به نوشته وال‌استریت ژورنال، اگرچه قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، تردد نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز به‌سرعت در حال عادی شدن است و تولیدکنندگان نفت خلیج فارس نیز چاه‌های غیرفعال خود را دوباره وارد مدار کرده‌اند، اما بازسازی ذخایر نفتی جهان فرآیندی بسیار زمان‌بر خواهد بود؛ موضوعی که به اعتقاد این روزنامه، مستقیماً بر موازنه قدرت میان تهران و واشینگتن در مذاکرات اثر می‌گذارد.

این گزارش می‌گوید هرچه کشورهای مصرف‌کننده سریع‌تر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، سرعت پر شدن دوباره این ذخایر به یکی از متغیرهای مهم در محاسبات سیاسی و اقتصادی دو طرف تبدیل شده است.

در همین ارتباط، وال‌استریت ژورنال به اظهارات هفته گذشته جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، اشاره می‌کند که میان ذخایر نفتی و روند مذاکرات با [حکومت] ایران ارتباط مستقیمی برقرار کرده بود. ونس گفته بود ایالات متحده با امضای یادداشت تفاهم با [حکومت] ایران این فرصت را فراهم کرده است که جهان «بخشی از ذخایر نفتی خود را دوباره پر کند و سپس ببیند اوضاع چگونه پیش می‌رود»؛ اظهارنظری که این روزنامه آن را اشاره‌ای به تاثیر سطح ذخایر جهانی بر موقعیت تهران در مذاکرات توصیف می‌کند.

بر اساس این گزارش، ذخایر نفتی جهان شامل مخازن تجاری نزدیک پالایشگاه‌ها، نفت ذخیره‌شده روی نفت‌کش‌ها و ذخایر راهبردی دولت‌هاست. موجودی ذخایر نفت خام کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از مارس تا مه، ۱۶۳ میلیون بشکه کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۱۹۹۰ رسیده است.

با این حال، وال‌استریت ژورنال تاکید می‌کند که بازسازی این ذخایر احتمالاً ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان خواهد برد؛ دوره‌ای بسیار طولانی‌تر از مهلت ۶۰ روزه‌ای که در یادداشت تفاهم میان [حکومت] ایران و آمریکا برای حل مسائل پیچیده‌ای مانند برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است.

این روزنامه دو عامل را محرک اصلی بازسازی ذخایر جهانی می‌داند: کاهش قیمت نفت و افزایش غیرمنتظره عرضه. ناتاشا کانوا، مدیر تیم راهبرد جهانی کالا در بانک جی‌پی مورگان، می‌گوید: «موج جدید عرضه نفت در حال ورود به بازاری است که دست‌کم در شرایط کنونی، نیازی به این حجم از عرضه ندارد.»

در همین حال، برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند قیمت نفت که اکنون حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است، در ماه‌های آینده باز هم کاهش یابد. تحلیلگران دو موسسه‌ «مک‌کواری» و «سیتی‌گروپ» هفته گذشته پیش‌بینی کردند قیمت‌ها ممکن است تا حدود ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کند. به نوشته این گزارش، یکی از دلایل این روند آن است که مدیران ذخایر راهبردی هنوز خرید گسترده نفت برای پر کردن دوباره مخازن را آغاز نکرده‌اند.

برآورد جی‌پی مورگان نشان می‌دهد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی احتمالاً از سه‌ماهه چهارم سال جاری روند بازسازی ذخایر راهبردی خود را آغاز خواهند کرد. آمریکا نیز برنامه احیای ذخایر نفتی خود را از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌کند؛ ابتدا با خرید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه و سپس افزایش تدریجی آن به حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز در نیمه دوم همان سال.

روری جانستون، بنیان‌گذار موسسه پژوهشی «کامادیتی کانتکست»، به وال‌استریت ژورنال گفت: «این تغییر وضعیت، از بازاری که در آستانه یک شوک خطرناک عرضه قرار داشت به بازاری با مازاد عرضه، تنها چهار ماه پس از بسته شدن تنگه هرمز، تقریباً مضحک به نظر می‌رسد.»

این گزارش همچنین می‌افزاید که عبور نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز اکنون به «وضعیت عادی جدید» بین ۳۰ تا ۶۰ کشتی در روز رسیده است. اگرچه این میزان هنوز کمتر از دوران پیش از جنگ است، اما برای کاهش فشار بر بازار جهانی نفت کافی ارزیابی می‌شود.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، کشورهای تولیدکننده حاشیه خلیج فارس نیز با سرعت در حال افزایش صادرات خود هستند. امارات متحده عربی که در ماه مه پس از سال‌ها اختلاف بر سر سهمیه تولید از اوپک خارج شد، با استفاده از خط لوله ابوظبی-فجیره و همچنین نفت‌کش‌هایی که خارج از خلیج فارس فعالیت می‌کنند، از سریع‌ترین کشورها در بازگرداندن صادرات به سطح پیشین بوده است.

کویت نیز سریع‌تر از انتظار تولید خود را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت این کشور هفته گذشته به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسید؛ در حالی که پیش از جنگ این رقم حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز بود. عربستان سعودی نیز علاوه بر ازسرگیری تردد نفت‌کش‌ها از خلیج فارس، همچنان بخشی از صادرات خود را از طریق خط لوله منتهی به دریای سرخ انجام می‌دهد.

وال‌استریت ژورنال در پایان نتیجه می‌گیرد که افزایش عرضه نفت، کاهش قیمت‌ها و احیای تدریجی ذخایر جهانی، در صورت تداوم، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا، یعنی تهدید اختلال در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، را به‌تدریج تضعیف کند.

