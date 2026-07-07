خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۶ تیر گزارش داد این انفجارها در منطقه‌ای شلوغ میان ساختمان وزارت گردشگری و موزه ملی، در آن سوی خیابان هتل «فور سیزنز» رخ داد؛ جایی که مکرون پیش از عزیمت به کاخ ریاست‌جمهوری سوریه، با نمایندگان جامعه مدنی دیدار کرده بود.

کاخ الیزه اعلام کرد مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، دیدار کرده است.

کاخ الیزه تاکید کرد برنامه‌های از پیش تعیین‌شده مکرون بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

به گزارش رویترز، نخستین انفجار پس از حرکت کاروان حامل مکرون به سمت کاخ ریاست‌جمهوری سوریه رخ داد. انفجار دوم نیز در کنار یک آمبولانس پارک‌شده در محل حادثه، جایی که بیش از ۲۰ نفر تجمع کرده بودند، به وقوع پیوست.

خبرنگار رویترز که همراه گروه خبری مکرون در سوریه به سر می‌برد، گفت در طول برنامه‌های صبحگاهی رییس‌جمهوری فرانسه، هیچ صدای انفجاری به گوش نرسید و هیچ نشانه‌ای از آشفتگی و اختلال در روند امور مشاهده نشد.

در پی این انفجار، شعله‌های آتش و دود غلیظ سیاه از نزدیکی فروشگاه‌های اطراف به هوا برخاست و نیروهای امدادی برای مهار آتش‌سوزی وارد عمل شدند.

رویترز نوشت این انفجارها بار دیگر چالش‌های امنیتی سوریه را برجسته کرده است.

مکرون نخستین رییس دولت یک کشور عضو اتحادیه اروپا به شمار می‎‌رود که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴، به سوریه سفر کرده است.

شبکه دولتی الاخباریه سوریه گزارش داد نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجو را برای شناسایی عاملان انفجارها آغاز کرده‌اند.

یک منبع امنیتی نیز به رویترز گفت پس از حادثه، مسیرهای منتهی به محل انفجار مسدود و تدابیر امنیتی در منطقه تشدید شد.

چالش‌های امنیتی و مسیر دشوار دولت الشرع

رویترز در ادامه نوشت سفر مکرون با هدف نمایش روند گذار سیاسی سوریه تحت رهبری الشرع انجام شده است.

الشرع پس از رسیدن به قدرت کوشیده برای بازسازی سوریه در پی ۱۳ سال جنگ ویرانگر، روابط نزدیکی با کشورهای غربی و قدرت‌های منطقه‌ای برقرار کند.

با این حال، چالش‌های امنیتی همچنان از مهم‌ترین موانع پیش روی دولت سوریه محسوب می‌شوند.

هفته گذشته انفجار بمبی در یک کافه در دمشق به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر انجامید. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن حمله را بر عهده نگرفته است.

در جریان جنگ داخلی سوریه، گروه‌های شبه‌نظامی مختلف، از جمله داعش ، در بخش‌هایی از این کشور نفوذ یافتند.

داعش از ماه فوریه تاکنون مسئولیت چندین حمله علیه نیروهای دولتی سوریه را بر عهده گرفته و از آغاز مرحله‌ای تازه از عملیات خود علیه دولت الشرع خبر داده است.

رویترز افزود الشرع که از اعضای اکثریت مسلمانان سنی سوریه است، پس از پایان بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد، وعده داده نظامی فراگیر و مبتنی بر مشارکت همه گروه‌ها در سوریه ایجاد کند.

با این حال، ادامه درگیری‌های فرقه‌ای و قومی، تحقق این وعده را با چالش روبه‌رو کرده است.

در ماه‌های گذشته، درگیری میان نیروهای حامی دولت و اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی به کشته شدن صدها نفر انجامید و به نگرانی‌ها درباره ثبات و امنیت سوریه دامن زد.