به‌گفته این مقام، این حملات تلفات جانی بر جای نگذاشته است.

این حمله پس از آن رخ داد که توافق یک‌هفته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای توقف حملات در تنگه هرمز به پایان رسید.

ازسرگیری حملات از سوی جمهوری اسلامی، سرنوشت مذاکرات بر سر یادداشت تفاهمی را که کمتر از سه هفته پیش امضا شده بود، بیش از پیش مبهم می‌کند.

به احتمال زیاد، ایالات متحده با حمله به اهدافی در خاک ایران به این اقدام سپاه پاسخ خواهد داد.

حمله هم‌زمان با مراسم دفن علی خامنه‌ای

این حملات در حالی رخ داد که جمهوری اسلامی مشغول مراسم دفن علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین است که در اولین روز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هدف قرار گرفت و کشته شد. بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در این مراسم بر ضرورت خونخواهی و گرفتن انتقام علی خامنه‌ای و کشتن دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و نیز شماری از مقام‌ها و چهره‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند.

در پی افزایش عبور کشتی‌ها از آب‌های عمان، سپاه پاسداران بر شدت تهدیدهای خود افزوده بود. سپاه به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیر دریایی مورد تایید ارتش آمریکا در نزدیکی سواحل عمان برای عبور از تنگه هرمز استفاده نکنند.

سپاه پاسداران آخر هفته گذشته از طریق بی‌سیم دریایی به کشتی‌ها هشدار داد: «موشک‌ها و پهپادهای ما آماده شلیک به سوی شما هستند.»

این پیام در فایلی صوتی که در اختیار روزنامه وال‌استریت ژورنال قرار گرفته، ثبت شده است.

این روزنامه حمله موشکی به کشتی‌ها در میانه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ را نشان‌دهنده نفوذ و قدرت سپاه پاسداران دانسته و افزوده سپاه با جریان‌های میانه‌روتر در جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارد.

وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که سپاه پاسداران و نیروهای نزدیک به آن، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دستیابی به توافق به شمار می‌روند. بر اساس یادداشت تفاهمی که ماه گذشته میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد، دو طرف بر سر یک دوره ۶۰ روزه مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی توافق کرده‌اند با این حال، هنوز نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات به چشم نمی‌خورد.

حملات بامداد سه‌شنبه سپاه در شرایطی صورت گرفته که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز تازه در حال بازگشت به وضعیت عادی بود. در روزهای اخیر، تعداد عبورهای روزانه از این گذرگاه راهبردی بین ۳۰ تا ۶۰ کشتی تثبیت شده است.

با وجود دو حمله‌ای که ماه گذشته به یک کشتی باری و یک نفتکش انجام شد، شرکت‌های کشتیرانی همچنان به عبور کشتی‌های خود از این مسیر ادامه داده‌اند.

در پی آن دو حمله، آمریکا به اهدافی در سواحل جنوبی ایران حمله کرد و هشدار داد که در پاسخ به هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در خلیج فارس، دست به حملات متقابل خواهد زد.

در جریان آن درگیری‌ها، جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرد با این حال، هم واشینگتن و هم تهران از ادامه برخوردها خودداری و توافق کردند که حملات خود را متوقف سازند.

دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که با توقف حملات به جمهوری اسلامی فرصت داده تا رهبر پیشین خود را به خاک بسپارد.

حملات جدید سپاه به کشتی‌های تجاری همچنین در آستانه نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه، صورت می‌گیرد. جنگ ایران و وضعیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز از جمله محور مذاکرات این نشست خواهد بود. کشورهای عضو ناتو بارها بر آزادی کشتی‎‌رانی در این آبراهه تاکید کرده‌اند.

آلمان و فرانسه نیز از آمادگی خود برای مین‌زدایی از تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده‌اند اما جمهوری اسلامی اعلام کرده که به هیچ کشوری اجازه مداخله در این کار را نخواهد داد.

جزییات حملات بامداد سه‌شنبه سپاه

اندکی پیش از آنکه مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال و اکسیوس از حمله موشکی سپاه به دو کشتی تجاری خبر دهد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفت‌کش در هشت مایل دریایی شرق لیما در عمان، هنگام حرکت به سمت جنوب، از سمت چپ بدنه هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

بر اساس این گزارش، این حادثه تلفات جانی یا خسارت زیست‌محیطی نداشته و بررسی آن ادامه دارد.

این سازمان به کشتی‌ها توصیه کرد هنگام عبور از این منطقه با احتیاط عمل کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داد به نظر می‌رسد یکی از کشتی‌هایی که هدف حمله قرار گرفته، الرکیات (Al Rekayyat)، یک نفت‌کش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) باشد که متعلق به شرکت ناقلات (Nakilat)، بازوی کشتی‌رانی صنعت گاز طبیعی مایع قطر، است. شرکت ناقلات تاکنون به درخواست برای اظهار نظر پاسخی نداده است.

در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه، خدمه یک کشتی‌ که در نزدیکی «الرکیات» لنگر انداخته بود، از طریق رادیو دریایی وی‌اچ‌اف (VHF) پیامی از این کشتی دریافت کرد.

بر اساس فایل صوتی که وال‌استریت ژورنال به آن دست یافته است، این کشتی از سمت چپ در بخش فوقانی موتورخانه، هدف اصابت قرار گرفته بود.

در این پیام آمده است: «در موتورخانه آتش‌سوزی رخ داده و همه جا پر از دود است. امکان ارزیابی میزان خسارت بیشتر وجود ندارد. تمام خدمه در سلامت هستند و در سمت راست کشتی تجمع کرده‌اند.»

بر اساس همین فایل صوتی، هنگام حمله، کشتی در دهانه تنگه هرمز و در آب‌های عمان قرار داشت. موقعیت جغرافیایی کشتی نیز در این پیام مشخص شده بود. طبق اطلاعات موسسه ال‌اس‌ای‌‎جی (LSEG)، این کشتی از تاریخ ۱۸ ژوئن تاکنون هیچ سیگنال جی‌پی‌اس ارسال نکرده است.