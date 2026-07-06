مراسم یک‌هفته‌ای «وداع» با جنازه علی خامنه‌ای و اعضای کشته‌شده خانواده او، جمعه ۱۲ تیر در مصلای «امام خمینی» تهران آغاز شد.

در این مراسم، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی حضور نداشتند و روسیه، چین، هند و ترکیه نیز با وجود دعوت جمهوری اسلامی، تنها مقام‌هایی در سطوح پایین‌تر اعزام کردند.

در غیاب مقام‌های بلندپایه جهان و با مشهود شدن کمبود مقام‌های سیاسی خارجی، شماری از اتباع خارجی غیرحکومتی با عنوان‌هایی مانند «جمعی از شیعیان»، «نمایندگان گروه‌های مذهبی» و «نمایندگان احزاب» به‌عنوان مهمانان خارجی در مراسم حضور داشتند.

هم‌زمان، شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از هزینه‌های گسترده تبلیغات، غذا، اسکان و تعطیلی چندروزه کشور برای این مراسم حکومتی، آن هم در شرایط فشار اقتصادی بر مردم، انتقاد کردند.

در دومین روز، محمدعلی ابطحی از دعوت نشدن چهره‌های سیاسی، از جمله روسای‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، انتقاد کرد و این مراسم را «مهم‌ترین فرصت تاریخی برای نمایش انسجام داخلی» خواند.

در سومین روز، مصطفی، مسعود و میثم، سه پسر علی خامنه‌ای، برای نخستین بار پس از مرگ او برای خواندن «نماز میت» بر جنازه پدرشان در انظار عمومی ظاهر شدند، اما مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در این مراسم نیز حضور نداشت.

جزییات بیشتر درباره آنچه در سه روز گذشته در مراسم دفن علی خامنه‌ای گذشت را اینجا بخوانید.