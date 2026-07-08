روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، در صفحه یک خود در چهارشنبه ۱۷ تیر نوشت «ترامپ نباید زنده بماند».
این روزنامه نوشت تشییع جنازه خامنهای «زمایش اقتدار اسلام بود» و امنیت دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای همیشه از بین رفت.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «سر ترامپ را میخواهیم»، نوشت باید رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی، ترامپ و حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنهای دست داشتهاند را «واجبالقتل» میداند و هرجا او را بیابد، «به قتل» میرساند.
امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت جمهوری اسلامی به دلیل بینظمی در اداره کشور، از نظم کشورهای منطقه سوءاستفاده میکند و با حملات پهپادی و موشکی آنها را هدف قرار میدهد، در نهایت کشورهای منطقه برای ثبات خودشان درخواست دیپلماسی میکنند و این چرخه ادامه دارد.
سنتکام اعلام کرد بامداد ۱۷ تیر بیش از ۸۰ هدف، از جمله سامانههای پدافندی و قایقهای تندروی سپاه پاسداران را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. سنتکام گفت این حملات را در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری انجام داد.
گفتوگو با امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، بیش از ۸۰ هدف را در ایران، از جمله سامانههای پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از ۶۰ قایق تندروی سپاه پاسداران، هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام شد که آتشبس شکننده میان دو طرف همچنان برقرار بود.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد حمله آمریکا به جنوب ایران که همزمان با حضور جنازه علی خامنهای در عراق انجام شد، «تجاوزی آشکار» بوده و به آن «پاسخ کوبنده» خواهد داد. سپاه پاسداران نیز در واکنش، اهدافی را در بحرین و کویت با موشک و پهپاد هدف قرار داد.
محمدباقر قالیباف گفت آمریکا با حملات اخیر، تهدید به ادامه آنها و بازگرداندن تحریمهای نفتی علیه ایران، مرتکب «نقضهای جدی» تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن شده است.
تازهترین تبادل آتش، که آتشبس شکننده میان دو طرف را به چالش کشیده، شدیدترین درگیری طی یک ماه گذشته تاکنون است. این درگیریها همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با رهبران ناتو در ترکیه رخ داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز مجوز معاملات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را لغو و مجوز جدید X1 را جایگزین آن کرد. بر اساس این مجوز، شرکتها تا ۲۶ تیر برای پایان دادن به معاملات قبلی فرصت دارند، اما از ۱۶ تیر خرید یا بارگیری جدید این محصولات ممنوع است.
جزییات بیشتر درباره تحولات در روز سهشنبه هفدهم تیر را اینجا بخوانید.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات بامداد آمریکا به ایران، در عملیاتی مشترک با استفاده از موشک و پهپاد، ۸۵ هدف نظامی آمریکا، از جمله بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت را هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران همچنین مدعی شد یک فروند پهپاد آمریکایی «ام کیو ۹» را که قصد مداخله در این عملیات را داشت سرنگون کرده است.
این ادعاها تاکنون از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پی حملات بامداد چهارشنبه آمریکا، یک فروند پهپاد آمریکایی امکیو-۹ با آتش سامانه پدافند هوایی این نیرو در آسمان خورموج، در استان بوشهر، هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
سخنگوی سپاه پاسداران گفت این پهپاد در جریان «تجاوز هوایی ارتش آمریکا» سرنگون شده است.
این ادعا تاکنون از سوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، یا منابع مستقل تایید نشده است.
مادر احسان خدادادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار ویدیویی گفت نیروهای امنیتی با وعده آزادی، خانواده را به سکوت واداشته بودند. او با تاکید بر بیگناهی فرزندش گفت احسان چهار ماه در انفرادی، بدون دسترسی به وکیل، برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار داشته است.
مادر احسان خدادادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان تبریز، با انتشار ویدیویی گفت احسان تنها و نانآور او بوده است. او با اشاره به بیگناهی فرزندش و پروندهسازی علیه او، گفت که نیروهای امنیتی با وعده آزادی، خانواده آنها را وادار به سکوت و خودداری از اطلاعرسانی کرده بودند.
شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رضا عبدی، در حکمی احسان خدادادی، شهروند ۳۲ ساله ترک اهل ملکان، را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است.
احسان خدادادی ۴ ماه در سلول انفرادی بدون حق دسترسی به وکیل و هیچ گونه تماسی با خانواده، تحت شکنجههای شدید فیزیکی برای اخذ اعترافات اجباری قرار داشته است.