشورهای اروپایی را رد کرده است.
دولت سوسیالیست اسپانیا همچنین اجازه استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاههای نظامی این کشور برای کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را نداده است.
واکنش اسپانیا
دفتر پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در واکنش به اظهارات ترامپ اعلام کرد این سخنان را در چارچوب رویکرد همیشگی او ارزیابی میکند.
این نهاد افزود روابط دوجانبه به سود هر دو کشور است.
مونیکا گارسیا، وزیر بهداشت اسپانیا، اما با لحنی تندتر به سخنان ترامپ واکنش نشان داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما کشوری مستقل و دموکراتیک هستیم که از چندجانبهگرایی و صلح دفاع میکند. آنچه واقعا نگرانکننده است، اشتباه گرفتن دیپلماسی با زورگویی است.»
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپاییاش در ناتو تبدیل شده است.
ترامپ در ماههای اخیر بارها اعضای ناتو را به حمایت ناکافی از ایالات متحده در جنگ با حکومت ایران متهم کرده است.
ادامه اختلافات در ناتو
خبرگزاری رویترز گزارش داد رهبران اروپایی امیدوار بودند اجلاس سران ناتو در آنکارا با نمایش وحدت، تاکید بر حمایت از اوکراین و کاهش اختلافات داخلی، تصویری منسجم از این ائتلاف ارائه دهد.
این رسانه افزود با این حال، اظهارات ترامپ درباره پایان آتشبس با جمهوری اسلامی، لزوم کنترل گرینلند و قطع روابط تجاری با اسپانیا، این تلاشها را تحتالشعاع قرار داد.
ترامپ ۱۷ تیر گفت: «گرینلند برای ایالات متحده اهمیت بسیار زیادی دارد، اما برای دانمارک اهمیتی ندارد. زمانی که دانمارک در کمتر از یک روز به اشغال نازیها درآمد، هیتلر ظرف یک روز آن را تصرف کرد، از ما خواستند از گرینلند محافظت کنیم. ما هم کنترل گرینلند را در دست گرفتیم، اما بعد در اقدامی احمقانه، آن را پس دادیم.»
در سوی دیگر، مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، بار دیگر تاکید کرد گرینلند قابل واگذاری نیست.
او ادامه داد: «ما آمادهایم از هر وجب از خاک ناتو، از جمله سرزمین خودمان، دفاع کنیم.»
به گزارش رویترز، تنشهای اخیر همچنین تصمیم اعضای ناتو برای افزایش هزینههای دفاعی را تا حدی به حاشیه راند.
این ائتلاف ۱۶ تیر از مجموعهای از ابتکارهای نظامی به ارزش دستکم ۵۰ میلیارد دلار رونمایی کرده بود.
گرینلند که پیشتر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ بهعنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته میشود.
این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید، اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاستهای خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد.
پس از برگزاری یک همهپرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد، اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.
بهای جهانی نفت روز چهارشنبه پس از آن بیش از ۶ درصد افزایش یافت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد آتشبس با جمهوری اسلامی «پایان یافته است».
در پی این تحولات، بهای نفت خام برنت با ۶.۳ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با رشد ۶.۴ درصدی، ۷۵ دلار در هر بشکه معامله شد.
قیمت نفت در هفتههای اخیر، پس از کاهش از سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، به محدوده پیش از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی بازگشته بود، اما تحولات تازه بار دیگر نگرانیها درباره عرضه نفت و امنیت تردد در تنگه هرمز را افزایش داده است.
کارنامه ۳۶ سال حکمرانی علی خامنهای در مقام رهبر جمهوری اسلامی، با دو موضوع پیوند خورده است: نقض فاحش حقوق بشر و اقدام علیه امنیت و منافع ملی.
از فعالان سیاسی و نویسندگان و روزنامهنگاران تا کنشگران دانشجویی و صنفی کارگر و معلم، از اهل سنت و بهائیان و دراویش گنابادی تا هنرمندان و حقوقدانان، و از ورزشکاران تا بازنشستگان و کشاورزان، گروههای مختلف اجتماعی در ۳۶ سال زمامداری دیکتاتور ایران، هدف برخورد امنیتی و قهری و سرکوب قرار گرفتند.
اعمال محدودیت در پوشش و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری و برخورد خشونتبار با زنان، و سرکوب خونین معترضان در جنبش «زن زندگی آزادی»، یک شاهد بسیار مهم دیگر است.
نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر در ایران، شلیک گلوله مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به دهها هزار شهروند معترض در دیماه ۱۴۰۴ بود. قتلعامی که به دستور و با نظارت عالی دیکتاتور کشته شده، اجرا شد.
نقض گسترده حقوق اساسی و مدنی شهروندان ایران به همین سرکوبهای خشونتبار و سختافزاری محدود نبود.
۳۶ سال زمامداری خامنهای و پروژههای متوهمانه و سیاستهای ضدملی او، به تشدید تورم، فقر، بیکاری، سوءتغذیه، شکاف طبقاتی و آسیبهای اجتماعی پرشمار ازجمله رواج ناامنی، سرقت، اعتیاد و تنفروشی در ایران دامن زد.
افزون بر این همه، کاهش رفاه و قدرت اقتصادی کشور، و نیز تضعیف توان ملی و موقعیت سیاسی ایران در منطقه، به دلیل سیاستهای جنگافروزانه خامنهای، خروجی و معنایی جز اقدام علیه امنیت و منافع ملی ایران نداشت. اتهامی که در تمام ۳۶ سال دیکتاتوری او، بهانه برخورد قضایی و امنیتی، و بازداشت و زندان فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامهنگاران و حتی فعالان صنفی بود.
صرفنظر از این، برنامههای موشکی و هستهای بسیار پرهزینه جمهوری اسلامی، و نیز سازماندادن و تقویت نیروهای منطقهای سپاه پاسداران، جملگی با هدایت و دستور خامنهای اجرایی شد. پروژههایی که صدها میلیارد دلار از ثروت و سرمایه مردم ایران را بهطور مستقیم به باد داد، و چند هزار میلیارد دلار زیان غیرمستقیم به دنبال داشت. سرمایهگذاری نجومی و بدون نظارت نمایندگان واقعی مردم در مجلس یا امکان نقد در رسانههای داخل ایران، که خروجی آن نه تنها منفعتی برای کشور و ایرانیان نداشت، بلکه بیگمان به زیان منافع و امنیت ملی ایران تمام شده است.
مرگ دیکتاتوری با این همه عارضه و خسارت، بیگمان، به معنای حذف یک عامل بسیار مهم از مدار نقض فاحش حقوق بشر و نیز فقدان یک تهدید بزرگ برای امنیت و منافع ملی ایران است.
وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله «تهاجمی» جمهوری اسلامی به نفتکش عربستان سعودی، «ودیان»، هنگام عبور از تنگه هرمز را بهشدت محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی آمده است این حمله تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی، ایمنی خطوط کشتیرانی و ثبات منطقهای و بینالمللی است. امارات همچنین با ابراز همبستگی کامل با عربستان سعودی، بر حمایت خود از همه اقدامهای این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی از جامعه جهانی خواست برای حفاظت از آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری، اقدامهای لازم را انجام دهد.