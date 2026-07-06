ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نیروهای امدادی همچنان در حال بیرون کشیدن ساکنان از ساختمان‌هایی هستند که در حملات شبانه به‌شدت آسیب دیده‌اند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد شمار کشته‌شدگان در پایتخت به ۱۲ نفر رسیده و حدود ۵۰ نفر نیز در نقاط مختلف شهر زخمی شده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حمله از ۶۸ موشک، از جمله ۲۳ موشک بالستیک و شش موشک سوپرسونیک و هایپرسونیک، همراه با ۳۵۱ پهپاد استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین ۳۷ موشک و ۳۲۶ پهپاد را رهگیری کردند یا از کار انداختند، اما هیچ یک از موشک‌های بالستیک و موشک‌های سوپرسونیک و هایپرسونیک رهگیری نشدند.

اوکراین بارها اعلام کرده است با کمبود موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت روبه‌روست. سامانه‌ای که به گفته مقام‌های این کشور، تنها سامانه موثر برای مقابله با موشک‌های بالستیک به شمار می‌رود.

این حمله تنها چند روز پس از حمله بامداد ۱۱ تیر روسیه به کی‌یف انجام شد. حمله‌ای که با ۳۱ کشته، مرگبارترین حمله به پایتخت اوکراین از آغاز سال جاری بود.

عملیات نجات ادامه دارد

به گفته خدمات اضطراری اوکراین، دست‌کم ۱۵ ساختمان مسکونی در این حمله آسیب دیده یا ویران شده‌اند؛ از جمله یک ساختمان ۹ طبقه در منطقه تاریخی پودیلسکی که از طبقه پنجم به بالا به‌شدت تخریب شده است.

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند تنها در منطقه پودیلسکی، چهار ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته‌اند.

دفتر دادستان کل اوکراین نیز اعلام کرد مناطق پودیلسکی و دارنیتسکی بیشترین آسیب را دیده‌اند و دو منطقه دیگر شهر نیز خسارت دیده‌اند.

نیروهای امدادی با استفاده از نردبان‌های آتش‌نشانی به طبقات بالایی ساختمان‌ها دسترسی پیدا کردند و هم‌زمان آتش‌نشانان در حال مهار آتش‌سوزی‌های باقی‌مانده بودند.

به گفته شهردار کی‌یف، ۱۵ نفر از ساختمان آسیب‌دیده در پودیلسکی تخلیه شدند؛ از جمله سه زن و شش کودک که از طبقات بالایی به محل امن منتقل شدند.

خبرنگاران رویترز از وقوع چندین انفجار در داخل و اطراف کی‌یف خبر دادند و گفتند سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین برای مقابله با پهپادهای روسیه فعال شده بودند.

تصاویر منتشرشده در کانال‌های غیررسمی تلگرام نیز آتش‌سوزی چند برج مسکونی و یک ساختمان تجاری و خسارت گسترده به داخل ساختمان‌ها را نشان دادند.

هم‌زمان، وبلاگ‌نویسان محلی از شهروندان خواستند به دلیل دود غلیظ ناشی از حملات، پنجره‌ خانه‌های خود را بسته نگه دارند.

بسیاری از ساکنان نیز برای در امان ماندن از حملات، به ایستگاه‌های متروی کی‌یف و پارکینگ‌های زیرزمینی پناه بردند.

حملات متقابل روسیه و اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با استفاده از تسلیحات دوربرد دقیق پرتاب‌شونده از هوا، زمین و دریا و همچنین پهپادها، «حمله‌ای گسترده» علیه کی‌یف و دیگر مناطق اوکراین انجام داده و تاسیسات نظامی، انرژی و فرودگاه‌های نظامی را در کی‌یف و چند منطقه دیگر هدف قرار داده است.

بندر اودسا در ساحل دریای سیاه نیز هدف حمله قرار گرفت و دست‌کم یک نفر زخمی شد.

لهستان، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، در اقدامی پیشگیرانه برای مدتی جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد.

هم‌زمان، مقام‌های روسیه اعلام کردند اوکراین نیز با پهپاد به خاک این کشور حمله کرده و به بنادر ویسوتسک و اوست-لوگا در ساحل دریای بالتیک، یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت روسیه، آسیب رسانده است.

به گفته این مقام‌ها، حملات اوکراین همچنین باعث قطع برق در شهر سواستوپل در شبه‌جزیره کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، شده است.

این حملات متقابل در آستانه نشست ناتو در ترکیه انجام شد. جایی که قرار است دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، درباره تلاش‌های تازه برای پایان دادن به جنگی که با تهاجم گسترده روسیه آغاز شد، گفت‌وگو کنند.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.