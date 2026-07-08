بر اساس این گزارش، احکام اعدام این افراد ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.



علیرضا سپاهی، متولد ۱۳۸۰ (چهار حکم اعدام)، ابوالفضل سپاهی، متولد ۱۳۸۱ (سه حکم اعدام)، قائم حسینی، متولد ۱۳۸۴ (دو حکم اعدام)، گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستان، متولد ۱۳۸۱، شروین باقریان، متولد ۱۳۸۶ (دو حکم اعدام)، عرفان اسفندیاری، متولد ۱۳۸۶، امیرحسین صفری، متولد ۱۳۷۷، امیرحسین ملکی، متولد ۱۳۸۵، علی دشتی، متولد ۱۳۸۵، ابوالفضل ابراهیمی، متولد ۱۳۸۶، علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳ و امیرحسین ابراهیمی انالوچه، متولد ۱۳۸۵ (دو حکم اعدام) در معرض خطر اعدام هستند.



بنا بر این گزارش، در جریان اعتراضات و سرکوب شدید دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند. از میان آنان، ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، در جریان این اعتراضات چهار عضو بسیج در میدان علیخانی کشته شدند.

دادستان این پرونده محمد نخجوان و قضات آن محمد براتی‌درچه و محمد توکلی، معروف به وکیلی، هستند. محمد توکلی پیش‌تر نیز قاضی پرونده «خانه اصفهان» بوده است.

این گزارش همچنین حاکی است متهمان در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بوده و تنها از وکلای تسخیری استفاده کرده‌اند. همچنین، دادگاه مانع دسترسی وکلای آنان به پرونده شده است