این دومین موج حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در کمتر از ۲۴ ساعت است و در حالی انجام می‌شود که تبادل حملات میان تهران و واشینگتن، آتش‌بس شکننده میان دو طرف و روند اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را با بحرانی تازه روبه‌رو کرده است.

بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات «پاسخ مستقیم به ادامه تجاوز ایران علیه کشتیرانی تجاری» انجام شده است. سنتکام نوشته آمریکا پس از حملات روز جمعه خود، به جمهوری اسلامی فرصت داده بود به توافق آتش‌بس پایبند بماند، اما نیروهای جمهوری اسلامی صبح شنبه یک پهپاد انتحاری را به سوی نفتکش ام‌تی کی‌کیو شلیک کردند.

به گزارش آکسیوس، این نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز بیش از دو میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کرد. این رسانه به نقل از سنتکام نوشت اهداف حملات تازه آمریکا شامل زیرساخت‌های نظارتی نظامی، سامانه‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، تاسیسات نگهداری پهپاد و توانمندی‌های مرتبط با مین‌گذاری جمهوری اسلامی بوده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا هم در تروث‌سوشال نوشت که هواپیماهای آمریکایی مواضع مربوط به انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.

او افزود: «ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم منطقی باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت آغاز کرده‌ایم، به صورت نظامی به پایان برسانیم.»

او تهدید کرد: «اگر این اتفاق بیفتد، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت.»

رویترز نیز گزارش داد آمریکا در حملات شنبه، «اهداف مختلفی» در ایران از جمله زیرساخت‌های نظارتی نظامی را هدف قرار داده است.

تائید حملات هوایی بامداد یکشنبه

در همین حال، رسانه‌های حکومتی در تهران، بامداد یکشنبه به وقت محلی، از اصابت چهار پرتابه در محدوده شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان خبر دادند.

خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد این چهار پرتابه ساعت ۴۵ دقیقه بامداد یکشنبه در محدوده شهرستان بندرلنگه اصابت کرده و صدای انفجارها در بندرلنگه و بندرکنگ شنیده شده است.

هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حمله به نفتکش ام‌تی کی‌کیو واکنش یا خسارات یا تلفات احتمالی حمله آمریکا گزارشی منتشر نکرده‌اند. اما صداوسیما گزارش داد نیروی دریایی سپاه به سوی کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیرهای مورد تایید تهران را نداشتند، «تیرهای هشداردهنده» شلیک کرده است.

این رسانه حکومتی همچنین مدعی شد «عملیات احتمالی آمریکا برای عبور شناورها از کریدور تنگه هرمز متوقف شده است». صداوسیما در ادامه هشدار داد هرگونه عبور از مسیرهایی غیر از مسیرهای اعلام‌شده با «واکنش مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» مواجه خواهد شد.

بر اساس همین گزارش، سپاه پاسداران تاکید کرده است تنها مسیرهای تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی، مسیرهای «ایمن و مجاز» برای تردد در تنگه هرمز هستند و در صورت انجام هرگونه عملیات با هماهنگی نیروهای آمریکایی، پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «قاطع» خواهد بود.

این موضع نشان می‌دهد تهران می‌کوشد پس از تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا، عبور شناورها از تنگه هرمز را به کریدورهای مورد تایید خود محدود کند؛ موضوعی که با تاکید واشینگتن بر آزادی ناوبری و عبور ایمن کشتی‌های تجاری از این آبراه راهبردی در تضاد قرار گرفته است.

شب دوم حمله‌های محدود

این رویدادها در ادامه زنجیره‌ای از حملات و پاسخ‌های متقابل رخ داده است. روز جمعه، سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کشتی تجاری ام‌وی/اور لاولی در حال خروج از تنگه هرمز، محل‌های ذخیره موشک‌ها و پهپادهای ایران و سایت‌های راداری ساحلی را هدف گرفته است.

پیش‌تر ایران‌اینترنشنال در گزارشی درباره حمله روز جمعه آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی نوشته بود سنتکام حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری با پرچم سنگاپور را «اقدامی تجاوزکارانه و غیرموجه علیه کشتیرانی تجاری» خوانده و آن را نقض آشکار آتش‌بس دانسته بود.

در همان گزارش، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی آمده بود شش فروند هواپیمای آمریکایی، چهار هدف را در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره قشم هدف قرار داده‌اند.

ایران‌اینترنشنال همچنین در گزارش جداگانه‌ای درباره روایت فاکس‌نیوز از حمله آمریکا نوشت این حملات در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.

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پس از حملات روز جمعه آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. سپاه همچنین هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی «گسترده‌تر» خواهد بود.

در همین حال، بحرین که میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است، از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به خاک خود خبر داده و آن را نقض حاکمیت و تهدیدی برای امنیت منطقه خوانده است. گزارش مستقلی درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

تشدید درگیری‌ها در تنگه هرمز در حالی رخ می‌دهد که آینده تفاهم‌نامه ایران و آمریکا همچنان نامشخص است. این تفاهم‌نامه قرار بود زمینه تثبیت آتش‌بس، بازگشایی مسیرهای کشتیرانی و ادامه مذاکرات برای توافق نهایی را فراهم کند، اما حملات متقابل دو روز اخیر نشان می‌دهد این روند اکنون در یکی از حساس‌ترین مراحل خود قرار گرفته است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی در جهان است و هرگونه ناامنی پایدار در این مسیر می‌تواند بر کشتیرانی تجاری، قیمت نفت و روند مذاکرات ایران و آمریکا اثر مستقیم بگذارد.

واشینگتن می‌گوید حملاتش برای حفاظت از آزادی کشتیرانی انجام شده، در حالی که تهران مدعی است آمریکا با حمله به سواحل ایران تفاهم‌نامه را نقض کرده است.

با ادامه این چرخه حمله و پاسخ، اکنون پرسش اصلی این است که آیا دو طرف می‌توانند تنش را پیش از فروپاشی کامل آتش‌بس مهار کنند یا تنگه هرمز بار دیگر به نقطه آغاز یک رویارویی گسترده‌تر میان جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل خواهد شد.