دانش‌آموزان معترض می‌گویند فشردگی برنامه امتحانات و فاصله کوتاه میان آزمون‌ها، آنها را از فرصت کافی برای آمادگی و مطالعه محروم کرده است.

بر اساس ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، دانش‌آموزان دوشنبه اول تیرماه در چندین شهر با تجمع مقابل اداره‌های آموزش و پرورش خواستار تغییر زمان‌بندی امتحانات شدند.

دانش‌آموزان چه می‌خواهند؟

این دانش‌آموزان در روزهای گذشته با انتشار فراخوان‌ها و راه‌اندازی پویش‌هایی از سایر هم‌کلاسی‌های خود خواسته بودند برای پیگیری این مطالبه به اعتراضات بپیوندند.

امتحانات نهایی دانش‌آموزان نخست بنا بود دوم خرداد آغاز شود، اما به‌دلیل رخدادهای دی‌ماه و پیامدهای جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تعویق افتاد.

۱۶ خرداد، حسین صادقی، رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خبر داد امتحانات نهایی به‌گونه‌ای تنظیم شده که پیش از اربعین به پایان برسد تا دانش‌آموزان امکان بهره‌مندی از «فرصت معنوی و تربیتی اربعین» را داشته باشند.

در سوی دیگر، شماری از دانش‌آموزان نسبت به زمان‌بندی فعلی معترض‌اند و خواستار تعویق امتحانات به بعد از اربعین هستند.

در برخی استان‌ها از جمله لرستان، برخی والدین نیز در کنار فرزندان خود در تجمعات حضور یافتند و با مسئولان آموزش و پرورش درباره درخواست دانش‌آموزان گفت‌وگو کردند.

هم‌زمان با تجمعات امروز، برخی دانش‌آموزان از برخورد مسئولان با معترضان انتقاد کردند.

یکی از دانش‌آموزان در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمع و انتشار تصاویر آن، دانش‌آموزان را تهدید کرده‌اند که تصاویرشان از طریق دوربین‌های شهری ثبت خواهد شد و بعدتر باید درباره حضورشان در تجمع پاسخ‌گو باشند.

دانش‌آموز دیگری در پیام خود نوشت تجمع دانش‌آموزان مقابل اداره آموزش و پرورش در تهران و کرج به‌سرعت متفرق شد و مسئولان اجازه ادامه آن را ندادند.

به گفته او، شماری از دانش‌آموزان پس از آن مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند.

دانش‌آموزان می‌گویند فشرده شدن فاصله میان امتحانات نهایی و کنکور، در کنار تاثیر نمرات نهایی بر نتیجه آزمون سراسری، نگرانی آنان را افزایش داده است.

آنها معتقدند تغییرهای مکرر در زمان‌بندی آزمون‌ها، فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات و کنکور را از آنان گرفته است.

اعتراض به تاثیر معدل در شرایط آموزش مجازی و بی‌ثباتی آموزشی

این نخستین بار نیست که دانش‌آموزان نسبت به تصمیم‌های آموزشی اعتراض می‌کنند.

آنان پیش‌تر نیز در شهرهای مختلف از جمله تهران، شهرکرد و خرم‌آباد در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور و نحوه برگزاری امتحانات نهایی تجمع کرده بودند .

۱۲ خرداد، شماری از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند و با در دست داشتن بنرهایی خواستار لغو این مصوبه یا دست‌کم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.

طی ماه‌های گذشته، بسیاری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال به انتقاد از تغییرات مکرر در برنامه‌های آموزشی، شیوه برگزاری امتحانات و مقررات کنکور اختصاص داشته است.

دانش‌آموزان هشدار می‌دهند بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، برنامه‌ریزی تحصیلی آنان را مختل کرده و فشار روانی مضاعفی بر آنان وارد کرده است.

اول تیرماه، شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری دانشگاه آزاد تهران نیز در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات، مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کرده‌اند.

این رویداد نشان می‌دهد نحوه برگزاری آزمون‌ها و تصمیم‌های آموزشی به یکی از مطالبات مشترک دانش‌آموزان و دانشجویان تبدیل شده است.